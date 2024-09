Mensen geven meer om wifi dan seks, chocola en wijn

De meeste mensen kunnen niet zonder wijn, televisie, en seks. Dat zijn althans de klassieke verslavingen. Maar volgens een nieuwe enquête van iPass wint wifi het inmiddels van al deze behoeften. In elk geval onder werkende mensen. Zij hebben meer behoefte aan wifi dan aan seks, alcohol of chocola.

Hier moet wel bij worden gezegd dat iPass letterlijk wifi verkoopt. Maar de enquête van 1,500 mensen stipt wel aan dat internetverbinding niet meer als luxe wordt gezien, maar als noodzaak. Het is zelfs een mensenrecht. Een groot deel van de wereldbevolking heeft geen toegang tot het internet, dus regio’s die kunnen profiteren van de snellere communicatie en gestroomlijnde organisatie blijven nu achterlopen. Mark Zuckerberg daar o.a. iets aan doen met zijn bekende Internet.org-project.

Op dit moment is er nog een strakke digitale scheiding op de wereld. Rond de 79 procent van de inwoners van de Europese Unie heeft internet, en in Nederland hebben zelfs ruim 95 procent van de mensen internet. Ondertussen gebruikt slechts 18 procent van de bevolking in Rwanda en Pakistan het internet – wat ook betekent dat ze minder toegang hebben tot wereldnieuws, huidige gebeurtenissen, en onderwijsmethoden.

Hoewel internet niet altijd wordt gezien als een recht, is het zeker weten een verkooppunt. Uit enquêtes van hotelbedrijf Red Roof Inn en satellietcommunicatie-bedrijf Inmarsat bleek dat wifi (in hotels en in vliegtuigen) belangrijker was voor gasten dan een gratis ontbijt, parkeerplaats of vermaak tijdens de vlucht.



Die resultaten komen overeen met de enquête van iPass, de helft van de mensen gaven aan niet eens één dag per jaar offline te zijn. De enige mensen die zo vaak seks hebben doen dat zodat ze er een blog over kunnen schrijven.

Als je je daarbij bedenkt dat mensen in 2015 wereldwijd 4,392,486,580 uur zaten te Pornhubben, en massaal porno kijken op de wifi van een Indiaas treinstation, dan is het wel duidelijk wat mensen éigelijk willen: seks, en geen wifi. Maar goed, een wifitje leggen is wel lekker makkelijk. Dat wel!