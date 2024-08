Mensen met heel veel bedpartners vertellen hoe ze dat voor elkaar krijgen

Bij elk seizoen van Love Island is er een moment waarop de mannelijke deelnemers vertellen hoeveel bedpartners ze hebben gehad. Ze noemen vrijwel altijd hoge aantallen, en dit jaar vormt daar geen uitzondering op. De een staat op zestig, de ander op honderd, of heeft gewoon geen flauw idee meer hoe vaak hij heeft gewipt.

Op zich niks nieuws, maar dit jaar kon ik me er voor het eerst een beetje in verplaatsen. Afgelopen zomer had ik op de een of andere manier seks met meer verschillende mensen dan ooit tevoren – op een gegeven moment lag er elke week iemand anders in mijn bed. Ik was er best trots op, zeker omdat de gemiddelde persoon in het Verenigd Koninkrijk volgens deze survey tussen de twee en vier bedpartners heeft gehad. In totaal.



Vergeleken met de seksmachines van Love Island was mijn eigen bangalijst nog altijd vrij bescheiden. Hoe doen ze het? Hoeveel seks moeten ze per week wel niet hebben gehad? Waar vinden ze al die mensen? En worden ze er niet een beetje moe van om telkens weer met een nieuw iemand een vleesrit te maken?

Ik had antwoorden nodig, en wendde me rechtstreeks tot de bron. Ik vroeg een stel geoefende neukkampioenen hoe ze aan hun trekken komen – en of dat eigenlijk wel altijd even leuk is.

CLARE, 26

Aantal bedpartners: rond de 70



Over het algemeen geniet ik wel van de hoeveelheid seks die ik heb. De enige keer dat ik me er druk over maakte, was toen het net op een heftige manier uit was gegaan en ik heel dronken was geworden, en naar bed ging met iemand met wie ik dat eigenlijk nooit had moeten doen. Ik was er totaal niet bij. Daarna wilde ik een tijdje geen nieuwe mannen meer ontmoeten, en sliep ik alleen met gasten waar ik me prettig bij voelde. Maar vooropgesteld: ik hou van seks! Het is leuk om met nieuwe mensen naar bed te gaan en erachter te komen hoe ze in elkaar steken – zo leer je nog eens nieuwe mensen kennen.

SARAH, 23

Aantal bedpartners tot nu toe: 57

Ik heb nog nooit zo’n actief seksleven gehad als afgelopen jaar, toen ik op mezelf ging wonen. Ik heb zeker een paar keer per maand seks, gemiddeld waarschijnlijk een keer per week. Meestal met mensen die ik via mijn sociale netwerken heb leren kennen, de universiteit en zo. Sinds ik ben afgestudeerd is mijn gemiddelde wel wat omlaag gegaan, maar ik ga binnenkort aan mijn master beginnen, dus hè.

Om iemand aan de haak te slaan, vind ik het zelf goed werken om gewoon fysiek- en oogcontact met diegene te maken, of een vriend te hebben die laat vallen dat je wel interesse hebt. Ik ben ook met veel goede vrienden naar bed geweest, en met vrienden van vrienden. Het liefst bij hen thuis, omdat ik dan kan gaan wanneer ik wil – niets is zo vervelend dan iemand die te lang blijft plakken. Een keer stapte ik uit het bed van iemand met wie ik regelmatig seks heb, had ik ergens anders een trio, kwam ik terug bij de eerste en hadden we weer seks. Ik heb me weleens beter gedragen.

Er zijn periodes geweest waarvan je kunt zeggen dat ik niet helemaal gezond bezig was, maar ook toen bekeek ik het gewoon per geval. Ik doe het uiteindelijk omdat ik het leuk vind, dus ik sta er positief tegenover.

GREG, 28

Aantal bedpartners tot nu toe: meer dan 70

Na mijn eerste keer ben ik ongeveer drie jaar single geweest, dus als je het uitrekent heb ik ongeveer 23 partners per jaar gehad. In de praktijk had ik vooral twee jaar geleden erg veel seks, al was het verder ook vrij consistent. Met sommigen had ik dagelijks seks, met anderen eerder een à twee keer per week – het hing maar net af van ons libido, werkrooster en logistiek.

Ik kan weken niet aan seks denken en met andere dingen bezig zijn, maar er zijn ook periodes waarin ik zoveel op apps zit te swipen dat ik eelt op mijn duim krijg. Het grootste aantal verschillende partners dat ik binnen 24 uur heb gehad, is waarschijnlijk vijf of zes. Dat is met Grindr best makkelijk, vooral in Londen.

Soms ben ik weleens bang dat ik een seksverslaving heb. Als ik in een monogame relatie zit, raak ik vaak verveeld en fantaseer ik over andere partners. Ik denk dat variatie belangrijk voor me is, maar een polyamoreuze relatie is ook weer zoiets, dus dit is voor mij nu wel het beste. In de praktijk geeft de seks lang niet altijd voldoening, maar toch blijf ik het doen – het komt niet bij me op dat ik mijn tijd nuttiger kan besteden. Ik kijk verder geen porno of zo, dus misschien is dit gewoon mijn manier om te masturberen.

LOUIS, 31

Aantal bedpartners: tussen de 300 en 400

Ik ben altijd erg seksueel actief geweest. Als ik een relatie had, deden we ook vaak dingen in groepsverband. Ik heb een paar jaar vastgezeten, en zodra ik thuis kwam, begon ik aan een grote inhaalslag. Ik probeerde eerst elke dag seks te hebben, maar nu doe ik het wat rustiger aan. Al blijven ‘wie?’ en ‘hoe?’ toch wel de eerste woorden die in me opkomen als ik ‘s ochtends wakker word. Dat is mijn mentaliteit.

Contacten zijn erg belangrijk: ik ken mensen van tien jaar terug, die ook nu zo hun boodschappen aan de kant zouden schuiven voor een nummertje op het aanrecht. Het kan overal: er zijn altijd hotelletjes, parken, cafés en daken in de buurt. Vooral daken zijn erg geschikt. Ik ontmoet ze liever niet digitaal. Een keer was ik met een meisje van Tinder aan het flirten, en kwam ik erachter dat ik het ook al met een van haar vriendinnen had gedaan – in de trein. Toen ik dat zei dacht ze dat ik een of andere engerd was.

Ik vind het vrij makkelijk om iemand te regelen. Ik kan goed uit mijn woorden komen, heb een goed gebit en een diepe stem, maar het belangrijkste is denk ik veel zelfvertrouwen heb, en iedereen aan het lachen kan krijgen. Ingestudeerde openingszinnen gebruik ik niet. Ik maak meestal eerst wat oogcontact, en zeg daarna gewoon hallo. Het is meerdere keren voorgekomen dat ik een vrouw aansprak terwijl haar ouders erbij waren – dat kan prima, zolang je maar weet hoe je met ze moet praten. Opvallend genoeg zijn mijn langere relaties allemaal ontstaan doordat iemand anders míj aansprak – misschien dat het daarom ook wel zo lang standhield?

In mijn jeugd ben ik slachtoffer geweest van seksueel geweld, en ik denk dat de manier waarop ik me nu gedraag daarmee te maken kan hebben. Ik wil er gewoon wat leuks van maken, en ik heb nooit begrepen waarom je seks zou misbruiken om iemand wat aan te doen. Ook in groepsverband is de lol er wel vanaf als een iemand zich niet zo op z’n gemak voelt. Misschien dat mijn bevrijde libido een vorm van verzet is.

SELLY, 27

Aantal bedpartners: tussen de 65 en 75

Ik heb niet één specifieke periode gehad waarin het qua bedpartners de spuigaten uitliep – ik deed het vooral een beetje tussen neus en lippen door. Ik ben een soort seriemonogamist: ik heb altijd langere relaties afgewisseld met korte periodes van extreme geilheid. Niet dat ik er nou echt naar op zoek ben geweest, trouwens. Als ik naar een bar of club ga lijkt het me heus wel leuk om iemand te vinden, maar het is ook weer geen doel op zich. Meestal maak ik gewoon een praatje met iemand, en daarna gaat alles wel vanzelf.

Ik denk dat de meeste seks die ik heb gehad waarschijnlijk niet zo goed voor me was – er is zelfs een categorie die je beschadigend zou kunnen noemen. Er zijn een aantal gevallen geweest waar achteraf gezien wel wat dwang bij kwam kijken, of zelfs misbruik, en waarbij ik alleen ja zei omdat ik niet besefte dat ik ook net zo goed nee had kunnen zeggen. Ik ben bipolair en heb PTSS, en ik denk dat een deel van de seks zeker terug te leiden is naar de zelfdestructieve manier waarop ik daarmee omging – ik was verslavingsgevoelig, had een eetstoornis en de neiging om mezelf pijn te doen. In dat soort gevallen bleef ik na de seks achter met een enorm leeg gevoel, en voelde ik me er alleen maar nog slechter door.

Bij de AA heb ik eens iemand horen zeggen dat je je nooit voor je verslavingen moet schamen, omdat dat voor jou gewoon de beste manier was om op een bepaald moment met je problemen om te gaan, voordat je een beter alternatief kon vinden. Dat is me erg bijgebleven, en ik probeer het op ieder deel van mijn leven toe te passen.

Veel seks hebben heeft uiteindelijk ook zo zijn voordelen. Ten eerste word je er behoorlijk goed in: iedereen is ontzettend verschillend, maar in grote lijnen leer je goed hoe alles werkt. (Ik ben met mannen naar bed geweest die nog steeds niet wisten waar de clitoris zit, ter vergelijking.) Maar je leert ook beter wat je zelf prettig vindt en krijgt meer vertrouwen om daarnaar te handelen. Momenteel zit ik in een relatie, en we hebben het er al over gehad om ergens in de komende paar jaar misschien te trouwen. Ik weet zeker dat het me niet gaat vervelen om bij één iemand te blijven. Al voordat ik hem ontmoette was ik al best klaar met casual seks, dus hij kwam op het perfecte moment.