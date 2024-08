Jullie zopen en blowden tijdens de lockdown de verveling weg

Een tijdje terug vroegen we VICE-lezers overal ter wereld wat de invloed van lockdowns op hun drugsgebruik was. Inmiddels hebben meer dan 40.000 mensen die enquête ingevuld, waarvan 3.300 in Nederland. Het invullen van de enquête is in een kwartiertje gepiept (en kan nog tot 20 juni). Dat is niet zo lang, en tot nu toe bleek uit de resultaten dat de mensen die de enquête invulden ook nog meer dan genoeg tijd over hadden voor drank en drugs.



Bijna de helft (45 procent) van de mensen die deelnamen dronk vaker dan normaal. Ongeveer net zoveel mensen (40 procent) gingen eerder op de dag borrelen, en nog eens een kwart richtte vaker een overdreven bacchanaal (een zogenaamde binge) aan. De belangrijkste redenen daarvoor waren ‘tijd over’ en ‘verveling’, wat natuurlijk wel te begrijpen is. Sommige mensen raakten werkloos, maar ook school- en vergadersessies via een videoverbinding zijn een stuk saaier dan in het echt. Het is niet gek dat je al snel van alles gaat proberen om het eindeloze staren naar pratende pixelschimmen draaglijk te houden. Immers: niemand merkt wat van die fles chablis die net buiten beeld staat, en niemand ruikt de penetrante lucht van je Jägermeisterontbijt.

Toch beviel zuipen als copingstrategie niet iedereen even goed, want hoewel de meesten hun drankgebruik niet per se als een probleem ervoeren, wil 44 procent van de ondervraagden de komende maand weer minder gaan drinken.

Zij kunnen een voorbeeld nemen aan de mensen die tijdens de lockdown juist minder gingen drinken dan normaal. Want ook die waren er: maar liefst een derde van de ondervraagden. Als je meer tijd hebt, kun je die ook aangrijpen om eindelijk eens serieus werk te maken van je hobby, in plaats van naar de fles te grijpen. Blowen bijvoorbeeld. Want ook dat deden mensen vaker. Maar hopelijk ook (daarover was geen vraag opgenomen in de enquête) een goed boek lezen, een puzzel leggen, of online een zooi buttplugs bestellen om te testen welke het soepelst in je endeldarm glijdt. Ook dat kan allemaal prima worden gecombineerd met een videobelletje met collega’s.

Voor de neusvleugeltjes en de seratoninespiegel was de lockdown ronduit gezond: 40 procent van de mensen zei minder coke en mdma te hebben gebruikt. De meesten daarvan gaven aan dat ze liever niet thuis in hun eentje aan de harddrugs gingen.

Bijna niemand had (en dat is dan weer niet zo verrassend) moeite om aan hun poeders en pillen te komen op de momenten dat ze er wel zin in hadden. En ook die momenten waren er. Het aantal deelnemende Nederlandse respondenten dat aan de coke of de M ging stond, ondanks de lockdown-matiging, op eenzame hoogte ten opzichte van de andere landen. 61,8 procent ging aan de pillen of kristalletjes in de afgelopen maanden, 41 procent snoof wat lijntjes. Blowen deden alleen de Denen vaker, en de Australiërs zijn de benzo-koningen van de wereld, helaas vanuit de trieste reden dat ze zich angstig en depressief voelden.

We kunnen dus, heel voorzichtig, concluderen dat jullie de lockdown relatief ongeschonden zijn doorgekomen. Maar om het nog wat zekerder te weten, kan iedereen die dat nog niet gedaan heeft anoniem een kwartiertje besteden aan het niet leegslurpen van de zoveelste cocktail vandaag. Vul in die handel!