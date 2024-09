Mensen lieten ons zien wat ze aanhadden toen ze gedumpt werden

De laatste keer dat ik gedumpt werd, had ik me net aangekleed voor een sjiek feest: ik droeg een hoge rode hoed en een panterbodystocking die de hele avond omhoog kroop in mijn kruis. Op veel manieren was dit een outfit die perfect paste bij het einde van een relatie die voornamelijk bestond uit verwarrende en halfslachtige seks, waar ik een hoop blaasontstekingen aan overhield.

Helaas kan niet iedereen gedumpt worden in een sletterige circusoutfit, en niet iedereen kan een relatie eindigen in een ‘fuck you, I’m fabulous’-pak. Breakups kunnen immers onverwachts zijn; zelfs als jij degene bent die iemand aan de kant zet, kan je zomaar overvallen worden door een gevoel om er NU een einde aan te maken. Het laatste waar je dan mee bezig bent, is met wat je aanhebt.

Videos by VICE

Pas na de traumatische scheiding realiseer je je dat je lievelingstrui opeens een hele nieuwe lading aan emoties heeft opgedaan, of dat het misschien niet zo’n goed idee was om je favoriete witte top te dragen nu je je geliefde moet gaan vertellen dat het over is, onder het genot van een glaasje rode wijn.

In het licht van goede, slechte en stijlvolle breakups zette fotograaf Alice Zoo een paar dappere mannen en vrouwen op de plaat in de outfits die ze aanhadden toen het uitging.

Clare, 20, Oost-Londen

Wat gebeurde er op de dag dat het uitging?

Ik ging naar het huis van mijn geliefde, omdat me was verteld dat ‘we moesten praten’. Nou, dan weet je het wel, die woorden zijn het grootste cliché ooit. Dus het feit dat ik helemaal in het zwart gehuld was, voelt niet als toeval – ik had al een voorgevoel.

Vind je het moeilijk om deze kleren nu te dragen?

Het is best wel een basic outfit, dus om deze kleren nou niet meer te dragen alleen omdat iemand me daarin pijn heeft gedaan, dat zou echt zonde van de kleren zijn.

Had je gewild dat je iets anders aan had gehad die dag?

Het had geen verschil gemaakt.

Draag je deze kleren vaak, sinds het uit is?

Soms realiseer ik me dat ik dezelfde outfit aanheb, en dan bedenk ik dat precies deze kleren erbij waren op een heel verdrietig moment in mijn leven. Maar dat heeft ook wel weer iets grappigs.

Is er een perfecte outfit om in gedumpt te worden, of om het in uit te maken?

Er is niks perfects aan die situaties, dus nee.

Frank, 28, Wokingham

Wat was er aan de hand op de dag dat het uitging?

Ik ging naar een voetbalwedstrijd, het was in november. Argentinië tegen Brazilië, maar de wedstrijd werd afgelast omdat er een gigantische storm woedde, en het veld was overstroomd.

Vind je het moeilijk om deze kleren weer aan te hebben?

Nee, ik heb te veel goede herinneringen aan Gabriel Batistuta – de naam die op de achterkant staat – om het te laten verpesten door het feit dat ik er een keer in gedumpt ben.

Doet het shirt je denken aan je ex?

Soms ja, maar meestal niet. Het doet me vooral denken aan de tijd dat ik in Argentinië woonde.

Heb je de outfit nog veel gedragen sinds de dag dat het uitging?

Ja, heel vaak, omdat het ’t beste voetbalshirt is dat ik heb.

Flora, 22, Salisbury

Wat was je aan het doen toen jullie het uitmaakten?

Het is lastig: we maakten het wel uit, maar bleven elkaar toch zien. Het was twee uur ’s nachts en we kregen enorme ruzie. Ik was hysterisch aan het huilen, hij gedroeg zich als een lul en ging slapen. Toen dacht ik: dit wil ik niet.

Ik deed mijn sneakers aan en deze grote jas en liep richting huis. In een park onderweg kwam ik allemaal vrolijke mensen tegen die aan het blowen en drinken waren, en ik voelde me vreselijk verdrietig. Op dat moment bedacht ik me dat het met mijzelf ook helemaal niet lekker ging, en dat ik gewoon verder moest met mijn leven. Maar ik ben wel omgekeerd – toen ik weer bij hem aankwam, was hij nog steeds aan het slapen. De volgende dag besloot ik mooie kleren aan te trekken, make-up op te doen en gewoon te denken: ik ben wie ik ben, als je wil kan je met me mee, maar ik ga in ieder geval mijn eigen weg. En sinds die dag doe ik dat ook.

Vind je het moeilijk om deze kleren nu te dragen?

Nee, ik ben dol op deze jas! De jeans is trouwens helemaal anders dan toen op het uitmaak-moment, hij is nu gescheurd. En ik heb ‘m een keer gewassen met een rode jurk, waardoor-ie roze is geworden.

Is er een perfecte breakup-outfit?

Dat hangt van de situatie af. Het is natuurlijk ook goed om er fantastisch uit te zien op zo’n moment, maar in deze praktische kleren kan je misschien beter nadenken.

Diego, 27, Mexico-Stad

Was je van plan om het uit te maken met je vriendin toen je deze kleren uitkoos?

Het was maart 2014, en ik maakte het uit omdat onze lange-afstandsrelatie niet werkte. Ik had de outfit niet speciaal gekozen, maar het was nog best koud buiten, daarom droeg ik deze jas en sjaal. Het was behoorlijk verschrikkelijk, het was namelijk in de garage bij het vliegveld, terwijl ik met mijn bagage aan het slepen was. Ik probeerde een manier te bedenken om het haar te vertellen, dat ik niet meer heen en weer wilde reizen – het was behoorlijk ingewikkeld allemaal.

Is het moeilijk om deze kleren nu te dragen?

Nee, niet echt. Het is een hele oude sjaal, dus het ding heeft al een hoop dingen meegemaakt.

Bestaat er een perfecte outfit om iemand in te dumpen?

Nee, die is er niet. Als je het plant en daarom van tevoren bedenkt wat je aan gaat trekken – dat heeft iets geniepigs, en zo zijn die momenten niet. Het gebeurt meestal gewoon.

Merit, 20, Duitsland

Was je al van plan om je vriendje te dumpen, en zo ja, had je deze outfit dan ook gepland?

Ik was het wel van plan ja. We spraken af in een café. Ik wist niet zeker wat ik aan moest trekken – ik stond eindeloos voor de spiegel, en ben uiteindelijk toch gewoon voor een zwarte broek gegaan, een zwart shirt en een leren jack. Dat is altijd goed.

Vind je het moeilijk om deze kleren nu te dragen?

Soms wel, ja. Vooral als ik precies deze dingen samen aanheb, maar als ik het combineer met iets anders gaat het wel.

Bestaat er een perfecte outfit om het in uit te maken?

Ik denk misschien een joggingbroek en een t-shirt, en dan het liefst bij iemand thuis. Dat zou mijn perfecte outfit zijn: er gewoon niet uitzien.

Ian, 26, Guildford

Is dit een geplande outfit bij een geplande dumpactie?

Nee, ik was het niet van plan, dus de kleren zijn toeval.

Vind je het lastig ze nu weer aan te hebben?

Ja. Maar ik ben sowieso nogal ongelukkig met alles wat ik draag, dus daar kan het ook door komen.

Had je liever iets anders aangehad op het moment dat het uitging?

Ik had wel een iets zakelijkere outfit aangehad willen hebben.

Doen deze kleren je aan je ex denken?

Ja, want ze vond het altijd verschrikkelijk als ik witte schoenen droeg. Maar ik ben gek op witte schoenen, dus daar hadden we vaak onenigheid over.

Heb je deze kleren nog vaak samen aan, sinds het uit is?

Ja, heel vaak. Ik dacht ook dat het me zou helpen om het een beetje te verwerken.

Bestaat er een perfecte outfit om het in uit te maken?

Zoals ik al zei: ik denk een ietwat zakelijke outfit, misschien een pak zelfs. Donker, iets wat je ook op een begrafenis zou dragen.

Genevieve, 19, Zwitserland

Wat was je aan het doen toen je werd gedumpt?

Ik was aan het chillen met mijn zus, en hij maakte het een soort van uit via internet, omdat we een lange-afstandsrelatie hadden. Hij probeerde naar Londen te verhuizen maar dat lukte niet, en opeens vertrok hij naar Sacramento. Hij zei dat het uit was en dat hij verder wilde met zijn leven.

Vind je het lastig om deze outfit nu weer aan te hebben?

Nee, want ik vind het een enorm leuk jurkje. Hij was ook nieuw toen het gebeurde.

Heb je dit vaker aan sinds het uit is?

Eén keertje nog maar. Het is wel uit, maar we staan nog op goede voet met elkaar. Deze outfit herinnert me aan die dag, en dat was behalve verdrietig ook een goeie dag – het was ook een opluchting en een frisse start.

Bestaat er een perfecte outfit om iemand in te dumpen?

Ik denk dat je er vooral goed uit wil zien! Maar wat perfect is hangt af van wat voor iemand je bent natuurlijk.

Stefan, 25, Noord-Ierland

Wat was je aan het doen toen het uitging met je ex?

We maakten het uit omdat ik ging verhuizen. We wilden het allebei. Er was ook geen andere mogelijkheid; door veranderende omstandigheden werd bepaald dat we uit elkaar zouden gaan. We liepen naar huis en stonden op een brug, boven een rivier, en we spraken eerst over ons leven in het algemeen, en toen kwamen we hierop uit. Daarna zijn we ieder onze eigen weg gegaan.

Is het moeilijk voor je om de kleding nu weer aan te hebben?

Nee, want dit is één ding dat ze meegemaakt hebben, maar het leven verandert nou eenmaal, en er gebeuren ook veel goede dingen. Ik draag dit best vaak, ik vind het leuke kleren. Het leven gaat door.

Doen deze kleren je aan je ex denken?

Soms misschien wel ja, maar we zijn allebei doorgegaan en het zijn vooral vrolijke herinneringen die ik erbij heb. Ik wist dat we niet bestemd voor elkaar waren, dus ik heb er vrede mee.

Hoe ziet een perfecte outfit er volgens jou uit, om het in uit te maken?

Ik denk dat het van de omstandigheden afhangt, maar uiteindelijk maakt het niets uit natuurlijk, de uitkomst is hetzelfde.

Mui, 24, Londen

Is dit een geplande outfit bij een geplande dumpactie?

Nee, ik heb het niet specifiek uitgekozen. Ik ging net verhuizen, en dit was volgens mij gewoon een van de dingen die nog niet in dozen zat.

Vind je het lastig om deze kleren nu te dragen?

Nee, ik vind ze leuk.

Had je liever iets anders aangehad op het moment suprême?

Nee, ik denk niet dat het iets had uitgemaakt. Ik was er klaar mee, en ik denk dat ik er eigenlijk al heel lang klaar mee was, dus in mijn hoofd was ik al verder op het moment dat het uitging.

Herinnert deze outfit je aan je ex?

Een beetje, maar niet genoeg om me eraan te storen.

Bestaat er een perfecte outfit om het in uit te maken?

Dat hangt er vanaf. Als het slecht was geëindigd, had ik er het beste ooit uit willen zien.

Henry, 19, Ipswich

Was je al van plan om het uit te maken, en koos je daar deze kleren bij?

Nee, want ik was het niet van plan per se, maar op dat moment voelde het gewoon niet goed meer. Ik denk eigenlijk nooit na over wat ik aantrek.

Had je liever iets anders aan willen hebben?

Nee, niet echt. De schoenen zijn mooi, ik denk dat ik er gewoon goed uitzag voor dat moment.

Doet de outfit je aan je ex denken?

Een beetje, omdat het een van mijn lievelingstruien is, dus die droeg ik sowieso vaak toen we samen waren, maar ik heb geen slechte herinneringen bij deze kleren.

Heb je deze combinatie nog vaak aan sinds het uit is?

Nee, niet samen nee. Dit is de eerste keer. Maar ik denk dus sowieso niet echt na over ‘een outfit’, het is gewoon toeval.

Bestaat er zoiets als een passende outfit om iemand in te dumpen?

Als je er slonzig bij gaat lopen, met een houding dat het je allemaal niets kan schelen, dan communiceer je misschien dat je eigenlijk niets geeft om die persoon. Je moet er gewoon een beetje normaal uitzien, dat is wel zo aardig.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.