Mensen die veel naar de sportschool gaan drinken ook meer alcohol

Een uitputtende training voelt nou eenmaal goed. Dus nadat je al je vrienden hebt verteld over je prestaties, heb je wel wat lekkers verdiend. Er zijn mensen die zich op dat moment gelijk volstoppen met frituurvoer, maar er zijn blijkbaar nog veel meer sporters die liever een vloeibare beloning nemen.

Het vaktijdschrift Health Psychology publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat een hoop mensen graag de biertap zien lopen tijdens hun postworkout-gevoel. Je voelt je op dat moment tevreden en hebt nieuwe energie. De hersenen zouden met behulp van alcohol dat gevoel proberen vast te houden. Een vervolgstudie volgde 150 mensen, die in een jaar drie keer hun eet- en drinkgewoonten drie weken lang bijhielden via een vragenlijst en een app. De onderzoekers van de Pennsylvania State University zagen in de data een interessant patroon: de deelnemers dronken het meest wanneer ze hadden getraind.

Sommige wetenschappers zagen wat gevallen waarbij het juist andersom was, maar het meerendeel zag al snel een samenhang tussen alcohol en sport. De verklaring? Zowel bij sporten als bij consumeren van alcohol wordt het beloningscentrum in de hersenen sterk geactiveerd.

Deze meneer heeft wel een vloeibare beloning verdiend. Foto: Flickr -User Noodles and Beef.

Vóór het onderzoek waren enkele onderzoekers ervan overtuigd dat sport er juist voor zorgde dat mensen minder alcohol zouden drinken, aangezien je de beloning van alcohol vervangt voor de voldoening die je uit sporten haalt. “Hoewel voorgaande resultaten duidelijk maakten dat sport een vervanging kan zijn voor alcohol, kunnen we nu stellen dat het precies omgekeerd is. Mensen die meer sport beoefenen, drinken doorgaans meer dan mensen die minder sportief bezig zijn,” vertellen de onderzoekers.

En dat is niet zo gek. Waarom zou je kiezen voor de enkele beloning van een middag in de sportschool, als je ook voor de dubbele beloning van sporten én drinken kunt gaan?

De calorieën die veel sporters verliezen, drinken ze er dus vaak wel weer bij. “Er is duidelijk bewijs voor een directe samenhang tussen sport en alcoholconsumering in alle leeftijdsgroepen,” verklaart David E. Conroy, de schrijver van het onderzoek.

Bovendien is het heel natuurlijk om erkenning te zoeken voor je prestaties. Je zoekt namelijk van nature naar sociale beloning voor je prestaties. Dus wanneer je na het sporten de kroeg in duikt om je successen te vieren met je vrienden, combineer je de sociale beloning daarvan met de drang om alcohol in je bloed te pompen. Dat is niet alleen een feest voor jou, maar ook voor je beloningscentrum. Bovendien is een avond in de kroeg vele malen leuker dan een saaie instagramfoto met een lelijke filter. Als je je beloningscentrum echt een plezier wilt doen, grijp je dus naar de whiskeyfles om in bezopen staat te verklaren hoe fit je wel niet bent.

Het onderzoek is wel slecht nieuws voor alle calorieënfanatici. Na het sporten ben je nou eenmaal geneigd om meer te drinken, daar kom je niet onderuit. En ja, met een aantal biertjes heb je al die calorieën snel weer terug. Het is een vicieuze cirkel waar je niet uit kan komen, en ook niet uit wil komen. Die realisatie moet wel even bezinken. En wat is er beter om iets goed te laten bezinken dan een koud glas bier?

