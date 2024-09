Meg Myers uit Los Angeles maakt donkere poprock en op Noisey mogen we haar nieuwe video laten zien voor de single Motel. Het is een strak, door haarzelf gestylde clip geregisseerd door Justin Nolan Key waar ze danst voor beelden uit haar tienerjaren en haar leven als muzikante op tour.

