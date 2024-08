Mensen delen trots welk kunstwerk ze voor een prikkie kochten

Kunst kopen is toch wel een relatief duur ding om te doen. Gelukkig is er de Affordable Art Fair, waarvan de naam doet vermoeden dat daar dus een heleboel betaalbare kunst te scoren is. Afgelopen weekend ging ik er eens kijken, om te zien wat voor werken de mensen daar voor een prikkie kochten en vervolgens in een jasje van bubbeltjesplastic trots mee naar huis namen. En ik leerde vooral dat betaalbare kunst kopen nog steeds een relatief duur ding is om te doen.

Zoals je van een kunstbeurs verwacht, werden de stands bevolkt door sober zwart geklede vrouwen en mannen met perfect gekamde snorren. Alles werd uit de kast getrokken om de meute naar de koopwaar te trekken. Er was een galerie die dat met pepernoten deed, een ander koos voor champagne – waarvoor dank, trouwens. Maar wat werd er zoal aan kunst voor een zacht prijsje gekocht? Enkele blije spekkopers deelden met ons hun zojuist aangeschafte pareltjes.

Kunstwerk: Structure of Dreams (2013) Ruxandra Cristina BOCIN-DUMITRIU

Sofie de Vries* (25)

Prijs: 1000 euro

Ha! Je hebt je moeder meegenomen, betekent dit dat zij heeft betaald?

Het was een cadeau voor mijn afstuderen. Ik wilde eigenlijk gewoon iets samen met mijn moeder doen. Maar dit is ook heel vet.

Kreeg je een budget waar je je aan moest houden?

Een beetje. Mijn moeder zei dat ze tweeduizend euro bij zich had.



Had je dat hiervoor over gehad?

Dat is wel echt veel voor een foto. Het is uiteindelijk niet mijn geld, maar ik denk dat 1500 misschien wel had gekund. Maar ik heb een heleboel mooie dingen gezien die vierduizend euro waren, dat vond ik voor een kunstwerk toch wel nét te ver gaan.

Was dit kunstwerk dan wel wat je zocht?

Dit is mijn eerste kunstwerk ooit, dus ik had echt geen idee. Ik was wel op zoek naar iets wat tijdloos is. Het moest niet te perfect zijn. Je ziet veel dingen die te perfect zijn. Ik vind perfecte vrouwen niks. Of mensen. Of een gelukkig gezinnetje hier in het midden. Dan vind ik het niks.

Ga je nu je aankoop vieren?

Nou toevallig ga ik vanavond naar Museumnacht, dus ik heb een ontzettend culturele dag. Maar nu ga ik eerst lekker een biertje drinken met mijn moeder.

Kunstwerk: Oevre Artististe Pascal Gillard

Gerrit Schol (61)

Prijs: 2000 euro

Ik zie hier vooral schilderijen voorbijkomen, maar dit is andere koek.

Het is een deur van een oude lelijke eend.

Heb je iets met auto’s?

Helemaal niets. Maar ik zag het en vond het leuk. Het is onderdeel van een groter kunstwerk bestaande uit negen delen.

Maar tweeduizend euro is best een hoop geld.

Ze vroegen meer, maar ik ben begonnen met afdingen. Hij was 2700, maar wij hebben er tweeduizend voor betaald.

Wat een deal.

Ik denk dat ze gewoon dingen wilde verkopen, want ik denk niet dat zij veel verkopen. Ze noemen het wel de Affordable Art Fair, maar dat vind ik wel tegenvallen. De prijzen zijn redelijk aan de hoge kant voor de normale mens.

Daar kan ik me in vinden. Voor een prikkie kun je hier niet echt wat vinden.

Het wordt allemaal zo opgeblazen. Die galeriehouders bijvoorbeeld: die moeten dan ineens met een rode broek, een roze stropdas en een blauwe bril rondlopen. Maar het enige wat ze kunnen is kunst verkopen. Kunstenaars doen daar soms aan mee, zo geef je kunst een soort externe status die het in mijn visie niet heeft.

Het is eigenlijk gewoon business hier.

Het is heel simpel. Die hele kunstwereld is net zo’n enge wereld als de vastgoedwereld of drugswereld. De bedrijfsstructuren zijn hetzelfde. Ik heb daar niet mee te maken, maar de meeste kunstenaars moeten toch vreten.

Die maken dingen die lekker verkopen bedoel je?

Nou het valt me wel heel erg tegen. Je ziet een heleboel herhaalpapegaaien, dan hebben ze het idee dat het leuk is en maken ze vijftien keer hetzelfde en zit er totaal geen evolutie in. Dat is jammer.

Kunstwerk: SHUICHI NAKANO

Guy Vuurman (18)

Prijs: 180 euro

Vergeleken met de vorige man die ik sprak, ben jij wel echt een stuk jongere koper.

Eigenlijk wilde ik het zelf kopen, maar ik ben 18 en ga niet 180 euro uitgeven aan een schilderij. Daar ben ik een beetje jong voor. Ik heb het geld niet. Ik ben aan het sparen voor een reis.

Hoe heb jij je ouders dan omgepraat om dit voor je te kopen?

Nou, ze stelden het zelf voor. Gisteren was ik hier met mijn vriendinnetje en zag ik deze en vond hem meteen heel tof. Mijn ouders waren hier los van mij en vonden het wel wat voor me. En ik moest nog iets krijgen voor mijn diploma en verjaardag.

Het kunstwerk is van een bekende Japanse kunstenaar. Doet dat er toe?

Ik heb het niet op naam uitgekozen. Hij maakt allemaal van dit soort steden met uitvergrote dieren boven de stad. Die met walvissen was heel vet maar groter en duurder. Er zijn wel mensen die dingen daarop uitkiezen, die vinden de Mona Lisa helemaal geweldig. Maar dat ding is fucking klein.



Denk je dat je eerste kunstwerk het begin is van een grote kunstcollectie?

Ligt er beetje hoe mijn leven gaat zijn. Misschien word ik wel heel arm en kan ik het helemaal niet betalen. Of misschien word ik heel rijk en is dit de eerste van velen, en ga ik de geschiedenis in als een van de grootste kunstverzamelaars ooit. Maar die kans is niet heel groot.

Kunstwerk: All I saw was Sky – Andrew Millar (2017)

Daphne Citroen-Boom (32) en Daniel Citroen (31)

Prijs: 230 euro

Dit is vast niet het eerste kunstwerk dat jullie samen kopen.

Er hangen wel al redelijk wat dingen aan de muur.

Dit is wel echt een koopje in vergelijking met sommige werken hier.

Ik vind het inderdaad niet duur voor zoiets moois. En er zit een lijst bij en je kunt hem zo mee naar huis nemen. Het is niet duur, maar ook geen koopje. Misschien als het vijftig euro was geweest, dan had ik het wel een koopje genoemd.

Maar wat zouden jullie er maximaal voor neerleggen?

Nou je gaat natuurlijk niet zomaar een kunstwerk van duizend euro kopen. En ik heb toch een beetje een psychische grens van rond de drie- en vijfhonderd euro. Dan heb je nog net het idee dat je niet een belachelijke impulsaankoop doet.

Dus jullie hebben een weloverwogen besluit genomen?

We waren niet echt op zoek, want we kwamen hier eigenlijk om een cadeau voor een vriendin uit te zoeken. Maar dan blijf je toch hangen. Het was een beetje zo dat we erlangs liepen en we het gelijk mooi vonden. Dan zie je het bedrag en denk je: dat is wel te doen.

Wat vind je van de rest van de prijzen dan?

We hebben kunstwerken gezien van zesduizend euro, hoe ‘affordable’ is dat? Ach ja, zolang je het maar mooi vindt.

Kunstwerk: Andrew Millar (2017)

Lizzy Houben (34) en Débora Matsufuti (31)

Prijs: 780 euro

Dit komt me bekend voor. Die galeriehouder heeft vast een goede babbel?

Ja hij was wel geliefd.

Maar het kunstwerk van de vorige kopers was toch een tikkie goedkoper. Hebben zij een goede deal en jullie niet?

Wat wij hebben gekocht is er in veel minder oplagen, waardoor het duurder wordt. Wat de koop voor onszelf wel aantrekkelijker maakt, is dat wij huren. Dat scheelt wel echt in de prijs.

Leg eens uit.

Nou we hebben nog een ander veel groter kunstwerk aangeschaft van 1200 euro. Dus dat is vrij veel geld in een keer. Dus nu betalen we per maand vijftig euro en dan valt het allemaal heel erg mee. Je betaalt het in termijnen af. Stel we vinden hem over een aantal jaar niet meer mooi dan kunnen we hem nog ruilen.

Heeft jullie huis zoveel lege muren dan?

Nee eigenlijk niet. Het grote kunstwerk komt boven ons bed, maar deze komt op de WC te hangen, omdat het de enige lege plek is die we ervoor hebben.

Hadden jullie wel een budget afgesproken voor de twee werken?

Nee niet zozeer. Er zijn een heleboel werken die we gezien hebben en drieduizend euro kosten.

D: Als het dan echt mindblowing is, dan doet het misschien wel zeer maar het zou geweldig zijn.

L: Nee dat zouden we nooit doen. We hebben ook een nieuwe auto nodig.

D: Maar we willen toch wat moois?

L: Zet er maar bij dat zij van ons twee duidelijk het luxepaard is.

Genoteerd.

*Echte achternaam bekend bij de redactie.