Mensen hebben seks met 3D-modellen van hun exen en beroemdheden

Je kunt online een navel kopen. Het kan een innie of een outie zijn, hij kan linksom of rechtsom worden gedraaid en hij kan op elk virtueel lichaam worden gezet. Je kunt ook verschillende soorten piemels, schaamhaar, borsten en tongen kopen – en alles kan worden aangepast aan jouw wensen. Voeg alles samen en gebruik een foto om iemands gezicht algoritmisch te genereren. Zo maak je een 3D-avatar van iemand die echt bestaat. Open die avatar in een ander programma en je kunt in virtual reality seks met diegene hebben – zonder dat die persoon daar toestemming voor heeft gegeven.

Op sites als Reddit en Patreon verkopen mensen anoniem door een computer gegenereerde modellen van beroemdheden en andere echte mensen, zodat jij die kunt gebruiken om klaar te komen. Je kunt de 3D-modellen aanpassen, zelfs op manieren die in de echte wereld lichamelijk gezien niet mogelijk zijn. Je kunt ze in alle mogelijke houdingen zetten of laten bewegen, en je kunt alles met ze doen wat je maar wilt.

Videos by VICE

Op dit moment zijn de modellen nog wat primitief. Niemand zal de 3D-modellen die we hebben gevonden voor dit artikel verwarren met echte personen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld geavanceerdste deepfakes. Maar de technologie om fotorealistische 3D-modellen van echte mensen te maken komt steeds dichterbij. En het wordt voor de gemiddelde gebruiker steeds makkelijker om toegang te krijgen tot de tools en programma’s om ze te maken.

Er is nu al software op de markt waarmee een groot deel van het proces om een 3D-model van een echt mens te maken geautomatiseerd wordt. Een realistisch persoon renderen was vroeger een proces dat de gespecialiseerde, technische kennis vereiste van hele teams in game- en special effects-studio’s. Die studio’s moesten dan ook de rechten verkrijgen om iemands gelijkenis te gebruiken voor een product. Maar tegenwoordig lijken veel hobbyisten gewoon van iedereen avatars te maken – of ze daar nou toestemming voor hebben gekregen of niet.

“Ik gebruik het om mijn seksuele fantasieën te vervullen of seksuele ervaringen met mijn ex-vriendinnetjes na te bootsen,” zegt een redditor in een subreddit die gewijd is aan het maken van seksuele 3D-content met Virt-A-Mate (VaM). Dat is software waarmee je seksuele VR-games en –simulaties kunt maken. De redditor gebruikte zelf Foto2Vam, een programma waarmee je met een foto van een echt persoon een 3D-model met hetzelfde gezicht kunt genereren. Daar kun je dan vervolgens alles mee doen in virtual reality.

“Foto2Vam heeft me letterlijk het gevoel gegeven dat ik alles weer meemaak,” zegt de redditor. “Ik wordt afgetrokken door mijn ene ex, terwijl ze me glimlachend aankijkt. En een andere ex neukt me voor een spiegel. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Een andere redditor zegt ook dat hij Foto2Vam gebruikt om ex-vriendinnen seksuele handelingen te laten verrichten. Hij zegt dat sommige 3D-modellen beter lukken dan andere, afhankelijk van het aantal goede foto’s dat hij heeft.

“Vanaf nu moeten we onze vriendinnen vragen om met een neutrale gezichtsuitdrukking in goed licht te poseren, zodat we vanuit verschillende hoeken een paar foto’s kunnen maken, die we daarna kunnen gebruiken voor VaM,” zegt de redditor. “Ik vind het ook grappig om de werkelijkheid te veranderen en ze borstvergrotingen en zo te geven.”

Weer een andere redditor zegt dat hij vroeger seksuele content maakte met Daz 3D, een ander programma waarmee je 3D-modellen kunt maken, dat vaak wordt gebruikt door hobbyisten omdat het gratis is. Maar met VaM is er voor hem een droom uitgekomen, omdat hij nu ook in virtual reality kan doen wat hij wil met zijn creaties. Hij maakte echte mensen na met een combinaties van bekende, commerciële of gratis software, zoals Photoshop, Daz 3D, ZBrush en FaceGen. Deze programma’s zijn niet moeilijk te vinden en worden vaak gebruikt om games, special effects in films en andere niet-pornografische content te maken.

“Ik hoop dat de meisjes in de toekomst nog fotorealistischer worden,” zegt diezelfde redditor. “Ik wil beter haar, betere kleding, betere schaduwen – er zijn nog een hoop dingen te verbeteren. Ik wil graag MeshedVR, de bedenker van VaM, bedanken.”

In een Discord-kanaal dat gewijd is aan VaM legde een gebruiker uit dat mensen niet kunnen voorkomen dat VaM-makers seksueel expliciete content maken met 3D-modellen van echte mensen:

“Iedereen masturbeert op iedereen – zo zijn mensen. Je kunt er niets tegen doen, tenzij je van de radar verdwijnt en je nooit ergens opduikt en niemand überhaupt weet dat je bestaat. Dit is onze wereld en vrijheid. Niemand kan ons tegenhouden om te masturberen, je kunt alleen voor extreme privacy kiezen.”

Geen van de mensen die het op het internet over hun 3D-modellen van echte mensen hadden, reageerde op ons verzoek om commentaar. Sommigen van hen verwijderden wel hun berichten nadat we hen contact met hen opnamen.

Een voorbeeld van een interactieve ervaring met Virt-a-Mate. Dit model is gemaakt door een van de productiefste makers in de gemeenschap



De wereld van op maat gemaakte 3D-porno

Er is niets inherent mis met 3D-porno. Mensen gebruiken computers al tientallen jaren om seksuele content te maken. Second Life heeft nog steeds een erg grote gemeenschap die gericht is op seks, en voor games bestaan vaak mods om porno te maken – waarin de modellen wederom soms op echte pornoacteurs en -actrices lijken. En sites als Pornhub staan ook bomvol met 3D-pornofilmpjes.

Maar VaM en de gemeenschap eromheen, waaronder de 7600 leden van de actieve subreddit, zijn net iets anders. Zij doen namelijk alsof het niets bijzonders is om een 3D-model te maken dat eruitziet als een echt persoon en dat met anderen te delen.

De 3D-modellen kunnen gebruikt worden in foto’s, geanimeerde video’s of virtual reality. Mensen kunnen seks met hen hebben met een VR-headset en een seksspeeltje als de Fleshlight Launch, waardoor je pik wordt gestreeld in hetzelfde ritme als de actie op het scherm. Er is absoluut een markt voor dit soort op maat gemaakte porno. Er zijn gemeenschappen waarin er vraag is naar 3D-modellen, er zijn mensen die ze willen maken en er bestaat een online infrastructuur voor zowel makers als grotere bedrijven zoals Patreon, Reddit en Daz om er winst mee te maken.

Je kunt op veel manieren aan op maat gemaakte 3D-porno komen. Met de gratis versie van VaM krijg je volgens de wiki-pagina toegang tot één ‘scène’ en één model. Je kunt haar lichaam aanpassen met verschillende schuifjes en haar in virtual reality aanraken. Via Patreon kun je meer interactieve functies en aanpassingsmogelijkheden kopen. Je kunt dan bijvoorbeeld scènes van andere makers downloaden, het haar en de kleding van je model aanpassen en “je modellen handmatig uitkleden door de kleren met je in-game-handen uit te trekken.”

SCREENSHOT VAN EEN TUTORIAL VOOR VAM-GEBRUIKERS, WAARIN DUIDELIJK WORDT GEMAAKT HOE JE DE BORSTEN VAN JE MODEL KUNT AANPASSEN

De wiki-pagina geeft ook informatie over hoe je het gezicht van je 3D-model met foto’s op een echt persoon kunt laten lijken, hoe je je eigen animaties moet maken en hoe je volledige modellen of individuele lichaamsdelen van andere gebruikers kunt importeren. Er worden voorbeelden gegeven van hoe je je 3D-model een realistische vagina van Rendererotica kunt geven. Rendererotica is een marktplaats waar mensen bijvoorbeeld seksstrips met 3D-modellen erin of 3D-lichaamsdelen kunnen kopen en verkopen. Een item als een vagina heet in deze wereld een ‘morph’. In de wiki staan een aantal voorbeelden van morphs: “acht verschillende orgasme-expressies”, “grote ballen” en “de kers op de taart van je pijpcollectie – een gloednieuwe set lippen”. Mensen kunnen ook modellen die met Daz 3D zijn gemaakt in VaM importeren, mits ze compatibel zijn.

Het gebruik van foto’s van echte mensen die zonder hun toestemming zijn verkregen is in de wereld van 3D-porno een controversieel onderwerp.

“Sommige mensen vragen op forums dingen als: ‘Als ik jou een foto van mijn vrouw of vriendin geef, kun jij dan een model van haar maken?’” zegt Davos, een modellenmaker, tegen Motherboard. Davos verkoopt extreme fetisj-accessoires en scènes op Rendererotica.

“Niemand wil er verantwoordelijk voor zijn dat iemand iets hatelijks of wraakzuchtigs doet tegen een echt mens,” zegt Davos. “Persoonlijk denk ik dat het oké is, als je tenminste niet iemands echte naam gebruikt en het risico aanvaardt dat je misschien een nare brief van een advocaat door je brievenbus krijgt.”

EEN RECLAME VOOR ‘THE MORGUE’, EEN VAN DE PRODUCTEN VAN DAVOS.

Een andere man maakt 3D-modellen die hij via Patreon verkoopt. Ook die modellen worden weleens gebruikt voor porno. Hij staat erop dat de VaM-gemeenschap niet alleen maar om porno draait, en ook vindt hij niet dat het er niet om gaat om echte mensen na te maken.

“VaM verschilt niet van elke andere seksgame voor volwassenen,” zegt hij. “Het is een van de minder controversiële projecten; het is gewoon een speelplaats waar gebruikers hun fantasieën kunnen vervullen. De VaM-ontwikkelaars en -admins maken zich echt zorgen over hun reputatie, en dat zie ik niet vaak. Natuurlijk kun je duistere dingen verwachten van pornogemeenschappen, maar die kunnen onder controle worden gehouden.”

Het verspreiden van 3D-modellen van beroemdheden voor interactieve porno

In de subreddit van de VaM-gemeenschap staat dat leden geen afbeeldingen, video’s of scènes mogen plaatsen, “die als illegaal, sterk aanstootgevend of immoreel kunnen worden beschouwd.” Er wordt echter niets gezegd over het delen van expliciete beelden van 3D-modellen van echte mensen. Sterker nog, in de regels staat dat mensen juist wel 3D-modellen van beroemdheden online mogen zetten, zolang ze geen echte foto’s bijvoegen of echte namen noemen. Maar “afkortingen, bijnamen en andere namen zijn helemaal prima,” staat in de regels.

Het is geen verrassing dat het delen van 3D-modellen van beroemdheden vaak voorkomt. Er zijn immers genoeg goede foto’s op het internet te vinden, en mensen fantaseren graag over onbereikbare beroemdheden. Motherboard heeft tientallen 3D-modellen van beroemdheden gevonden, waaronder Emilia Clarke, Natalie Portman, Emma Watson en Nicki Minaj. Allemaal stonden ze online onder bijnamen, geheel volgens de regels. Maar de beroemdheden waren duidelijk te herkennen. In sommige gevallen leek hun nepnaam op hun echte naam of werd er naar hun echte identiteit verwezen in de reacties. Vrijwel alle 3D-modellen die we zagen waren van vrouwen, maar we zagen ook modellen van Joaquin Phoenix en Chris Pratt.

De posts bevatten meestal een link naar een site waar andere mensen het 3D-model van kunnen downloaden. Soms staat er ook een link naar Patreon bij, zodat makers wat aan hun werk kunnen verdienen.

SCREENSHOT VAN EEN VIDEO VAN EEN 3D-MODEL IN VAM

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het vaakst doelwit zijn van porno zonder wederzijdse toestemming en gemanipuleerde beelden zoals deepfakes. Deskundigen en slachtoffers zijn het erover eens dat het traumatisch kan zijn om jezelf te zien in porno waar je geen toestemming voor hebt gegeven. Het is volgens hen vergelijkbaar met seksueel geweld en verschilt niet erg van wraakporno en het verspreiden van sekstapes of naaktfoto’s zonder toestemming.



Een maker zegt dat hij al dertig jaar lang 3D-modellen maakt voor games, televisie en andere commerciële video’s en simulaties. Hij deelt zijn werk via Twitter. Een van zijn werken is een 3D-model van een beroemdheid die bijna volledig naakt en vastgebonden is, en sperma op haar gezicht heeft.

“Ik maak voornamelijk VaM-scènes en -modellen voor mezelf, hoewel ik weleens screenshots of bestanden deel van mijn creaties,” zegt hij. “Ik hoop daarmee eigenlijk dat mensen interesse in de software krijgen. Ik wil er meer ervaren ontwikkelaars bij betrekken, zodat VaM kan groeien.”

Hij heeft 3D-modellen gemaakt van mensen die hij kent. Soms met toestemming, maar soms ook zonder. Hij heeft ook dingen gemaakt die niet seksueel zijn, zoals hoe hij en zijn vrouw eruit zouden zien in de nieuwe keuken die ze overwogen te nemen.

“Ik heb eens een ex-vriendinnetje gemaakt, omdat ik gewoon nog eens met haar aan tafel wilde zitten,” zegt hij. “Persoonlijk vind ik het niet anders dan kleien of schetsen. Het zijn goede herinneringen en gezichten die je namaakt. Ik verspreid geen modellen van mensen die ik in het echt ken – of ik daar nou wel of geen toestemming voor heb. Ik blijf liever anoniem.”

Maar hij denkt niet hetzelfde over modellen van beroemdheden.

“Ik vind het mooi om als eerbetoon een beroemdheid na te maken. In sommige gevallen heb ik ze in seksuele situaties gezet. Maar aangezien seksualiteit een universele menselijke ervaring is, zie ik niet in wat het probleem is.”

RECLAME VOOR GENESIS 3, EEN MODEL DAT IN DAZ 3D IS GEMAAKT

Mesh VR, het bedrijf achter VaM, verdient geld via Patreon. De oprichter van Mesh VR, die zichzelf MeshedVR noemt, zegt dat hij niet precies weet hoeveel mensen VaM gebruiken, maar hij weet wel dat bijna 8000 mensen het bedrijf via Patreon geld geven.

“Het is niet perfect, maar het is beter dan het Wilde Westen waar we nu in zitten.”

MeshedVR zegt dat mensen het programma gebruiken om personages uit films en series te maken. De oprichter van VaM vindt dat prima, zolang het model maar van een fictief personage is, zoals Batgirl. Hij vindt het niet goed als mensen echte mensen namaken zonder hun toestemming.

“Ik ken mensen die echte mensen proberen na te maken, zonder hun toestemming,” zegt MeshedVR. “Ik vind dat een hellend vlak vol ethische en juridische problemen. Daarom heb ik zelf geen modellen van echte personen in het programma gestopt en werk ik samen met mensen om op verschillende sites regels op te stellen. Als iemand een model van zijn of haar ex zou maken, zou ik vragen of dat verwijderd kan worden. Op ons Discord-kanaal zou ik het zelf verwijderen, omdat ik dat als onze officiële server zie.”

MeshedVR zegt dat hij op Reddit geen actieve moderator meer is. Maar hij staat nog wel als moderator aangegeven, heeft geholpen om de regels op te stellen (die het delen van modellen van beroemdheden toestaan) en zit nog vaak op de site om te kijken wat de gemeenschap nou weer heeft bedacht.

“Als ik iets dubieus zie, zoals modellen die er te jong uitzien, nagemaakte beroemdheden of gewelddadige handelingen, waarschuw ik de moderators. Maar meestal hebben zij het al opgelost als een probleem is,” zegt MeshedVR. “Ik zie VaM als een creatief programma, zoals Blender of Photoshop. Wat mensen ermee doen heb ik grotendeels niet in de hand.”

Duncan Crabtree-Ireland, raadsman van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA, zegt dat acteurs op grond van het publicatierecht juridische stappen kunnen nemen tegen mensen die 3D-modellen met hun gezicht verkopen. Maar de wetten in Amerika verschillen per staat, en voor gewone mensen die geen beroemde kop hebben, is er juridisch gezien al helemaal weinig te doen.

“Mensen kunnen het wel aanvechten, maar we moeten erkennen dat het heel moeilijk is,” zegt Crabtree-Ireland. “Je moet een advocaat inhuren en een rechtszaak aanspannen. Als je als artiest elke keer 10.000 dollar moet uitgeven om een rechtszaak te beginnen tegen elke persoon die jouw hoofd heeft gebruikt, is dat niet de effectiefste manier het probleem aan te pakken.”

SAG-AFTRA was voor een wet tegen deepfake-video’s, die onlangs in Californië is aangenomen. De vakbond hoopt ook dat een soortgelijke wet in New York wordt aangenomen, maar Crabtree-Ireland zegt dat nieuwe wetten het gebruik van iemands uiterlijk zonder toestemming van die persoon niet zullen tegenhouden.

“Er zal altijd een grijs gebied blijven,” zegt hij. “Maar als we gewoon een klein deukje kunnen slaan in de enorme hoeveelheid dingen die er aan de hand zijn, is dat gunstig voor mensen die hiervan de dupe zijn. Het is niet perfect, maar het is beter dan het Wilde Westen waar we nu in zitten.”

“Natuurlijk gaan mensen dat doen.”

John Danaher, een rechtendocent aan National University of Ireland Galway en mederedacteur van het boek Robot Sex: Social and Ethical Implications, zegt dat dit soort beelden en weergaves als een soort wraakporno kunnen worden gezien als ze worden gemaakt of verspreid zonder iemands toestemming.

“Is dit iets wat de andere persoon wil? Is het voor beide partijen wenselijk of aangenaam? Ik denk niet dat iemand zulke beelden zou moeten maken zonder iemands toestemming,” zegt Donaher. “En ik denk ook dat iedereen die zo’n beeld van zichzelf wil maken, zou moeten nadenken over de mogelijkheid dat het gestolen, verspreid en voor kwaadaardige doeleinden gebruikt kan worden.”

Uiteindelijk verschilt een pornografisch VaM-beeld niet erg van een tekening, een gephotoshopte afbeelding of andere 3D-porno. Al die dingen worden al tientallen jaren gebruikt om porno zonder wederzijdse toestemming te maken. Maar VaM is net is iets anders: de nieuwe technologie heeft het namelijk veel makkelijker en goedkoper gemaakt om dit soort pornografische content te maken.

“Ze halen herinneringen op die in hun neuronen zitten gebrand en voegen er een audiovisuele realiteit aan toe.”

Een VaM-gebruiker hoeft niet per se zelf een model van een beroemdheid te maken om er in virtual reality seks mee te hebben. Je kunt gewoon een 3D-model downloaden dat iemand anders heeft gemaakt. Zelfs de platforms die niet specifiek voor pornografische content zijn bedoeld, zoals Daz 3D, hebben een winkel waar gebruikers hun creaties kunnen verkopen. Het kost niet veel moeite om 3D-modellen van echte mensen als Natalie Portman en Lupita Nyong’o te vinden, die voor respectievelijk 19,95 en 18,95 dollar in die winkel te koop zijn. Je kunt ze kopen, downloaden en met andere tools – zoals VaM – combineren om porno te maken. Nadat we op de site van Daz 3D waren geweest, kregen we ook ineens elders op het internet advertenties te zien van schaars geklede 3D-modellen. Daz 3D reageerde niet op ons verzoek om een reactie.

EEN ADVERTENTIE VOOR EEN 3D-MODEL, DIE WE INEENS OVERAL OP HET INTERNET TEGENKWAMEN NADAT WE OP DE SITE VAN DAZ 3D HADDEN GEZETEN

Kyle Machulis, die software maakt om seksspeeltjes mee te besturen, ontdekte VaM omdat de gemeenschap zijn software gebruikte om VaM te koppelen aan de Fleshlight Launch. Als een VaM-model dan een virtuele penis aftrekt, beweegt het apparaat synchroon mee – waardoor de ervaring nog realistischer wordt.

Machulis vroeg de mensen in de VaM-subreddit hoe ze de sekssimulator precies gebruikten. Hij was een beetje perplex van de antwoorden die hij kreeg.

“Het feit dat ik versteld stond van het feit dat mensen modellen van hun exen maken, zegt waarschijnlijk meer over mij en mijn naïviteit dan over de gemeenschap,” zegt hij. “Maar goed, natuurlijk doen mensen dat. Ze halen herinneringen op die in hun neuronen zitten gebrand en voegen er een audiovisuele realiteit aan toe.”

Sommige mensen in de gemeenschap vertelden ons dat ze 3D-avatars van echte mensen maken omdat het cathartisch is, of omdat ze gewoon houden van hoe het eruitziet. Ze maken vrijwel altijd modellen van vrouwen. Danaher zegt dat het ongezond kan zijn om zo aan het verleden vast te houden, maar de mensen in de gemeenschap zeggen juist dat VaM een manier is om een gevoel of een herinnering op te halen.

“Herinneringen bestaan in ons hoofd, en memorabilia bestaan in de fysieke wereld,” zegt Machulis. “Als die herinneringen in een digitale omgeving terechtkomen, zoals VaM of Second Life, dan wordt alles heel snel heel ingewikkeld.”