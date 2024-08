Mensen die op dieet zijn betalen vreemden om vet voedsel voor ze te eten

Het is zaterdagnacht en ik eet het laatste restje van een cheeseburger op. Terwijl ik de verpakking tot een klein driehoekje vouw, kijk ik toe hoe mijn vriend Andrew de laatste hap van zijn dubbele cheeseburger met bacon doorslikt. Als de eerste burger op is, begint hij aan zijn tweede. Een behoorlijke prestatie, die slechts wordt onderbroken voor een paar slokken Fanta. Ik heb ook zin in een tweede burger, maar aan de andere kant wil ik eigenlijk gewoon zien hoe hij die tweede burger wegwerkt. Misschien moet ik hem wat geld geven; niet alleen voor het spektakel dat hij opvoert, maar ook voor het feit dat ik nu zelf niks meer hoef te eten.

Volgens de South China Morning Post worden sommige internetgebruikers in China betaald om McDonald’s te eten. Deze ondernemende types hebben mensen die op dieet zijn ervan overtuigd dat ze plaatsvervangend kunnen genieten van eten door te kijken hoe anderen het naar binnen proppen. Ze plaatsen online advertenties waarin ze aangeven dat ze bereid zijn om vrijwel alles te eten of te drinken, in ruil voor onkosten en een kleine servicetoeslag. In ruil daarvoor kan de klant zorgeloos zijn dieet blijven volgen, en ondertussen luisteren naar een wildvreemde die beschrijft hoe heerlijk iets smaakt.

“Ik zal werkelijk alles eten of drinken namens jou. Ik help je om te eten wat je maar wil! Maak je geen zorgen om obesitas, diabetes, cholesterol of bloeddruk – ik neem alle risico’s voor je!”, staat in een van de aanbiedingen die door de South China Morning Post wordt aangehaald. “Ik eet wat jij bestelt. Ik maak een video en garandeer dat het lijkt alsof je vlak naast me zit. Zo niet, dan eet ik het gewoon nog een keer!”

De eters filmen of fotograferen het voedsel vanuit elke mogelijke hoek. Ze schrijven er de meest gedetailleerde verhalen bij en brengen elke hap in duidelijk in beeld. De trend kwam volgens de Post eerder deze maand op, toen de ondernemende voedselfans begonnen te adverteren op “grote e-commercewebsites.” Of de verkopers van de video’s hier wat aan verdienen, is onduidelijk. Een van de eters waar de Post mee sprak, was tot dusver door niemand ingehuurd.





Deze trend lijkt een gepersonaliseerde versie van mukbang, een online voedselfenomeen uit Zuid-Korea. Mukbang is een combinatie van het Koreaanse woord voor eten ( muk-ja) en uitzenden ( bang-song). Het houdt in dat mensen zichzelf filmen tijdens het eten en dat live uitzenden voor een toegewijd publiek. De redenen om naar deze uitzendingen te kijken lopen uiteen. De een vindt het leuk om het eten te zien, terwijl de ander het juist fijn vindt om deel uit te maken van een gemeenschap, of gewoon zich wat minder eenzaam wil voelen tijdens het avondeten.

Onder dit brede publiek vind je ook mensen die anderen graag zien genieten van voedsel dat ze zelf uit hun dieet proberen te weren. “Mijn fans vertellen dat ze het heerlijk vinden om mij te zien eten, omdat ik het met zoveel enthousiasme doe en alles er verrukkelijk uit laat zien,” vertelde mukbang-videomaker Park Seo-Yeon, ook bekend als The Diva, aan CNN. “Veel van mijn kijkers zijn op dieet en zeggen dat het lijkt alsof ik in hun plaats geniet. Maar er zitten ook ziekenhuispatiënten tussen die alleen toegang hebben tot ziekenhuismaaltijden.”

Nadat het aantal advertenties in China een paar weken geleden een hoogtepunt bereikte, neemt het nu langzaam weer af. Maar wie weet komt er binnenkort een nieuwe golf van plaatsvervangende eters op. Mocht iemand interesse hebben om iemand te zien eten: ik denk dat Andrew inmiddels wel weer zin heeft in een hamburger.