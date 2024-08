Mensen in Noord-Holland zijn woedend over de temperatuur van hun snacks

Er is iets grondig mis met de temperatuur van snacks in de regio Alkmaar-Zaanstreek. Of er is iets grondig mis met de zelfbeheersing van een aantal mensen daar, dat kan ook. Hoe dan ook: de afgelopen weken heeft de politie in Noord-Holland al twee keer moeten ingrijpen bij geweldsincidenten die waren gerelateerd aan de temperatuur van snacks – een zorgwekkende trend.



Afgelopen zondag was het voor de tweede keer in korte tijd raak. Een 64-jarige man uit Koog aan de Zaan was naar een snackbar in Zaandam gekomen om zichzelf daar te trakteren op een bamischijf. Toen hij een hap van de snack nam, merkte hij dat die koud was. Een normaal mens zou op dat moment denken: oké, irritant. Misschien moet ik dit even zeggen tegen de meneer of mevrouw van de snackbar. Als ik het netjes vraag krijg ik vast een nieuwe, warme bamischijf. De ontevreden snacker besloot de zaak anders op te lossen. Hij zette het op een vechten, zo schrijft de politie op Facebook. Na de vechtpartij ging de man er vandoor. Achteraf niet de beste oplossing, want los van het feit dat de man in kwestie even later door de politie werd aangehouden wegens mishandeling, had hij nog steeds geen warme bamischijf gegeten.

Nu denk je misschien: ja, er bestaan vreemde mensen met een kort lontje, en stevige trek kan vreemde dingen doen met een mens, maar dit is geen op zichzelf staand incident. Twee weken eerder was het namelijk ook al hommeles, even verderop in Alkmaar. Daar besloot een stel om midden in de nacht een pizza te bestellen – op zich hun goed recht, ook midden in de nacht kan de inwendige mens om versterking roepen. Toen de pizza in kwestie arriveerde bleek die alleen niet de gewenste temperatuur te hebben. Toen de pizzakoerier even later terugkwam om het voor de koude pizza betaalde geld terug te geven – een zeer schappelijke oplossing – ontstond een conflict waarbij op een zeker moment met een bakje kruidenboter werd gesmeten. Dat was voor de pizzakoerier reden genoeg om de politie in te schakelen. Na een portie bemiddeling werd niemand gearresteerd.

We moeten afwachten of deze zorgwekkende trend de komende tijd doorzet, maar voorlopig doen snackbarhouders in Noord-Holland er goed aan om hun snacks goed lang in het vet te hangen, voor hun eigen veiligheid.