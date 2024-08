Mensen achter Fuse en Kompass vertellen wat het woord ‘rave’ in 2019 betekent

Op 12 oktober komen twee van de populairste Belgische clubs samen om Rave Rebels te organiseren, een evenement met een kolossale productie.

Rechts van mij, Fuse, dat onlangs 25 jaar aan explosieve feesten vierde in hun club in de Blaesstraat. Links van mij, een veel jongere club, Kompass, die er slechts drie jaar over deed om de stad Gent te veroveren met programma’s die hoge normen en diversiteit combineren.

De eigenaars van de twee clubs zijn van twee zeer verschillende generaties. Nick, de eigenaar van Fuse, zag de scene groeien en transformeren als insider sinds 1988. Jens, de eigenaar van Kompass, is wat jonger maar houdt ook de nieuwe muziek scene nauwlettend in het oog.

Met Rave Rebels beloven Nick en Jens een memorabele ervaring: een terugkeer naar de authentieke, hypnotiserende en dissidente sfeer van de eerste raves, in het hart van het gigantische Paleis 12. De term ‘rave’ wordt momenteel nogal losjes gebruikt in de nightlife scene. Daarom wilden we met hen aan tafel gaan zitten om na te denken over de evolutie van de term; van de illegale raves van de jaren negentig tot de megaclubs van vandaag.

VICE: Fuse en Kompass komen volgende maand samen om ‘Rave Rebels’ op poten te zetten. Wat was jullie bedoeling achter de keuze voor deze naam?

Jens: We hebben deze titel gekozen nadat we ons hebben afgevraagd wat de betekenis van het woord ‘rave’ nu eigenlijk was. Tegenwoordig denken veel mensen dat op een rave alleen maar de zwaarste techno kan gespeeld worden. Dat klopt gewoon niet. Als je kijkt naar de oorsprong van het woord — dat teruggaat tot de “Summer of Rave” van 1988 — dan zie je dat het in de eerste plaats ging over mensen die besloten zich op de dansvloer te smijten op muziek die voornamelijk elektronisch was, maar zeker niet beperkt tot een bepaald genre. Er zijn tegenwoordig zoveel nieuwe ideeën en invloeden in opmars: van het nieuwe house tot de techno trance, die niemand had verwacht.

Dit is het idee dat ons vanaf het begin motiveerde: een evenement organiseren dat zich niet zou richten op één muzikaal genre, maar waarin we konden experimenteren en verschillende genres konden laten kruisen met een stevige line-up.

Dus, in klare taal, wat is nu precies een rave?

Jens : Een rave is een bijeenkomst rond muziek. Een ruimte waarin niemand kan worden uitgesloten op basis van hun werk, huidskleur of seksuele geaardheid. Het is een plek waar je uitgenodigd wordt om jezelf te zijn en waar gelijkheid tussen de deelnemers voorop staat. Raves hebben altijd die unieke en moeilijk te definiëren sfeer, die ons helpt ontsnappen aan de realiteit.

Nick : Voor mij is het een plek of een groep mensen die een bepaalde gemoedstoestand delen en op zoek zijn naar samenhorigheid. Het gaat veel meer om het concept en het publiek dan om de line-up.

Al meer dan twintig jaar brengt Fuse de Brusselse techno-scene tot leven. Nick, zag je een verandering in onze definitie van het woord ‘rave’?

Nick : Ja. Helaas ben ik oud genoeg om me de eerste keer dat we het woord ‘rave’ op het nieuws hoorden te herinneren. Ik was toen 12 jaar oud! Ik zag een reportage op tv waarin mensen in het VK met geweld een pakhuis uit werden gezet waar net een rave party was gehouden. Ik heb de lange overgang meegemaakt van deze illegale raves naar de legale van vandaag. Destijds wouden clubs geen techno of house spelen. De community moest voor zichzelf opkomen, en soms moest dit op een illegale manier gebeuren.

Wat is er veranderd in de manier waarop we feesten?

Nick : Vóór de jaren 2000 was er geen vast format. Een rave kon een goede geluidsinstallatie hebben of niet, een gekke lichtshow of helemaal geen lichtshow. Op het internet vind je video’s van Carl Cox achter de decks in 1988. Je hoort hem breakbeats spelen, dan in trance duiken en weer terugkomen met house. Ik denk niet dat er toen genoeg nummers op de markt waren om je op één genre te kunnen richten. En zelfs al waren die er wel geweest, het publiek was minder uniform, de smaken liepen uiteen en de DJ’s wilden iedereen bereiken.

Pas na de jaren negentig werden er trance, drum and bass, of techno-avonden georganiseerd. De genres en het publiek werden gescheiden en vormden verschillende gemeenschappen. Daarna werd techno het dominante muziekgenre van de elektronische muziek. Grote festivals zoals Timewarp of I Love Techno zijn begonnen met 100% techno line-ups en zo begon het publiek het woord ‘rave’ te associëren met deze genre.

Wat zijn dan de ingrediënten voor een authentieke rave?

Nick : Ik denk dat we pas kunnen spreken van een rave wanneer er 1000 mensen op de dansvloer zijn. We hebben een minimum aan mensen nodig. Mensen die elkaar niet van tevoren kennen en die misschien ook een beetje anders denken.

Jens : De geluids- en lichtsystemen blijven ook zeer belangrijk. Vanaf de eerste Engelse rave was dit aspect essentieel. We hebben er een prioriteit van gemaakt voor Rave Rebels: een angstaanjagende lichtshow en een massief geluidssysteem.

Nick : Het geluidssysteem moet dus niet alleen goed of krachtig zijn: het moet echt ‘massief’ zijn. Als je me naar mijn favoriete systeem vraagt, antwoord ik je: “Het kan me niet schelen, zolang het maar massief is”.

Proberen jullie een uitspraak te doen over het politieke aspect van elektronische muziek door het woord ‘rebels’ te gebruiken ?

Jens : Niet echt. Eigenlijk denken we dat het beter is om weg te blijven van politiek.

Nick : Voor mij is muziek nooit echt verbonden geweest met politiek. Het draagt een boodschap in zich, maar ik denk dat het net apolitiek is. En is dat niet precies wat het zo mooi maakt?

Jens : De rebelse geest verwijst vooral naar de kunstenaar die in ieder van ons zit. Als er iets is dat de verschillende doelgroepen van elektronische muziek bindt, dan is het wel hun creativiteit, hun interesse in muziek, fotografie, mode en kunst in het algemeen.

Nick : Door de woorden ‘rave’ en ‘rebellen’ te combineren, hebben we ook een grotere vrijheid: de vrijheid om de regels en de populaire definitie van een rave in 2019 niet te volgen. Als je vandaag vraagt wat een rave moet zijn, krijg je vaak een lijst van 10 specifieke artiesten. Dat is jammer, het beperkt ons werk enorm.

Denk je dat het woord ‘rave’ soms verkeerd gebruikt kan worden?

Jens : Helemaal niet. Iedereen zou zich vrij moeten voelen om dit woord te gebruiken zoals ze willen. En als je wil weten wat wij er precies mee bedoelen, moet je gewoon afkomen naar Rave Rebels. Het wordt een speciale avond, dat kunnen we je al vertellen.

