Mensen komen in opstand tegen McDonald’s nieuwe lokale burger

McDonald’s heeft een lange geschiedenis van lokale burgertjes – soms succesvol, soms twijfelachtig. In New England branden ze hun vette vingertjes aan broodjes kreeft en in Hawaï hadden ze de monsterlijke Spam McMuffin. In Hong Kong maken ze je blij met de “Rice Fantastic”, een kipburger met een broodje gemaakt van rijst. In het Midden-Oosten kunnen mensen genieten van de “McArabia“, een pannenkoek met köfte, en wij hebben natuurlijk onze vertrouwde, best wel lekkere McKroket.

Twee weken geleden lanceerde McDonald’s in Singapore de nasi lemak-burger. Maar dat ging niet zo lekker als gehoopt.

Videos by VICE

LEES OOK: Zo zien lokale McDonald’s-specialiteiten eruit in andere landen

Nasi lamen is een traditioneel Singaporees gerecht met ansjovis, pinda’s, hardgekookt ei, komkommer, sambal en bijvoorbeeld een stukje kip. En ook in buurland Maleisië is het een nationaal gerecht. Maar toen toen McDonald’s Singapore de nasiburger aankondigde waren de reacties, zacht gezegd, matig. De Maccie was zo dom geweest om één van de belangrijkste ingrediënten niet te gebruiken: rijst.

McDonald’s heeft van nasi lemak een naar kokosnoot smakend kippengedrocht op een broodje te maken met daarop een gebakken ei, sambal, gekarameliseerde ui en komkommer. Heel Singapore ging op z’n achterste benen staan en liet de Maccie op sociale media weten dat een gerecht zonder rijst nooit nasi lemak kan zijn.

Ondanks alle verontwaardiging en kritiek hebben sommige mensen het rijstburgertje toch in hun hart gesloten. Sommige fastfoodfans waren bereid om 75 minuten in de rij te staan zodat ze hun tanden in McDonald’s nieuwste creatie konden zetten. Op dit moment is de burger ook in heel Singapore uitverkocht.

Het is nu maar wachten op de McStampot waar we met heel Nederland lekker over kunnen vallen.