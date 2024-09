Mee op een kroegentocht voor lallende, dronken toeristen

In het laatste deel van onze zesdelige serie over de Wallen gaan we mee met Steve, die met zijn bedrijf Fun Amsterdam kroegentochten organiseert. Deze keer heeft hij een vrijgezellenfeest onder z’n hoede, waarbij de vrijgezel in kwestie de hele dag aan een smurf wordt vastgeketend. Sommige mensen vinden dit soort groepen luide, dronken toeristen vreselijk voor de buurt, maar voor Steve is het gewoon z’n dagelijkse werk.

De Wallen zijn een plek met een berucht imago en waar een hoop vooroordelen over zijn. In onze serie Achter de Wallen volgen we de mensen die dagelijks in deze buurt werken, om vanuit hun perspectief te zien wat voor wijk dit nu is. Geen pooiers, drugsdealers en junks – maar schoonmakers, gidsen van vrijgezellenfeestjes, en het gezelligste raamverhuurbedrijf van Amsterdam, waar prostituees soms een appeltaartje voor elkaar bakken.