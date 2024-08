Geloof het of niet, één op de vijf mensen checkt hun telefoon tijdens seks

“Ik had ooit een ex die gokverslaafd was,” vertelt Katy, wiens naam vanwege privacyredenen veranderd is, aan VICE. “We waren het op zijn hondjes aan het doen, en op een gegeven moment was hij langzaam aan het bewegen. Ik keek om en hij zat op zijn telefoon zijn inzetten te bekijken.”

Dat was natuurlijk een beetje een dooddoener voor de sexy sfeer. Zoals Katy het zegt, “Je snapt wel waarom we uit elkaar zijn gegaan.” Maar hoewel de slaapkamerpraktijken van Katy’s ex misschien de druppel waren voor hun relatie, is hij niet de enige. Uit nieuw onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen op hun telefoon kijkt tijdens de seks.

Videos by VICE

“Mensen vinden het nu moeilijk om in allerlei aspecten van het leven zonder telefoon te functioneren – zelfs in de slaapkamer,” vertelde Sarah McConomy aan de New York Post. McConomy is de COO van SellCell en auteur van een onderzoek naar de negatieve effecten die een telefoonfixatie op relaties kunnen hebben. “Mensen zijn bereid om tijdens de seks op hun telefoons te kijken omdat ze zich niet langer van hun telefoons kunnen aflsuiten,” legde ze uit. “Mensen kijken zo’n 100 keer per dag op hun telefoon en hebben een diepere intimiteit met hun telefoon dan met hun partner.”

Misschien vind je dit allemaal nogal extreem klinken, en ook enigszins vaag. Er komen wel wat vragen op bij het bekijken van de data van SellCell. Om te beginnen moeten we de genderkloof in beschouwing nemen. Terwijl 17 procent van de vrouwen toegaf dat ze wel eens op hun telefoon hebben gekeken tijdens het liefdesspel (of dat zouden doen), zei slechts 7 procent van de mannen hetzelfde. Is dit een vernietigende aanklacht tegen de aandachtsspanne van vrouwen, of tegen de onbevredigende seks die ze hebben?

En wat betekent “tijdens” de seks eigenlijk? Er is toch wel verschil tussen een snelle blik op een binnenkomend bericht tijdens het voorspel en doomscrollen tijdens het ketsen, letterlijk achter de rug van je partner om, zoals in Katy’s geval? En wat als je op belangrijk nieuws wacht of een familienoodgeval hebt, zoals zoals Laura Linney in Love Actually, die een telefoontje van haar zieke broer aanneemt terwijl de onwaarschijnlijk knappe man van haar dromen geil en troosteloos op de rand van het bed zit? Geven deze verhalen de statistieken een boost?

Nou, het is moeilijk om met zekerheid te zeggen, omdat ik – misschien niet heel verrassend – niemand kon vinden die wilde toegeven ooit voorrang te hebben gegeven aan een Instagramsessie in plaats van een orgasme. Mensen waren aanzienlijk meer bereid om hun partners en exen te verklikken. “Mijn partner checkte zijn familie-app toen daar tijdens de seks een berichtje binnenkwam,” zegt Sarah, die ook anoniem met VICE praat. “Hij zei dat hij zeker wilde maken dat alles oké was, aangezien het van over zijn moeder had kunnen zijn.” Maar ze is skeptisch: “Als er echt een noodgeval was zouden ze dat niet in die chat laten weten, dan zouden ze gewoon bellen.” En dan moet je ook nog bedenken dat hij waarschijnlijk zijn moeder in gedachten had toen ze verder gingen. Het is dus geen verrassing dat de onderbreking “de sfeer helemaal doodde” voor Sarah.

Een paar van de mensen die ik heb ondervraagd draaien een beetje om het onderwerp heen – “ik weet niet of dit telt als ‘checken’, maar ik heb wel eens mijn telefoon erbij gepakt om de muziek te veranderen,” zegt iemand. “Sigur Rós kwam op shuffle en die muziek klonk als voortplanting. Alsof we een vruchtbaarheidsritueel aan het doen waren.” Anderen zien mijn persoonlijke vragen als een impliciet compliment. “Het feit dat ik dit nog nooit gedaan heb doet me veel beter voelen over mijn telefoonverslaving,” vertelt een ander me.

Maar ze komen er helaas niet helemaal makkelijk vanaf, want achter die “één op de vijf mensen”-statistiek schuilt in het SellCell-rapport nog een groter en zorgwekkender resultaat : 71 procent van de mensen zei dat ze dagelijks meer op hun telefoon zitten dan tijd met hun partner doorbrengen. Nog verontrustender is dat 54 procent van de ondervraagde smartphonegebruikers liever op hun telefoon zou zitten dan met hun partner zou willen zijn. De eenlingen onder ons kwamen er niet veel beter vanaf. Volgens het onderzoek zit 75 procent van de smartphonegebruikers tot wel 30 minuten lang op hun telefoon tijdens een romantische date. Het lijkt er dus eigenlijk op dat liefde, seks en romantiek allemaal het onderpsit delven in vergelijking met de gelukzaligheid van eindeloos scrollen (ook al zal men het niet snel toegeven).

Bayu Prihandato, een gelicentieerd psychologisch consultant en levenscoach die zich specialiseert in relaties, zegt dat er een verschil is tussen afgeleid worden door je telefoon, ook al is het tijdens intieme momenten, en een regelrechte telefoonverslaving hebben. “In mijn ervaring gaat telefoonverslaving niet alleen over het iets te veel gebruiken van je telefoon,” zegt hij, “Het gaat ook over hoe het onze behoefte voor onmiddellijke bevrediging en onze constante behoefte om verbonden te zijn verandert.” Maar dat wil niet zeggen dat telefoonfixatie en compulsief gedrag omtrent je apparaat niet problematisch zijn. “Wanneer mensen compulsief op hun telefoon kijken geeft dat blijk van een dieper afhankelijkheidsprobleem en een respectloosheid voor de privéruimte van hun partner,” zegt Prihandito.

“Dit gedrag laat het complete onvermogen zien om aanwezig en betrokken met hun partner te zijn.” Zelfs als het maar één keer gebeurt kan zulk gedrag tot significante emotionele afzondering leiden, “aangezien het laat zien dat de telefoon een hogere prioriteit heeft dan dit gedeelde moment,” voegt hij eraan toe. “Het is een duidelijk teken van hoe onze digitale afleidingen al snel de kwaliteit van onze meest significante en kostbare menselijke connecties kunnen eroderen.” Dus wat kunnen de telefoonverslaafden onder ons doen voordat we onze denkbeeldige voetbalteams boven voorspel verkiezen?

Charlotte Armitage – een psycholoog, psychotherapeut en oprichter van No Phones at Home – zegt dat haar eerste advies is om te kijken naar waarom je het misschien moeilijk vindt om verbinding te maken in een zogenaamd “intiem” moment. “Is er iets aan de situatie of de persoon waar je je niet prettig bij voelt? Elke verslaving heeft diepere onderliggende psychologische problemen die moeten worden aangekaart, zoals worsteling met gehechtheid,” suggereert ze. Ze benadrukt net als Prihandato hoe schadelijk deze problemen zijn als er niets aan wordt gedaan. “Zoals bij zoveel verslaafd gedrag kunnen je naasten de impact ervan zwaar voelen, en het zelfbeeld en zelfvertrouwen van je partner kan ook worden aangetast als je op je telefoon kijkt tijdens de seks en intieme momenten,” zegt ze. Vanuit een praktisch perspectief zouden mensen hun telefoons dus idealiter buiten de slaapkamer moeten houden. “Als je dit lastig vindt, zet je telefoon dan op stil en leg hem ondersteboven neer zodat je niet wordt afgeleid en gestoord door de notificaties,” adviseert ze.

Buiten de slaapkamer zijn er ook nog andere manieren waarop mensen hun telefoongebruik kunnen proberen terug te dringen als ze het idee beginnen te krijgen dat die belangrijker voor ze wordt dan hun partner. Rachel Taylor, een neuropsycholoog, stelt voor dat je limieten op je schermtijd instelt. “Maak het jezelf wat makkelijker en probeer je schermtijd per dag met 20 minuten te verminderen totdat je hem minimaal gebruikt,” zegt ze.

Taylor zegt dat het uiteindelijk echter cruciaal is om te begrijpen waarom onze telefoons zo verslavend zijn. “We moeten echt begrijpen dat de virtuele wereld gemaakt is om mensen de richting op te duwen die de apps en websites voor ze bestemd hebben,” zegt ze. Apps zijn zo ontworpen dat je er constant mee bezig wilt zijn, maar dit kan schadelijk zijn voor ons brein en onze emoties. “Het is goed voor het brein om af en toe verveeld te zijn – we moeten weer leren om ons te vervelen, in plaats van dat we constant bevrediging en afleiding zoeken,” zegt ze.

Dus, als je de neiging hebt om op je telefoon te kijken terwijl je partner je helemaal het hof maakt, denk dan gewoon: dat is precies wat Musk en Zuckerberg willen dat je doet. En ik ben er niet van overtuigd dat die twee zich om je seksuele en emotionele welzijn bekommeren.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.