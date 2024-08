Eh, er zijn blijkbaar mensen die seks hebben met AirPods in?

AirPods zijn dan misschien een ramp voor het milieu, maar dat weerhoudt een heleboel mensen er niet van om ze in te houden tijdens de seks.

Maar liefst een op de vijf mensen met AirPods beweert namelijk seks te hebben gehad met de draadloze oortjes in. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door TickPick, een online ticketmarktplaats. Je leest het goed: een volle twintig procent van AirPods-eigenaren zegt dat ze weleens een Leonardo DiCaprio hebben gepulld en stomende seks hebben gehad terwijl ze naar alles van Lil Nas X tot Cypress Hill uit kleine, onverwoestbare bluetooth-speakertjes luisterden. Hopelijk lagen ze niet ook te vapen terwijl hun partner al het werk deed, zoals de acteur en modellenverslinder schijnt te doen.

Videos by VICE

In het onderzoek werd gekeken naar hoe muziek je seksuele voorkeuren en verwachtingen beïnvloedt. Meer dan duizend mensen vulden een online vragenlijst in. Ze gaven allemaal aan seksueel actief te zijn en “het leuk te vinden om naar muziek te luisteren.” De mensen die niet seksueel actief waren of geen mening over muziek hadden, mochten niet meedoen. (Hoe de onderzoekers die informatie verifieerden, is onbekend.)

Volgens het onderzoek is 57 procent van de seksueel actieve muziekfans tevreden met hun seksleven. Maar hoe tevreden, verschilt per genre waar ze naar luisteren. Bovenaan de lijst staan de countryfans: 66,3 procent van hen geeft aan dat ze een prima seksleven hebben. Bluesliefhebbers – die het blijkbaar ook langer kunnen volhouden – staan met 64,3 procent op de tweede plek. Metal- en popfans staan onderaan: respectievelijk 57,9 en 57,2 procent van hen is tevreden met hun seksleven.

Er zijn nog meer interessante resultaten. Fans van hiphop en rap doen het liever op z’n hondjes (met dank aan Snoop Dogg?) en hebben minder snel orale seks. Dat wisten we helaas al, omdat DJ Khaled weigert zijn vrouw te beffen. Bijna een op de vier folkfans heeft weleens gehuild tijdens de seks en 48,3 procent van hen vindt BDSM leuk. De kans dat iemand halverwege over je heen begint te grienen terwijl je vastgeknoopt op bed ligt, is dus groter als Fleet Foxes in je oren galmt. Fans van heavy metal houden van cowgirl en reverse cowgirl. Reggae-, folk- en EDM-fans zijn over het algemeen dominanter, terwijl country-, showtune- en popfans vaker bottoms zijn. 32 procent van de ondervraagde EDM-fans houdt van anale seks. Countryfans gebruiken minder vaak anticonceptiemiddelen, maar bijna 47 procent van hen houdt van rollenspellen. Yeehaw.

Terug naar de AirPods. Er zitten veel voor- en nadelen aan neuken met oortjes in. Voordelen: 1) Waarom niet? Kan best cool zijn. 2) Elke persoon die betrokken is bij de seks kan luisteren naar wat diegene maar wil, als een soort erotische silent-disco. Nadelen: 1) Je ziet eruit als een lul. 2) Op een gegeven moment zal er onvermijdelijk een AirPod uit je oren vallen, dus moet de neukpartij onderbroken worden voordat het oortje in een kont terechtkomt (hoewel dat voor sommigen misschien ook een voordeel is).

Op basis van deze informatie hebben we een erotisch AirPodverhaal geschreven. Stel je voor: je partner laat weten dat er geneukt gaat worden. Je kent het wel. Deels hete blik, deels zoekend naar waar te beginnen, alsof je voor een buffet staat en moet kiezen tussen een salade of meteen op de rosbief moet afgaan. Rosbief natuurlijk. Daar gaan we! Tijd voor seks! Maar dan zegt je partner: “Ik trek even iets comfortabels aan.” De AirPods gaan in, de iPhone wordt gepakt. Je ligt stilletjes af te wachten. Wow, dit duurt lang zeg. Je begint het koud te krijgen. De geilheid verdwijnt uit je lijf als je naar de verlichte kin naast je kijkt. Het groen van de Spotify-app blijft hangen op een pukkeltje. Er is besluiteloosheid over wat de vibe is. De nieuwe Tyler? Nee, ik voel ‘m niet. Scroll, scroll, scroll. Iets zwoels? Ah, de soundtrack van The Virgin Suicides! Oh nee wacht, die film was zielig. Scroll, scroll, scroll. Wacht eens even. Yes, er is iets gevonden. De telefoon wordt op het nachtkastje gelegd. Het is tijd. Tijd voor seks. Het lijf van je partner beweegt ritmisch op een uniek uitgekozen liedje, dat jij niet kunt horen. Na een tijdje komt je partner erachter dat jij er niet helemaal lekker in zit, omdat jij geen muziek hoort, maar enkel mensen op straat die ruziën over het WK Vrouwen. Je krijgt een van de AirPods en belandt in de stemming die je partner heeft gecreëerd. Jullie gaan deze muzikale wereld samen seksueel verkennen. Het is Fade Into You van Mazzy Star, en het nummer is nu nog meer verpest dan het al was. En oeps! De muziek stopt, de telefoon rinkelt, en jup, nu doen jullie het terwijl je partners moeder een voicemail inspreekt. Fantastisch.

Voor sommige mensen is dit de realiteit. Voor anderen kan dit de realiteit worden. Het enige wat je nodig hebt is een paar AirPods van 179 euro, een gewillige partner en, als je een liefhebber van folk bent, wat touw en een doosje tissues. Perfect.