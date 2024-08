Mensen bouwen ‘telefoonfarms’ om geld te stelen van adverteerders

Netflix dacht dat ik vier verschillende personen was. Ik werd betaald door een app om trailers te kijken, waarmee ik digitale punten spaarde die ik uiteindelijk zou kunnen verzilveren voor Amazon-giftcards of cash. In plaats van mijn eigen telefoon te gebruiken, kocht ik vier goedkope Android-toestellen om tegelijkertijd trailers te kijken, en zo meer te verdienen.

Ik startte een kleine advertentiefarm waarmee ik zogenaamd trailers van videogames en roddelprogramma’s keek, en reclames van Netflix. Niemand keek daadwerkelijk naar de reclames, maar dat hoefde Netflix niet te weten. Het doel was om deze telefoons 24/7 te laten draaien, terwijl ze een fractie van een stuiver binnenhaalden voor elke reclame die ze ‘keken’.

Hobbyisten en allerhande beunhazen in Amerika die wat bij wilden verdienen doen dit met tientallen of honderden telefoons zodat ze boodschappen kunnen doen, de rekeningen kunnen betalen of meer bier kunnen drinken, zonder voor Uber te hoeven rijden of te eten te bezorgen. Deze farms verschillen weinig van de bekende Chinese clickfarms, waar eindeloze rijen telefoons door social media klikken en scrollen om de engagement van echte mensen te simuleren. Eens in de zoveel maanden gaat er een video van zulke taferelen viral, maar ondertussen gebeuren er vergelijkbare dingen in doodgewone slaapkamers, garages en ladekasten in Amerika en de rest van de wereld.

Motherboard sprak acht mensen die eigen advertentiefarms van verschillende formaten hebben.

“Ik werd er gewoon ingezogen,” vertelde een farmer, die online bekendstaat als Goat_City en ongeveer 100 telefoons draait in Viriginia, in een chatroom aan Motherboard.

Doorgaans krijg je niet betaald voor het kijken of lezen van advertenties op internet, maar er bestaat een heel ecosysteem van sites en apps die dat idee op z’n kop zetten. In de wereld van betaalde traffic koppelen app-ontwikkelaars bedrijven die hun reclames willen laten bekijken aan een publiek dat daartoe bereid is, tegen betaling.

Dit kan een volledig legaal businessmodel zijn: er is niets mis met een zakcentje verdienen door je tijd te besteden aan advertenties. Vorig jaar lanceerde NBCUniversal de app WatchBack, waar gebruikers de kans hadden om honderd dollar te winnen door tv-series te kijken. Het idee was dat er zo nieuwe fans voor de programma’s zouden ontstaan. Andere apps zoals Perk geven kijkers punten voor het kijken van trailers en programma’s, die vervolgens ingeruild kunnen worden voor waardevollere zaken. Roy Rosenfeld, het hoofd van DoubleVerify’s Fraud Lab, een bedrijf dat zich op advertentiefraude richt, schat dat de traffic-tegen-betaling-apps “maandelijks tussen de 100-300 miljoen aanvragen krijgen.”

De farmers die Motherboard sprak zijn slechts verantwoordelijk voor een klein stuk van die taart, maar ze profiteren wel van dit ecosysteem. In plaats van daadwerkelijk naar de advertenties kijken, automatiseren ze het proces en gebruiken ze soms wel honderd telefoons tegelijk om hun inkomen aan te vullen.

Afbeelding via Mr. E Media’s Discord Server, met dank aan gebruiker Black Fox



De twintigjarige Joseph D’Alesandro verdiende in 2017 bijna 1800 euro per maand met zijn installatie, vertelde hij Motherboard via de telefoon. Als tiener ontdekte hij een van de apps die veel farmers gebruiken, en begon hij met zijn eigen telefoon. De daaropvolgende jaren bouwde hij zijn farm uit met meer en meer toestellen. Op zijn youtubekanaal TheTechSlugs maakte hij video’s waarin hij zijn vooruitgang toelichtte.



“Het is niet echt met werk te vergelijken,” vertelde D’Alesandro, omdat hij zich zo weinig met de telefoons hoeft te bemoeien. Andere farmers zeiden dat ze honderden euro’s per maand verdienden puur door passief de apps te laten draaien. Goat_City had het over 600 tot 700 euro per maand, een andere farmer genaamd CallMeDonCheadle verdiende 6 euro per dag. Een farmer die Cole H genoemd wilde worden begon met zeven goedkope telefoons, en bouwde uit met zijn verdiensten waardoor hij sinds augustus vorig jaar bijna duizend euro verdiend heeft. Aan de foto’s van YouTuber Mr. E Media te zien, geven veel farmers hun geld uit aan Nintendo Switches, drones of pizza. Andere gebruikers deelden foto’s van Airbnb- en Amazon-giftcards, en geldbedragen die ze via PayPal gestort kregen.

Afbeelding via Mr. E Media’s Discord Server, met dank aan gebruiker Goat_City.



Er zitten enorme verschillen in de winstmarges: Aaron, een andere farmer, zegt dat hij maar tussen de 50 en 100 euro per maand verdient met zijn twintig telefoons. Maar voor sommige mensen is dat een welkome aanvulling. Een farmer met de naam PhenOm20 gaf aan dat hij ermee begon omdat hij tijdelijk arbeidsongeschikt was en van een uitkering leefde. Anderen vertelden hoe ze er boodschappen van deden, of er luiers van kochten.



“Ik doe dit veel liever dan rondrijden als taxichauffeur of eten bezorgen,” vertelde iemand onder de alias Tommy me in een e-mail. “Het is eigenlijk een soort tweede baan, maar dan vanuit huis. Ik doe het terwijl ik met mijn vrouw en kinderen hang, of tv kijk.”

Veel mensen beginnen zoals D’Alesandro met hun eigen toestel en kopen vervolgens tweedehands toestellen van eBay of Amazon. Er komen dus aardig wat startkosten bij kijken, en als je niet effectief te werk gaat zou je farm je alleen maar geld kunnen kosten.

Voor veel van de farmers die Motherboard sprak draait het dan ook niet alleen om het geld, maar is het daarnaast een hobby. Een farmer met de naam ElSucio vertelde dat hij door het farmen veel heeft opgestoken over computernetwerken.



“Ik vind het intrigerend om te begrijpen hoe de software samenwerkt en hoe iedereen hier geld uit weet te wringen,” vertelde Cole H. “Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel het geld dat mensen aantrekt.”

ZO WORD JE EEN ADVERTENTIEFARMER

Voor onze eigen farm kochten we tweedehands toestellen op eBay: vier TracFone ZTE Android-toestellen voor 20 euro per stuk. Het kan nog goedkoper, soms voor slechts een tientje per stuk, en veel farmers wisselen advies uit over de meest kosteneffectieve telefoons. Iemand vertelde dat het ook werkt om virtuele telefoons op je computer te gebruiken, maar dat het zo’n intensief proces is dat het uiteindelijk goedkoper is om tweedehands telefoons te kopen.

Toch is het geen kwestie van telefoons kopen, apps installeren, en het geld binnen laten stromen. De meest winstgevende apps veranderen constant, en veel ontwikkelaars hebben het gemunt op mensen die meerdere toestellen tegelijkertijd gebruiken, of voeren veranderingen door waardoor gebruikers actief aan moeten geven dat ze nog kijken, waardoor het moeilijker wordt om passief geld te verdienen.

Als je de apps installeert, hoef je alleen een account aan te maken, en kun je direct beginnen met reclames kijken. De farmers wisselen constant van app, afhankelijk van de winstgevendheid. “Ik gebruik Supervank niet meer nu de marges met 75 procent gedaald zijn,” vertelde een gebruiker van Mr. E Media’s Discord. “Perk was het toppunt van farmen, maar nu is de app CashMagnet in opkomst,” vertelde CallMeDonCheadle aan Motherboard.

Zelf liepen we tegen aardig wat problemen aan bij het farmen. Veel van de apps zitten vol bugs en crashen snel, wat er soms toe leidt dat je hele telefoon opnieuw opstart, in plaats van alleen app. Een push-noodbericht over een mogelijke overstroming in ons gebied stopte het afspeelproces bij een van onze telefoons. Soms blijven ze maar bufferen, zelfs op een stabiele en snelle verbinding. Het was een stuk arbeidsintensiever dan we hoopten.

“Een van de redenen dat ik er tijdelijk mee gekapt ben is alle tijd die er uiteindelijk toch in gaat zitten,” vertelde CallMeDonCheadle. Als je wil dat het goed werkt, moet je er bovenop zitten, en soms op pop-ups klikken om aan te geven dat je nog aan het kijken bent, of op problemen letten zoals die waar wij tegenaan liepen.

Voor het leeuwendeel van onze testweek gebruikten we Perk TV. Op hun website wordt uitgelegd hoe je Perk Points, die je verdient door video’s te kijken, in kan ruilen voor tegoedbonnen, prijzen en loten. 1000 punten zijn 1 dollar waard. (Tot voor kort was het mogelijk om een Perk-creditcard te gebruiken, maar die werd een week voor onze test opgeheven).

Aan het eind van de week waren we vijftig cent aan Perk Points rijker.

Sommige farmers gaan verder dan gewoon meerdere telefoons laten lopen, en gebruiken software waarmee clicks en vingerbewegingen gesimuleerd worden. “Terwijl hun apps denken dat ze gebiologeerd zitten te kijken, liggen ze ondertussen te slapen,” aldus Goat_City.



Op de Discord-server van Mr. E Media, die normaal afgesloten is voor buitenstaanders, wordt er gediscussieerd over manieren om het farmingproces nog verder te automatiseren, wat in veel gevallen tegen de regels van de apps in gaat. Sommigen gebruiken een app genaamd FRep, oftewel Finger Replayer, die er voor zorgt dat een virtuele vinger over het scherm gaat waardoor het lijkt alsof er iemand aanwezig is. Anderen gebruiken Automagic, dat gebruikers een serie aan acties in laat programmeren. Sommige mensen outsourcen hun Google CAPTCHAs tegen een kleine betaling, of sturen hun traffic door meerdere IP-adressen om de antifraude-mechanismen te slim af te zijn. (Een gebruiker op de Discord-server liet een screenshot zien waarop Perk hem gebanned had voor het gebruiken van te veel toestellen op één IP-adres).

Er bestaat een scherpe splitsing tussen enerzijds het kamp dat zoveel mogelijk probeert te automatiseren, en anderzijds de mensen die geen oorlog willen met de ontwikkelaars van de apps waar ze mee bijverdienen.

“Ik denk altijd, als we samenwerken met de ontwikkelaars en de adverteerders wint iedereen op lange termijn,” vertelde ElSucio, een van de farmers. “Als je bakken geld wil verdienen door je telefoon te programmeren, ga dan gewoon op zoek naar een baan.” Cole H kon zich daar in vinden: “Ik hou me liever aan de regels zodat ik niet gebanned word.”

De farmers die wel automatiseren zijn er lang niet allemaal open over. “Nee nooit! … ;) ;)…,’ schreef Tommy in een e-mail. Hij vertelde dat hij het vroeger niet deed “maar nu is het soms echt nodig.”

Afbeelding van een phone farm van Mr. E Media’s Discord server, met dank aan PhenOm20

DoubleVerify, het anti-advertentiefraudebedrijf, werkt samen met Facebook en andere partners om te bepalen of de traffic naar advertenties daadwerkelijk van echte gebruikers komt. Sommige adverteerders zien betaalde traffic als een effectieve manier om hun zichtbaarheid te vergroten, vertelde Rosenfeld. Anderen zijn huiverig voor het risico ten prooi te vallen aan advertentiefarms.



“Sommige cliënten willen betaalde traffic-apps vermijden als ze denken dat er een hoger risico op advertentiefraude bestaat,” vertelde hij. Netflix, het doelwit van onze test, reageerde niet op onze vraag over hun houding ten opzichte van advertentiefarms.

Mr. E Media schreef in een e-mail dat advertentienetwerk AdscendMedia niet meer met hem wilde werken nadat ze erachter kwamen dat hij het op zijn kanaal over advertentiefarms had. Adscendmedia reageerde niet op ons verzoek om een reactie.

Sommige betaalde traffic-apps proberen de farms buiten te houden. TV-TWO is een app die gebruikers in cryptocurrency betaalt voor hun aandacht, en neemt meerdere maatregelen om te verzekeren dat mensen daadwerkelijk naar de advertenties kijken. Een vertegenwoordiger van TV-TWO vertelde Motherboard per e-mail dat er per gebruiker slechts op één telefoon en één tv gekeken kan worden, en werkt samen met AppsFlyer om fraude tegen te gaan.

“Als mensen hier niet daadwerkelijk tijd aan willen besteden, moeten ze TV-TWO niet gebruiken,” schreef de andere vertegenwoordiger. Andere apps, waaronder Perk, reageerden niet op onze berichten.

DE DROOGTE

D’Alesandro’s maandinkomen van 1800 euro hield niet lang aan. In 2018 was er “een flinke crash” vertelde hij. Adverteerders begonnen harde maatregelen te nemen. “Ik denk dat veel bedrijven die er geld in staken niet echt wisten hoe het gebruikt werd.”

In december postte D’Alesandro zijn laatste video op YouTube. In de beschrijving voegde hij toe: ”Het was een goede tijd, maar ik heb het gevoel dat het tijd is om te stoppen en me op andere dingen te richten.”

Andere farmers voelden de dip ook. Goat_City, die meer dan honderd telefoons had, vertelde dat hij nog maar 9 euro per dag verdient. CallMeDonCheadle vertelde dat hij een pauze nam nadat zijn winst de afgelopen jaren dramatisch gedaald is.

“Je kan niet meer zo passief zijn als eerst, en dat maakt het anders nu ik een baan heb,” vertelde PhenOm20. “Niet iedereen heeft zin om in zijn vrije tijd eindeloos op schermpjes te klikken om fracties van een stuiver per uur te verdienen, vooral als je vrienden of een gezin, of gewoon een leven hebt.”

Toch is het nog niet uit met de pret. Ook al lukte het ons niet om veel geld te verdienen, waren we wel beginners zonder geoptimaliseerde apps of automatisering. Farmers delen nog steeds constant nieuwe ideeën op de Discord-server van Mr. E Media, en er worden nog altijd nieuwe apps voor ontwikkeld. Of zoals iemand op Discord zei: “Phone farming ain’t dead yet, babey!”