Mensen en de littekens die ze opliepen omdat ze dronken waren

Als je het geregeld een avondje op een zuipen zet, zijn er een paar zekerheden. Je ontsnapt tijdelijk aan de dagelijkse sleur, je maakt een hoop vrienden die je vervolgens nooit meer ziet en je leert belangrijke levenslessen. De jongeren in dit verhaal kwamen er op de harde manier achter dat je in staat van beschonkenheid soms dingen doet die je beter had kunnen laten. Breakdancen, bijvoorbeeld. Of een bommetje doen in een hot tub, of even uitrusten op een fornuis. Ze hielden er allemaal een litteken aan over, en hier vertellen ze in geuren en kleuren hoe het allemaal zo ver kon komen.

Pas op: sommige foto’s zijn behoorlijk goor. Als je net zit te eten, kun je dit verhaal misschien even bewaren voor een ander moment.