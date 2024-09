In Japan hebben ze vleestaarten en nu willen wij dat ook

Japan blijft een intrigerend land. Je hebt er van alles: prachtige natuur, gedragen slipjes uit een automaat, vleestaarten. Sorry? Nee, je verstond het goed: taarten van vlees.

De vleestaarten begonnen als een soort gimmick in Japanse yakiniku-restaurants: eetgelegenheden gespecialiseerd in barbecue, waar Japanners vaak naartoe gaan om hun verjaardag te vieren.

Videos by VICE

Twitter en Instagram stromen over van foto’s van deze heerlijke bergen vlees. Een aantal Japanse websites hebben de mooiste schepsels verzameld in compilaties.

Yakiniku-feestjes groeiden uit tot een internetfenomeen, door foto’s van enorme vleestaarten, of zoals ze in het Japans heten: niku keeki (肉ケーキ).

Laten we hopen dat dit een trend is die snel overwaait naar hier, want we zijn bijna jarig en je denkt natuurlijk niet dat we nu nog blij worden van een slagroomtaart.