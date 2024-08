Meer dan 200 Britse pubs weigeren ‘Last Christmas’ van Wham nog te draaien

Voor veel mensen komen ‘de helemaal platgedraaide kerstnummers’ en ‘nummers die je nooit meer wil horen’ wel erg goed overeen. En ja, we zouden eigenlijk gewoon geduldig kunnen wachten en accepteren dat het over een week of twee wel weer klaar is met die kerstknallers. Maar ik voel veel meer voor een kerstgedachte waarin ik niet hoef te luisteren naar een oneindige loop van de Mariah Carey, Michael Bublé en Band Aid.

Maar voor veel mensen is 80’s meezinger van Wham! Last Christmas toch wel het allerergste. Het Britse horecablad The Drinks Business meldt dat pubketen Fuller’s vorige week aankondigde dat het verboden is om de kersthit van Wham! te draaien in een van hun 231 zaken. Het vrolijke deuntje mag tot middernacht op 25 december niet door de speakers schallen.

Maar het is niet alsof ze bij Fuller’s een vreselijke hekel hebben aan George Michael’s kerstpomper, het verbod is er om de deelnemers van een online spel genaamd Whamageddon te helpen. Het uitgangspunt daarvan is simpel: probeer zo lang mogelijk niet blootgesteld te worden aan Last Christmas. Als je het toch hoort, zet je het op social media met de hashtag #whamageddon.

Door het lied te horen kun je een plekje verdienen in “ Whamhalla” en krijg je een grafsteen op de kaart waarop staat waar iedereen zich bevond toen-ie George Michael sensueel hoorde croonen. Omdat het wel heel erg makkelijk zou zijn om Wham’d te raken als alle versies van Last Christmas zouden tellen, ben je niet af als je een cover of remix hoort. Het spel kan in principe overal ter wereld worden gespeeld, maar het lijkt op dit moment vooral populair te zijn in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Hoewel de #whamageddon-gekte in Nederland ook langzaam op gang komt, wordt de hashtag nog altijd minder gebruikt dan #nexit, #eversstaatop en #telegraafextra. Echt groot is het dus nog niet.

“Het idee van Whamageddon.com bestaat al zo’n dikke tien jaar,” schrijft bedenker Thomas Mertz in een e-mail aan MUNCHIES. “Tien jaar geleden realiseerden we hoeveel zendtijd dit nummer eigenlijk krijgt. Begrijp me niet verkeerd, het is een goed nummer. Maaaaar… als je te veel van iets goed krijgt, is het nog steeds te veel. Dus moesten we het wel ‘afstraffen’.”

December is happening TOMORROW and @daveberry_tweet is once again embarking on Whamageddon pic.twitter.com/xh1dBcOVwj — Absolute Radio (@absoluteradio) November 30, 2018

Hoewel Mertz zegt dat Whamaggedon “niet verbonden is aan wie dan ook”, vertelt hij wel dat de Britse radiozender Absolute Radio “extreem behulpzaam was dit jaar”. Net als vorig jaar heeft de zender zijn best gedaan om Whamageddon mogelijk te maken door het lied niet te draaien. En dat is ook de reden dat Fuller’s ook meedoet, vertelt Jonathon Swaine, de directeur van Fuller’s, aan The Drinks Business. “We zijn groot fan van Absolute en willen ons achter deze actie scharen. We hebben Last Christmas uit al onze playlists gehaald.”

Mocht je in Nederland ook lekker willen meedoen met Whamageddon dan wordt het niet echt makkelijk, want het nummer staat nog steeds op twee in de top tien meest beluisterde kerstliedjes op Spotify. Alleen Mariah doet het beter, maar dat is misschien te wijten aan haar concert dat ze vorige week in Amsterdam gaf.

Volgens Mertz neemt het verbieden van Last Christmas ook een gedeelte van de lol van het spel weg. “Sommige bedrijven hebben gezegd dat ze het nummer schrappen uit hun playlists. Meestal moedigen wij ze juist aan om het te blijven draaien. Het is niet echt een survivalgame als de dreiging helemaal weg is,” schrijft hij. “Maar ik denk dat net zoals met alles wat viral gaat er altijd bedrijven zijn die op het succes willen meeliften.”

Volgens een Twitter-gebruiker moet je een beetje sneaky zijn om Whamageddon ‘uit te spelen’, zoals alleen maar naar bars gaan met live muziek, het geluid uitzetten bij reclames en vooral geen soaps kijken.

Some #whamageddon hints for those still playing.

1) Mute the TV adverts

2) if you have a night out, choose a pub with a live band (or wetherspoons)

3) Avoid soap operas

4) Turn the radio on with volume zero before selecting a rock station.

5) Wear earphones in shops.

Stay safe — Mark Peterborough (@markpeterboro) December 7, 2018

Ook de Britse supermarkt Tesco wilde in eerste instantie meedoen aan Whamageddon, maar besloot zich terug te trekken. In plaats daarvan kun je er nu juist extraveel Wham! verwachten, “voor de gevorderde deelnemers”.

We considered removing ‘Last Christmas’ from our stores for #Whamageddon… but the very next day we thought it should stay! For those who like to play on hard mode, let us know if you’ve made it through a Tesco! — Tesco (@Tesco) December 4, 2018

Mensen die meedoen aan het spel kunnen niets winnen, behalve het recht om om flink op te scheppen en de eeuwige roem natuurlijk. Al is dat niet alles. Volgens Mertz heeft Swaine tegen The Drinks Business gezegd dat iedereen die per ongeluk toch Last Christmas in een van zijn pubs hoort, een biertje van het huis krijgt.

Goed nieuws voor iedereen die deelneemt aan Whamaggedon en nog niet af heeft hoeven druipen: je kunt nog steeds luisteren naar deze punky pop-cover van Last Christmas of deze verrassend strakke trap remix.

Oja, klik niet hier.

Dit artikel verscheen eerder op Munchies US.

