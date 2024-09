Luister naar het nieuwe liedje ‘Hideous Woman’ van The Melvins

In hun carriere, die nu toch alweer zo’n 33 jaar duurt, hebben The Melvins gewerkt aan de meest perfecte, knock-out baslijn. Daar is de band zich maar al te bewust van, en zo komt er een album aan die zich daar op richt, BASSES LOADED. Volgens Rolling Stone doen er op het album zes verschillende bassisten mee, waaronder Steve McDonald van Red Kross, Butthole Surfers’ Jeff Punkus en Krist Novoselic. De band heeft gisterenavond alvast een nummer losgelaten, Hideous Woman, waar McDonald op mee speelt. Het liedje draait in het begin een beetje om zichzelf heen, om zich daarna zeer comfortabel om het spel van McDonald heen te drapperen.