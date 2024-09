Een diep gesprek met die ene gast die Stormzy op zijn bil heeft getatoeëerd en dat triomfantelijk aan de mc toonde

Ik was afgelopen week in een vrij random café, waar luidruchtige bierdrinkende mannen in pak de jukebox overnamen. Ze draaiden Shutdown van Skepta. De groeiende populariteit van grime lijkt steeds meer op een sociaal experiment, met muziekfans van verschillende komaf die langzaam maar massaal het genre zijn gaan omarmen.

Met die opleving ontstaat er ook een ander trend: de grime-tattoo. Vroeger namen kids een tribal op hun enkel als herinnering aan de vakantie aan de Costa del Snol, maar tegenwoordig is het zogenaamd een goed idee om de naam van je favoriete mc in je huid te graveren.

Videos by VICE

Eerder dook er al een gast op met ‘That’s Not Me’ op zijn voet, en die werd al snel opgevolgd door een gast met ‘Skepta’ in zijn lies (met als gevolg dat zijn vriendin hem dumpte). En zoals dat vaker met trends gaat, volgden er al een tijdje later meer dappere dodo’s – zoals ene Drake die een tatoeage van ‘BBK’ op zijn arm liet zetten.

En dan zijn we er nog niet. Aan het altaar van mannen die op eigen wijze de beste grime-mc’s eren, kan dankzij een jongen die Kane heet weer een stukje huid worden toegevoegd. Kijk even goed naar de foto hieronder.

Kane heeft de tatoeage op Cyprus laten zetten, Stormzy tweette er destijds al over. Maar vanwege de niet langer te ontkennen trend besloten we contact met hem te zoeken. Hoe is het om te leven met een grime-tattoo, een jaar na de hitsige nachten op Cyprus? Waarom Stormzy? Waarom een tattoo? En waarom op de kont? Ik besloot hem te bellen, een paar uur voordat ik zelf richting de shop ging voor een Novelist-tatoeage op het plekje tussen de aars en de balzak.

Keep forgetting I’ve got @Stormzy1 name tattooed on my arse haha brings back some memories #napa2015 — Kane Mckinley (@kanemckinley) March 8, 2016



Noisey: Ha Kane, hoe ga je?

Kane: Goed wel, dank je.

Laten we er niet omheen draaien: wanneer heb je je tatoeage laten zetten?

Op de eerste avond in Agia Napa ontmoette ik Stormzy. Hij was ook in de club waar DJ Russke draaide en klom het podium op. Ik was een beetje dronken, en onderweg naar de hotelkamer dook ik een tattooshop in.

Was je toen nog dronken?

Zeer zeker.

Deed het pijn?

Eerlijk gezegd kan ik me dat niet meer herinneren. Ik was verlamd. Ik herinner me nog wel dat ik naar binnen ging samen met mijn vrienden, maar pijn of iets ander kan ik me niet heugen.

Kun je iets zeggen over het ontwerp?

Het is een normaal lettertype. Mijn vriend heeft het voor de tatoeëerder opgeschreven.

Was je vriend ook dronken?

Ja.

Hoe voelde je je de volgende morgen?

Ik had geen idee, totdat mijn vrienden me eraan herinnerde.

Spijt?

Ja, maar toch ook weer niet.

Heb je wel de kans gehad om je tatoeage aan Stormzy te laten zien?

De dag erna ging ik naar een strandfeest waar hij optrad, ik hoorde dat hij daarna naar een andere club zou gaan, de Ice Bar. Daar ben ik toen naartoe gegaan. Ik heb me door de beveiliging heen geworsteld en terwijl de security me tegen wilde houden, liet ik mijn broek zakken om Stormzy mijn tattoo te laten zien. Hij nam me toen mee naar het VIP-deck.

Vond hij het vet?

Eerst wendde hij zich van me af, toen ik mijn broek omlaag liet zakken. Maar zodra hij de tatoeage zag, pakte hij me beet en begonnen hij en zijn vrienden te snapchatten. Daarna schonk hij me iets te drinken in. Ik was een wrak, het was een gekkenhuis.

What a life lol pic.twitter.com/Aa4VD8gzsp



Is het je eerste tatoeage?

Nee, op mijn andere bil heb ik nog een paar initialen staan.

Heb je een vriendin? Was ze boos?

Nee, maar mijn moeder was niet bepaald blij. Al mijn vrienden vinden het hilarisch, maar mijn moeder werd helemaal gek toen ik het vertelde. Ze wist ook niet wie Stormzy was. Ik heb haar wat video’s van hem laten zien. Ze vind me een idioot, maar ja, ik ben jong hè?

Ben je van plan nog meer grime-artiesten op je lichaam te vereeuwigen?

Dat hangt ervan af. Ik ga dit jaar naar Hideout Festival in Kroatië, Stormzy komt ook. Ik denk niet dat ik er nog een van hem neem, maar ik zal eens kijken wie er nog meer op de line-up staan.

Oké man, dat is pas toewijding. Zeer benieuwd wie dit keer indruk op je zal maken. Heb je gehoord van die gast die door zijn vriendin werd gedumpt nadat hij een Skepta-tattoo had laten zetten?

Ja, lachen was dat.

Wat nou als je Stormzy nou niet meer leuk vindt?

Dat gaat niet gebeuren.

Held.