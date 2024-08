Mensen geven hun beste tips om het einde van de maand door te komen

Je hebt veel te vaak je pinpas tegen het apparaat gedrukt in een dure disco, of je hebt na de vijfde aanmaning toch maar eens al die openstaande facturen van je favoriete online winkel betaald. Je bent bankroet, en je salaris of studielening komen pas weer over een paar dagen. Hoe kom je die laatste paar dagen door? Om je op weg te helpen vroegen we mensen om hun belangrijkste tips, en leggen we je uit hoe je vooruit kunt kijken zodat je niet meer voor vervelende verrassingen komt te staan.

Zorg dat anderen jouw spullen kwijt maken

Lennart (24): Twee jaar geleden was ik wel echt die student die van maand tot maand leefde, dus ik moest wat verzinnen. Ik had geen bijbaan en deed alles van mijn studiefinanciering. Aan het einde van de maand leende ik vooral veel geld van vrienden, zoals huisgenoten die al een goede kantoorbaan hadden, maar nog wel in de studentenflat woonden voor die schamele 350 euro per maand. Eén keer had iemand mijn telefoonoplader kwijt gemaakt. We waren op een feest terwijl ik door mijn geld heen was. Ik moest een rondje geven en zei dat die vriend me geen oplader terug hoefde te geven als hij me vier bier gaf. Ik kon mijn telefoon ook prima aan mijn computer opladen, dacht ik. Toen ik later goed bijverdiende als reisgids, heb ik die vrienden nog wel een keer mee uit eten genomen om ze te bedanken.

Videos by VICE

Je kunt altijd nog wc-rollen vinden als je nodig moet poepen

Max (23): Ik heb ooit een paar wc-rollen van de universiteit gejat toen ik letterlijk 17 cent op m’n rekening had. Ik moest nog een week door tot ik studiefinanciering kreeg en wilde niet een hele week in het café of op de faculteit naar de wc. Toen heb ik dus zo’n grote rol bijna helemaal leeg gewikkeld en dat in m’n tas mee naar buiten gesmokkeld. Maar de echte ‘truc’ is wederkerigheid. Ik denk dat de sigarettenuitwisseling tussen rokers het best functionerende sociale vangnet ter wereld is. Als je geen peuken hebt, kun je altijd een mederoker vragen. En om dat in stand te houden geef ik ook altijd een sigaret als een mederoker om eentje vraagt. Als ik zelf een keertje wat geld over heb vind ik het ook prima om een rondje extra te geven, of een keer een etentje te geven. Als je zelf gul bent, zul je zelf ook nooit te weinig geld hebben.

Doe alsof je samenwoont en verkoop al je spullen

Bob (27): Hoewel ik gewoon een baan bij een ministerie heb, moest ik een half jaar geleden toch mijn Playstation 4 op Marktplaats zetten omdat ik anders geen eten meer kon kopen. Waar ik het dan aan uitgeef? Geen idee, uitgaan, buiten de deur eten, kleding, onnodige dingen. Om meer sympathie te krijgen schreef ik er op Marktplaats bij dat ik mijn Playstation verkocht omdat ik ging samenwonen. Ik dacht dat hij dan sneller weg zou zijn. Hij was na een week al verkocht aan een zestienjarige jongen. Het mooiste was dat ik in eerste instantie vroeg of hij dan de verzendkosten erbij wilde betalen. Hij zei: “Sorry, ik heb net een vervelende afschrijving gehad, verzendkosten gaan niet lukken.” Toen dacht ik: jij bent net als ik, ik snap je, ik betaal die verzendkosten nog wel. Het ging echt om 6 euro, of zo.

Je bent rijker dan je denkt als je door de rommel heen kijkt

Kim (27): Je moet al je zaken gewoon zo min mogelijk op orde hebben. Dan kun je aan het einde van de maand opruimen combineren met het dichten van het gapende gat in je budget. Mijn slaapkamer ligt bijvoorbeeld continu vol met kleren die in de was moeten of er al weken geleden uitgekomen zijn. In de zakken van ongewassen broeken zit altijd nog wel kleingeld. Ook twee-euromunten. In de gewassen broeken vind ik soms zelfs een zompig vijfje, dat kun je gewoon op de verwarming leggen. Als alle was is opgeruimd ga ik stofzuigen en kom ik nog meer strooigeld tegen. Daarna doe ik een rondje door de keuken. Dat levert altijd wel wat lege bierflesjes, en soms hele kratten op. Die lever ik in voor statiegeld. Aan het einde van mijn puinruimsessie kan ik ondanks mijn lege rekening brood en een fles champagne kopen. Die trek ik dan open om mijn schone huis te vieren, en daarna begint alles weer van voren af aan. Slordigheid is de moeder van de provisiekast, zei mijn oma altijd – grapje natuurlijk.

Door geen koffie en snacks meer te kopen bespaarde ik dik 150 euro per maand

Nog een keer Bob (27): Oh, en ik heb ook een keer bitcoins verkocht omdat ik uit eten wilde gaan maar niks meer op mijn rekening had staan. Dat was een jaar of twee geleden. Die had ik voor 50 euro gekocht en voor 100 euro weer verkocht. Toen een goede winst, maar als ik dat had laten staan waren die 50 nu 8000 euro geweest en had ik veel minder geldzorgen gehad. Het gat in mijn hand is wel minder geworden nu. Ik ben kritischer naar mijn eigen uitgaven gaan kijken. Als je ziet wat ik aan geld voor snacks en koffie op het station bij de Kiosk en de AH to go dropte. Dat kwam neer op 150 euro, alleen aan snacks en rotzooi. Daar ben ik ook mee gestopt.

Nu heb je mooi een lijstje trucs waarmee je die laatste dagen van de maand nog prima door kunt komen. Nog een tip om er, net als Bob, voor te zorgen dat je aan het einde van de maand toch nog geld over hebt: gebruik Kijk vooruit in de ING Mobiel Bankieren App. Die functie houdt bij welke vaste uitgaven je die maand nog kunt verwachten. Zo kom je dus niet voor verrassingen te staan.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: