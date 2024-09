Meepraten over politiek als je er geen reet vanaf weet: een gids

De komende weken gaan we Kiezen met VICE . Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Kijk, je zou moeten beseffen dat het op dit moment gewoon even terinkje belangrijk is om je een beetje in politiek te verdiepen, zodat je op 15 maart een weloverwogen stem kan uitbrengen. Toch kan het gebeuren dat je in een sociale setting verzeild raakt waarin mensen extreem fanatiek over politiek aan het praten zijn, en jij er als een halve gare bij zit omdat je nou eenmaal bar weinig van politiek af weet.

Dit is niet goed. Vaak helpt het ook niet om middenin de discussie een totaal ander onderwerp aan te snijden, zoals ‘het weer’ of ‘het nieuwe racepak van Max Verstappen’, want als het over politiek gaat veranderen mensen in bloedfanatieke discussiemonsters, die absoluut niet van plan zijn om van hun gespreksonderwerp af te stappen.

Zorg dus dat je over enige basale kennis van de politiek beschikt. Dat is beter voor jezelf, de wereld, en het niveau van een hoop gesprekken die in deze tijden plaatsvinden. Maar, mocht je nou in een politieke discussie terechtkomen waarin je echt even niet meer weet wat je kunt bijdragen, gebruik dan deze tips, geïllustreerd door Sander Ettema.