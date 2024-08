Mensen die veel seks hebben praten over het hebben van veel seks

Het afgelopen jaar is er een hoop gesproken over dat millennials niet genoeg seks zouden hebben. Over dat hun houding ten opzichte van seks en relaties toleranter en meer open is dan voorgaande generaties, maar dat de werkelijke cijfers over hoe vaak jongeren met elkaar het bed induiken de afgelopen dertig jaar ontzettend zijn gedaald. Een troost: Nederland en de UK hebben het hoogste gemiddelde van Europa wat betreft het aantal bedpartners per persoon –gemiddeld zeven sekspartners per persoon.



Natuurlijk zijn er een hoop uitzonderingen die niet eens in de buurt van dit gemiddelde zitten – mensen die veel meer seks hebben dan jij en ik. Ik sprak een aantal van deze mensen over seks-positiviteit, monogamie en wat je leert over mensen door seks te hebben met veel van hen.

Videos by VICE

Clyde Walton, escort en model



VICE: Vertel eens hoe oud je was toen je ontmaagd werd?

Clyde Walton: Ik was 15 jaar oud toen ik voor het eerst seks had. Dat was met mijn allereerste vriendje. Hij was 18 jaar.

Met hoeveel mensen denk je het bed gedeeld te hebben?

Dat zijn er te veel om te tellen, omdat ik een escort ben, Ik zou echt niet weten met hoeveel mensen ik seks heb gehad, maar het zijn er heel veel.

Wat heb je geleerd over mensen door met veel verschillende mensen seks te hebben?

Ik heb niet echt iets geleerd, maar het heeft me wel meer ervaring gegeven. Ik heb ook gezien dat er veel verschillende fetisjen zijn. Maar hoe dan ook, ik heb altijd veilige seks.

Waarom hou je van seks?

Omdat ik hou van de intimiteit die je krijgt met de andere persoon, of het nu kinky seks is of romantische seks of dat het vrijen is. Niets in de wereld voelt beter dan seks met iemand die je prachtig vindt. Ik hou van de band die je met elkaar krijgt wanneer twee lichamen dicht bij elkaar komen.

Als je twee celebs mocht kiezen voor een trio, wie zouden dat dan zijn?

Dat is makkelijk. Zac Efron en Tom Welling.

Hannah Witton, seks en relatie-vlogger en auteur



VICE: Penetratie of orale seks?

Hannah Witton: Oraal.

Wat vind je van open relaties?

Ik denk dat dat een goed alternatief is voor monogamie. Ik denk dat ze net zo gezond en liefdevol zijn als een monogame relatie en dat het voor sommige mensen ook echt kan werken. Helaas heeft het, volgens mij, nog een groot stigma.

Slut-shaming?

Heel erg. Het is 2017. Laten we alsjeblieft geen andere mensen meer veroordelen op basis van hun seksuele gedrag of de manier waarop ze zich kleden.

Wat is het meest kinky wat je ooit hebt gedaan tijdens de seks, of het meest kinky verhaal wat je gehoord hebt?

Het is moeilijk om te oordelen wat kinky is, omdat iedereen verschillende grenzen heeft. Maar ik denk dat het spelen met naalden een van de meest kinky dingen is dit ik ooit gehoord hebt. Dat valt onder BDSM. Misschien niet de meest favoriete seks voor mensen met een naaldenfobie.

Florence, een deel van YouTube-duo Come Curious



VICE: Wat vind je van woorden als ‘body count’ en ‘pussy management’?

Florence: Als ik eerlijk ben moest ik deze termen opzoeken op Urban Dictionary, dus ben ik niet helemaal op de hoogte van de betekenis. Ik heb zojuist geleerd wat pussy management betekent: wanneer een jongen een meisje als een bowlingbal draagt – twee vingers in de vagina en een in de anus. Klinkt leuk, jammer van dat draag-gedeelte.

Ja. En als jongens praten over hoeveel meisjes ze gescoord hebben tijdens een avondje stappen, noem je dat body count.

Ik voel me nu zo oud. Ik weet niet eens hoe ik me voel, want het klinkt seksistisch, zoals slut-shaming. Seks is geen competitie – meiden zijn geen prijs. En als je vriendin erachter komt dat je voorspel “pussy management” noemt, krijg je waarschijnlijk een klap.

Met hoeveel mensen heb je seks gehad?

Ik heb enorm veel seks gehad tussen mijn negentiende en drieëntwintigste. Ik denk dat ik ongeveer met 35 tot 40 mensen seks heb gehad. Ik ben gestopt met tellen. En weet je wat, ik ben er trots op. Met ervaring komt kennis.

Wat heb je geleerd over mensen door met veel verschillende mensen seks te hebben?

Door met een hoop mensen het bed gedeeld te hebben, heb ik het gevoel dat ik van ieder persoon wel iets heb geleerd. Seks verschilt zoveel per persoon en je leert dat iedereen van verschillende dingen houdt. Ik heb dingen over mezelf geleerd die ik nooit verwacht had. Mensen kunnen je in de slaapkamer helemaal laten openen, of je helemaal laten afsluiten. Ook al heb ik spijt gehad van een aantal bedpartners, heeft het me veel inzicht gegeven in het gedrag van mensen en hoe we elkaar beter kunnen helpen, adviseren en liefde kunnen geven.

Zou je in een polyamoureuze relatie kunnen zitten?

Dat is heel simpel: nee. Ik ben er helemaal voor dat andere mensen een polyamoureuze relatie, open relatie of wat voor relatie dan ook hebben. Maar voor mij persoonlijk is het echt helemaal niets. Ik ben erg jaloers aangelegd. Ik deel mijn vriendje niet zo snel.

En swingen?

Zoals ik al zei: ik hou van het idee dat je open kunt zijn in een relatie en trio’s enzo kunt hebben, maar ik zou daar persoonlijk niet tegen kunnen. Mijn brein zou dat niet toelaten. Het zou me nog jarenlang achtervolgen. Ik denk niet dat ik mijn partner nog zou kunnen vertrouwen als ik hem iemand anders heb zien neuken. Ik ben zo saai. Maar mijn seks niet hoor.

Reed, de andere helft van YouTube-duo Come Curious



VICE: Met hoeveel mensen heb je seks gehad?

Reed: Ik heb eigenlijk niet met zoveel mensen seks gehad. Ik denk tussen de twintig tot dertig personen. Ik blijf nooit tellen, omdat ik daar het nut nooit van inzie. Ik denk dat iedereen met wie je seks hebt gehad – of het nu een vergissing of een geweldige ervaring is geweest – erg belangrijk is geweest in het begrijpen en ontdekken van je eigen seksuele interesses en je volwassener maakt.

Wat heeft seks je geleerd over mensen in het algemeen?

Het heeft me laten zien dat zelfs als je een seksgod bent en je denk dat je alles weet, dat je nooit alles weet. Je leert elke keer iets nieuws, zelfs met dezelfde persoon. Niemand is hetzelfde en iedereen wordt opgewonden van andere dingen en op andere momenten. Oordeel niet over wat iemand anders opwindt, omdat jij het niet begrijpt. En ga er niet vanuit dat iemand die slecht in bed is, uiteindelijk nooit goed kan worden.

Wat vind je van monogamie?

Ik denk dat het een beetje ouderwets is. Het is een beetje gedateerd. Ik zie het als iets religieus. Ik weet dat de meeste mensen op de wereld in monogamie geloven, maar ik denk niet dat dat komt omdat ze maar met één persoon naar bed willen – ik denk dat het te maken heeft met onzekerheden en vertrouwen. Persoonlijk denk ik dat monogamie mensen juist laat vreemdgaan en laat liegen tegen de mensen waar ze het meeste van houden. Monogamie is ons aangeleerd toen we jong waren, toen we spraken over trouwen. Statistisch gezien hebben steeds meer mensen een onsuccesvol huwelijk en statistisch gezien gaan mensen tegenwoordig steeds meer vreemd.

We zijn complexe wezens. Het kan niet zo zijn dat we voor de rest van ons leven maar met één persoon seks willen hebben. Dat is waanzin. En als je wel wilt, dan moet je begrijpen dat het nogal een deprimerende gedachte is. Het komt neer op dierlijk gedrag: we zijn op deze aarde om ons voort te planten, en onze hormonen vertellen ons om met zoveel mogelijk mensen seks te hebben en zoveel mogelijk kindjes te maken, zodat we het menselijk ras kunnen verspreiden. Natuurlijk zijn we veel intelligenter dan dat. Ik denk niet dat alle monogamie bullshit is. Voor sommige mensen kan het werken, en ik denk dat het een leuke fantasie is – een romantische gedachte die mensen hebben. Ik denk gewoon niet dat het mensen moet worden opgedrongen, omdat het mensen ongelukkig maakt zodra er iets misgaat. En ze voelen zich schuldig als ze met andere mensen seks willen hebben. Als je monogaam bent, zeg dat op zijn minst tegen je partner dat-ie mag masturberen, want anders moeten ze hun zelfvertrouwen en eigenwaarde maar van één persoon krijgen – ze moeten het ook vanuit andere plekken krijgen, omdat we mensen zijn en we dat nodig hebben.

Wat is je favoriete standje?

Grappig genoeg is dat bij elke partner anders. Mijn huidige favoriet is ‘modified doggy’ of ‘flat doggy’. Bedankt, Cosmopolitan. De vrouw ligt op haar buik en de man neukt terwijl hij een soort van op zijn knieën zit. De reden waarom ik deze positie zo lekker vind, omdat het dominant voelt. En ik heb het gevoel dat je dieper kunt gaan. Ik ben erg onderdanig – ik hou van het verlies van controle. Je kunt tijdens dit standje gewurgd worden, er kunnen vingers in je mond worden geduwd… En, het geeft me een waanzinnig G-spot-orgasme.

Wie zijn beter in bed, mannen of vrouwen?

Ik heb met beide in bed gelegen. Ik heb nooit een relatie met een vrouw gehad, maar ik heb wel een aantal flirts, een aantal keer seks en een paar trio’s gehad. Maar over het algemeen vind ik mannen beter. Niet omdat ik hetero ben, maar omdat ik dat op dit moment gewoon wil. Ik ben erg veranderlijk in wat mijn vagina wil, maar ik hou gewoon van een pik. Ik hou van seksspeeltjes, maar niets is beter dan een lul. Vooral wanneer het aan lichaam vastzit en de man alles in jouw vagina kan voelen. Dat is geil. Ik heb altijd van ruige seks en rollenspellen, verkrachtingsrollenspellen en dominantie. Wanneer ik met een meisje seks heb, hebben we meer een gelijke tol. Ik heb niet veel rollenspellen geprobeerd met meiden, maar wanneer ik met een man ben, kan ik de controle volledig verliezen.

Luke Hotrod, pornoster en songwriter



VICE: Met hoeveel mensen heb je seks gehad?

Luke Hotrod: Dat hangt ervan af. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee met hoeveel mensen ik seks heb gehad tijdens mijn zevenjarige pornocarrière. Daar heb ik een rekenmachine voor nodig. Maar in mijn persoonlijke leven denk ik tussen de 30 en 50 personen. Ik gok in totaal meer dan duizend mensen, vanaf mijn vijftiende, toen werd ik ontmaagd.

Wat heb je over mensen geleerd, door al deze bedpartners?

Dat is een hele moeilijke vraag, omdat iedereen anders is. Ik zit nu in een café met een vriend die ik al heel lang ken. Hij draagt glanzende, bruine schoenen, een blauwe jeans en een gestreken, roze overhemd. Ik heb een zwarte jeans aan, een grijze hoodie en sneakers. Ik heb veel geluk dat ik de wereld heb mogen rondreizen als muzikant en dat ik met veel grote artiesten heb mogen samenwerken. Daarnaast ben ik erg blij dat ik in mijn pornocarrière heb mogen samenwerken met de mooiste vrouwen ooit. Ik ben 35 jaar oud en heb een geweldig leven, en mijn vriend werkt bij een callcenter. Waarschijnlijk denken mensen die ons zien zitten dat hij een rijke zakenman is en ik een arme student. Dus, met betrekking tot je vraag: “Don’t judge a book by its cover”. Mijn vele bedpartners me hebben geleerd dat iedereen anders is en dat iedereen van verschillende dingen houdt.

Wat is je favoriete standje?

De vrouw bovenop. Ik hou van langzame, diepe en zweterige seks met oogcontact, zoenen en spelen met borsten. Ik ben een pleaser, en ik vind het heerlijk als ik chemie heb met mijn partner en als ik met haar kan praten. Ik zeg altijd: de beste seks krijg je door met elkaar te praten.

Wat is je meest kinky ervaring ooit? Nou, je kunt je denk ik wel voorstellen dat ik bijna alles gedaan heb in de porno, maar daarnaast: seks met mijn vriendin, achterin een busje, terwijl we onderweg waren naar huis, en mijn ouders en schoonouders voorin de bus zaten.