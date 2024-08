Depressieve mensen gebruiken veel vaker de donkere Inkwell-filter op Instagram

Zorgvuldig samengestelde Instagramfeeds zouden je kunnen overtuigen dat iedereen die je kent een idyllisch, glamoureus leven leidt. Maar als je nauwkeuriger kijkt, kunnen foto’s die blauwer, donkerder of kleurlozer zijn, wijzen op psychische problemen, volgens een nieuwe onderzoek dat vandaag in EPJ Data Science is verschenen.



166 mensen werden onderzocht, 71 van hen had de diagnose “depressie”. De deelnemers gaven de onderzoekers toegaan tot hun privéaccounts meet daar op in totaal meer dan 43.000 foto’s.

Videos by VICE

Een computermodel analyseerde die foto’s pixel per pixel op kleur, metadata en gezichten. Met die waarnemingen probeerde het model dan te voorspellen welke gebruikers een depressie hadden, en welke niet. Het model maakte geen gebruik van de bijhorende teksten, zoals beschrijvingen of commentaren. Uiteindelijk kon het 70% van de mensen met depressie correct identificeren, en dat is nauwkeuriger dan je huisarts: die haalt ongeveer 50%, volgens eerdere studies.

“We zijn op zoek naar gedrag dat mensen stellen, mogelijks zonder dat ze het zelf weten,” zegt Chris Danforth, een professor Advanced Computing aan de Universiteit van Vermont, en co-auteur van de studie.

Het computermodel identificeerde een aantal typische kenmerken bij Instagram-gebruikers met een depressie. Ze hebben de neiging foto’s te kiezen die blauwer, donkerder en grijzer zijn, zonder filter, met meer commentaren, en minder likes. Wanneer ze toch een filter gebruiken, verkozen ze de zwart-wit-lens van Inkwell, terwijl de controlegroep vooral hield van de warme, zonnige Valencia-filter. (De onderzoekers bewerkten dezelfde foto met twee verschillende filters om het verschil te tonen. Je ziet ze bovenaan deze post.)

De blauwe balken zijn Instagramfilters die disproportioneel vaak gebruikt worden door mensen met een depressie, vergeleken met gezonde deelnemers. Rode balken staan voor het tegendeel. Beeld: Reece and Danforth.

Mensen met een depressie postten ook vaker foto’s met gezichten, maar met een lager aantal gezichten per foto dan de controlegroep.

Een statistische analyse van dit verband toonde een behoorlijk sterke band aan, maar Danforth waarschuwt dat dit een kleine, specifieke deelnemersgroep was, en de resultaten met een korrel zout genomen moeten worden.

“Het is meer een proof of concept. Voor de specifieke deelnemers die we onderzochten, klopten deze voorspellende factoren,” zegt Danforth. “Of die aannames ook kloppen voor de Instagramfeed van een doorsnee persoon, weten we niet.”

Het is in elk geval nog een onderzoek dat sociale mediagegevens analyseert om voorspellingen te doen over psychische gezondheid. Eén studie kon moeders met kans op postnatale depressie op basis van hun social media posts herkennen met een nauwkeurigheid van 71%. Andere onderzoeken hebben metadata, zoals het aantal tweets per dag, gebruikt om het risico op depressie vast te stellen. En er is een heel oeuvre aan bewijzen waaruit blijkt dat mensen met een depressie zich meer aangesproken voelen door donkerdere kleuren. Ze kunnen ook minder kleurgevoelig worden, waardoor ze de wereld grijzer zien.

Danforth zei dat er meer onderzoek moet worden gedaan om te zien of de voorspellende factoren ook nauwkeurig zijn voor een breder publiek. Dan zouden ze een nuttig instrument kunnen zijn voor dokters die snellere en nauwkeurigere diagnoses willen stellen.

Betekent dit dat wanneer een vriend van je allemaal zwart-witte Instagramposts maakt, hij of zij sowieso een depressie heeft? Nee joh. Maar in de context van al de data die we op social media delen, zou het wel wat hints kunnen geven naar wat er in zijn hoofd omgaat.