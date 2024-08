Aardige mensen worden vaker depressief

Mensen met depressieve neigingen voelen zich sneller slecht als er iets gebeurt dat ‘oneerlijk’ is. Dat volgt uit een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Human Behaviour. Mensen met een depressie maken zich vaak meer zorgen om anderen en hoe zij dingen ervaren. Om even helemaal in de psychologische termen te duiken: een prosociale houding hangt samen met depressie en een individualistische houding juist niet. Individualistisch is eigenlijk een ander woord voor egoïstisch, of beter gezegd relatief egoïstisch.

De onderzoekers onderzochten deze neigingen door middel van hersenactiviteit. Eén van tests die zijn uitgevoerd heet ’the ultimatum game’. Deelnemers krijgen een beloning die ze vervolgens met de rest van de groep moeten delen. Prosociale deelnemers weigeren vaak een grotere beloning zodat de rest van de groep meer krijgt. Individualistische proberen juist zoveel mogelijk voor zichzelf.

Deelnemers in dit onderzoek speelde dit spel terwijl ze helemaal onder de draadjes in een fMRI-scanner lagen. Sommigen hadden meer activiteit in de amygdala en hippocampus vergeleken met andere deelnemers. Dat zijn gebieden in de hersenen die vaak kleiner zijn bij mensen met een depressie. Met de data die is opgedaan uit het spel, werden voorspellingen gedaan over de waarschijnlijkheid van depressies. En een jaar na het onderzoek hadden de mensen met meer activiteit in de amygdala en hippocampus tijdens het spelen, gemiddeld ook vaker depressies.

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat mensen met een depressie “meer meeleven met anderen.” Dit zeggen onderzoekers Megan Speer en Mauricio Delgado, die het commentaar bij de studie schreven. Mensen met een depressie voelen zich dus klote als andere mensen worden benadeeld. En een hoop mensen worden tegenwoordig benadeeld. Dat is volgens de auteurs de belangrijkste conclusie van de studie.

“Grotere economische ongelijkheid is een groeiend probleem in onze maatschappij en het is een grote bron van psychische problemen als depressies,” schrijven ze. “Eerder groots opgezette, langdurige onderzoeken vinden een verband tussen grote economische ongelijkheid en depressieve symptomen. Ondanks het grote belang hiervan, is er nog weinig bekend over de breinmechanismes die verantwoordelijk zijn voor het verband tussen ongelijkheid en stemmingsproblemen.” Deze studie bied nu inzicht in het relatieve verschil waarmee mensen met ongelijkheid omgaan, en op z’n minst voor een deel valt het te verklaren door een verschil in hersenfunctie.

De ironie wil dus dat ongelijkheid in de wereld mensen met depressieve neigingen nog depressiever maakt, maar dat zij tegelijkertijd psychologisch gezien ook juist de mensen zijn die het meest geschikt zijn iets aan die ongelijkheid te doen. Een nogal fundamentele Catch 22, dus.