Mensen die nooit sorry zeggen zijn voor zichzelf ook niet zo aardig

Een relatie hebben met iemand die zich nooit verontschuldigt kan een heel verwarrend en vernietigend effect op de andere persoon in de relatie hebben. Het kan heel moeilijk zijn een authentieke band op te bouwen met iemand die lijkt te geloven dat hij of zij altijd gelijk heeft.



Een nieuw onderzoek toont nu aan dat mensen die minder geneigd zijn zich te excuseren ook minder compassie naar zichzelf toe tonen. Daarbij is het doorgaans ook niet zo dat deze mensen zichzelf als toonbeeld van perfectie zien en om die reden geen “sorry” zeggen. Het tegenovergestelde blijkt juist waar: mensen die zich nooit verontschuldigen gaan mogelijk zo gebukt onder schaamte door de fouten die ze hebben gemaakt, dat ze zich helemaal terugtrekken uit de situatie.

