Mensen met een relatie delen hun fantasieën over het vrijgezelle leven

Voel je je verdrietig en alleen? Bestaat je zomer tot nu toe uit afgunstig staren naar blije stelletjes in het park, terwijl je softijsje over je schoenen heendruipt? Stop daarmee. Hoe gelukkig je vrienden in relaties ook lijken te zijn, bijna allemaal staan ze te springen om dingen te doen die niet door de beugel kunnen binnen hun huidige relatie.

Ik sprak met wat mensen in serieuze, ogenschijnlijk gelukkige relaties over de dingen die ze zouden willen doen als ze alle vrijheid hadden.

EEN RIJKE KUNSTHANDELAAR DIE IK KAN BEDRIEGEN

VICE: Over welke dingen die je niet kan doen omdat je een relatie hebt fantaseer je?

Petra, 24: Ik spendeer veel tijd op kunstbeurzen en ontmoet veel rijke oudere handelaars. Ik fantaseer veel over een leven als een van hun jonge trofeeën – in een privéjet naar beurzen, hun rijkdom uitgeven aan mijn favoriete kunstwerken, de helft van het jaar spenderen op jachten op de middellandse zee. Daarbovenop denk ik over de affaires die ik zou hebben met de betere, jongere handelaars achter de rug van mijn oude, rijke echtgenoot om.

Wow, dat is fantaseren op hoger niveau, een soort Inception maar dan voor affaires. Heb je het ooit aan je partner verteld?

Absoluut niet. Hij raakt al van streek als ik praat over beroemdheden die ik lekker vind.

Zou je ooit overwegen een soort van rollenspel gebaseerd op je fantasie in je relatie te brengen?

Nogmaals, waarschijnlijk niet. Ik heb mijn wederhelft pas net zo ver gekregen om me te spanken. Maar ik denk dat ik het op deze manier leuker vind: het is mijn smerige geheimpje. Wie weet, misschien eindig ik later in mijn leven wel met zo’n man.

DE BLANKE MANNEN VAN TINDER

VICE: Wat zou je doen als je vrijgezel was?

Jamie, 27: Het komt voornamelijk voort uit een narcistisch soort nieuwsgierigheid, maar ik zou graag Tinder willen downloaden om te zien of blanke mannen aangetrokken tot me zijn. Ik kan het risico niet nemen dat mensen die ik ken me daar zien – ik heb weleens overwogen mezelf te catfishen en als iemand dan mijn foto’s tegenkwam gewoon te doen alsof mijn foto’s gestolen waren en ik er niks van af wist.

Heb je ooit een blanke gast gedatet?

Ik ben altijd alleen maar met zwarte mannen geweest. Op de middelbare school waren de meeste jongens blank en zij vonden me nooit leuk, de enige twee jongens die in me geïnteresseerd waren, waren de twee zwarte jongens van de school. Als ik nu in een omgeving met blanke mannen ben, ben ik meestal met mijn blanke vriendinnen, dus dan ben je al snel de laatste keuze. Ik ben nog nooit versierd door een blanke man en ik weet niet of dat komt door mijn uiterlijk of dat het mijn persoonlijkheid is – ik vraag me gewoon altijd af waarom niet.

Dus je hebt nog nooit een Tinder-profiel gehad?

Nee! Mijn huidige relatie duurt al zes jaar en dating apps bestonden nog niet echt toen ik voor het laatst vrijgezel was.

Heb je je vriend ooit vertelt over de nieuwsgierigheid?

Ik heb hem verteld over mijn nieuwsgierigheid naar Tinder, maar niet specifiek over mijn verlangen om te weten of blanke mannen aangetrokken tot me zijn.

Hoe komt dat? Denk je dat hij er mee zou zitten?

Ik denk niet dat hij ermee zou zitten; ik denk dat hij bemoedigend zou zijn en iets zou zeggen als: “natuurlijk vinden ze je aantrekkelijk, wie niet’, wat lief is, maar het zegt eigenlijk natuurlijk niets. Hij zou me waarschijnlijk vragen waarom ik er überhaupt iets om geef, omdat ik altijd monologen afsteek over de privileges van blanke mannen. Maar alsnog, ik vraag het me wel af: als een blanke man mijn foto zou zien, zou hij dan naar rechts swipen? Ik denk dat Tinder die vraag voor me zou kunnen beantwoorden, maar anderzijds weet iedereen waar Tinder voor dient, en ik denk dat veel blanke mannen al snel uit zouden zijn op “een exotisch uitstapje”. Misschien kom ik er wel nooit achter.

IK WIL HEM GEWOON IN HET STOPCONTACT STEKEN

VICE: Wat zou je doen als je vrijgezel was wat je nu niet kan doen?

Ahmed, 31: Ik zou hier heel graag zitten en games spelen. Sinds ik getrouwd ben heeft mijn PlayStation denk ik één keer aangestaan. Daarvoor speelde ik na werk en tijdens weekenden. Ik weet dat het egoïstisch en ondankbaar en kinderachtig is, maar ik mis het comfort van het kunnen doen wanneer ik wil en niet iemand anders hebben om me zorgen over te maken.

Hoelang ben je al getrouwd?

Twee jaar. Het is natuurlijk top: nu kijken we samen dingen naar dingen, of we chillen, maar alsnog. Ik mis de videospelletjes. Kijk je ernaar uit dat je vrouw weg is zodat je videospelletjes kan spelen als een enorme babyman?

Totaal. Wanneer ze er niet is zit ik hier op dezelfde plek te gamen totdat ze terug is, omringd door cashew- en pistachenoten. Sneu, hè? Wat vind je vrouw van het gamen? Verbiedt ze het of speel je gewoon niet uit plichtsgevoel, om een goede echtgenoot te zijn?

Ze is er niet tegen; ze is er gewoon niet in geïnteresseerd. Als ik begin met gamen loopt ze gewoon de kamer uit of gaat ze naar boven. Dan denk ik: hmm, ik stop en zet film op. Zo gaat het de laatste twee jaar al. Heb je ooit geprobeerd haar erin mee te krijgen? Gamen als koppel?

Ja, maar ik speel alleen horrorspellen en ze is snel bang. EEN LAATSTE FEEST Wederom geen foto van een stel. Foto: Bruno Bayley

VICE: Wat is je geheime fantasie?

Jonny, 24: Ik denk dat dit me een vreselijk persoon maakt, maar ik vind mijn ex nog steeds leuk. Ik wil niet meer samen zijn, maar ik zou haar graag weer willen neuken.

Een laatste feest?

Waarschijnlijk vaker dan één keer. We pasten niet bij elkaar als koppel, maar de seks was waanzinnig. Ik betrap mezelf er vaker dan ik zou willen toegeven op dat ik eraan denk. Niets anders heeft ooit echt kunnen concurreren op seksueel gebied.

Hoe groot is de kans dat jullie ooit nog samen naar bed gaan?

Ik hoop dat het niet gebeurt terwijl ik nog in mijn huidige relatie zit. We zijn vrienden gebleven, maar ik probeer elk contact tot een absoluut minimum te beperken sinds ik een nieuwe vriendin heb, om de verleiding te weerstaan.

VAKANTIELIEFDE

VICE: Wat mis je aan vrijgezel zijn?

Charlie, 29: Ik zit nu in een gelukkige relatie, maar ik krijg altijd de kriebels als het zomer wordt of ik naar het buitenland ga. Er is iets aan op vakantie zijn dat mijn promiscue kant naar boven brengt – waarschijnlijk de vrijheid, dat je niet met de gevolgen hoeft om te gaan.

Ik denk dat je veel buitenlandse scharrels heb gehad?

Nou, ik was lang vrijgezel en moest ook veel reizen voor werk. Als je een hotelkamer hebt en iemand nooit meer hoeft te zien, waarom niet? Het is een goede manier om je vrije tijd op een werktripje door te brengen.

Wat mis je er precies aan?

Voornamelijk de spanning – de belofte van avontuur. Wie zal ik ontmoeten? Wat zal er gebeuren? Zal de seks goed zijn? Het onbekende. Als je een relatie hebt zijn de dingen natuurlijk veel stabieler en voorspelbaarder. Soms mis ik dat gevoel van niet weten wat er aan zit te komen. Er is ook een bepaald niveau van anonimiteit aan in het buitenland met iemand gaan: als je die persoon alleen die avond gaat zien, kan je zijn wie je wil. Die ander zal je toch nooit anders kennen.