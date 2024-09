Mensen keken massaal naar porno op dit Indiase treinstation

Er lijkt een wereldwijd gevecht plaats te vinden tussen gratis wifi en porno deze week: van New York en Londen tot India.

Afgelopen week verscheen het bericht dat mensen bij het Patna Junction-treinstation meer van de gratis wifi gebruik maakten dan bij alle andere stations in India. Als klap op de vuurpijl bleek dat dit internet werd gebruikt voor ontzettend grote hoeveelheden porno, aldus de India Times. Deze week probeerden ambtenaren meteen om de pornografische zoektermen te verbannen, blijkt uit een rondvraag bij Railtel, het telecombedrijf dat het internet levert.

De gratis wifi is er zodat reizigers kunnen zien waar de treinen zijn, vertelt Arvind Rajak, perschef van het Oostelijke spoorwegbedrijf aan de India Times, maar “helaas wordt de service gebruikt voor ‘andere’ doeleinden.”

RailTel zegt dat ze alle twijfelachtige sites gaan blokkeren, niet alleen pornografie. Dit doen ze bij Patna Junction maar ook bij andere nabijgelegen stations met gratis wifi. Alleen nu de autoriteiten ook weten dat de wifi voor verkeerde dingen wordt gebruikt, is het ministerie dat gaat over het spoor het aanbieden van gratis internet aan het heroverwegen, vertelt een vertegenwoordiger van de raad aan de India Times.

Dit alles zal geen verrassing zijn voor mensen die bekend zijn met de relatie die India heeft met het internet. India heeft namelijk een geschiedenis van strenge regelgeving en censuur. In 2012 voegden de Reporters without Borders het land toe aan de lijst van de “landen onder toezicht”, terwijl het “Freedom on the Net 2015” rapport van Freedom House India een “gedeeltelijk vrije” status gaf.

In 2013 liet de telecomafdeling van de Indiase overheid internetproviders 39 websites blokkeren, waaronder forums, fotosites en porno. In 2014 werden daarnaast sites waarop je bestanden kan delen geblokkeerd, waaronder Google Docs, Google Videos en The Pirate Bay.

Maar de regels op het gebied van porno lijken erg willekeurig. In de zomer van 2015 probeerde de Indiase overheid porno helemaal te verbannen, toen het in eerste instantie 857 websites blokkeerde, om het later weer ongedaan te maken (zoals te lezen was op Motherboard). Daarna zei de overheid opeens tegen internetproviders dat ze pornosites niet meer hoefden te blokkeren zolang er geen kinderen op stonden.

“De ban wordt gedeeltelijk ingetrokken. Sites die geen kinderporno promoten zijn weer toegestaan,” zei Ravi Shankar Prasad, minister van informatie en technologie in augustus.

Hoewel de overheid nog niet helemaal vrede heeft met porno, zijn deze pornoblokkades ook tegen de wet: in juli 2015 besliste het Indiase hooggerechtshof dat de overheid de rechten van mensen, om wat voor media ook te consumeren in de privacy van het eigen huis, niet mocht belemmeren. Na die uitspraak kwam er een specifieke hardhandige aanpak van kinderporno.

Desondanks probeert de wereld nog steeds te ontdekken hoe gratis wifi kan worden geleverd zonder dat deze wordt gebruikt voor gratis porno.