Meek Mill is een van de grootste ambassadeurs van Philadelphia. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, rapt hij over zijn stad – en dat is zo’n beetje op elke track. Hij is opgegroeid in armoede en deed op straat mee aan battles die op camera werden vastgelegd. In de nieuwe aflevering van Noisey Raps vertelt hij over zijn tienjaren, zijn liefde voor auto’s en wat hij nog hoopt te bereiken.