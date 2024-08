Mensen met herexamens vertellen hoe ze hun eerste zit hebben verkloot

VICE duikt volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot TD’s en studiestress. Lees meer in de VICE Student Guide.

Terwijl jij geniet van een rustig en heerlijk einde van de zomer, is het nieuwe academiejaar voor sommige studenten al begonnen. Of eigenlijk is het vorige nog bezig, want ze spelen alles of niets door zwaar in te zetten op hun herexamens. Wij zakten af naar de campussen van de VUB en de ULB en vroegen een aantal slome studeerberen hoe het komt dat ze hun hele jaar in een paar weken moeten redden – terwijl ze ook gewoon vakantie hadden kunnen hebben.



Yacine (21) Architectuur

VICE: Hey Yacine, van welke vakken heb jij herexamens?

Yacine: Ik zit in mijn tweede jaar Architectuur en moet Structuur opnieuw doen, dat is zoiets als fysica. Geometrie en Constructie heb ik nog en Geschiedenis heb ik net gehad. Geschiedenis heb ik van het eerste jaar moeten meenemen, maar ik denk dat ik eindelijk geslaagd ben.

Waarom was je er de eerste keer niet door?

Voornamelijk time management. Het is moeilijk in te schatten welke vakken het meest ingewikkeld zijn. Meestal leer ik gewoon alle vakken, maar dat is niet altijd een goede tactiek op de universiteit. Op alles slagen is voor mij bijna onmogelijk. Achteraf kan ik ook altijd moeilijk zeggen of het een goed of slecht examen was.

“Nu zie je me hier op de grond van de universiteit in plaats van op het internet.”

Is de richting misschien te moeilijk voor je?

Even denken… De examens zitten vooral te dicht op elkaar. Na al die examens is het moeilijk om nog helder na te denken. Ik kan na een examen echt niet meteen opnieuw studeren. Ik moet dat dan even los laten. Ik heb een rustdag nodig.

Vind je het heel klote dat je herexamens hebt?

Absoluut. Ik had ook wat andere projecten waar ik liever mee bezig was geweest. Ik ben al een tijdje bezig met een kledingmerk te lanceren. Om een beetje promo te maken, de naam van het merk is ‘sweet dreams’ in het Arabisch. Ik dans ook en had graag wat videoclips gemaakt. Nu zie je me hier op de grond van de universiteit in plaats van op het internet.

Mariam (20) Farmaceutische wetenschappen

VICE: Dag Mariam, ben je hier voor de herexamens?

Mariam: Jep, ik heb er drie. Natuurkunde, Chemie en Plantenbiologie. Dat is allemaal vrij uiteinlopend. Natuurkunde en Chemie zijn tegelijkertijd theoretisch en praktisch. Plantenbiologie is puur theoretisch.

Geef eens een voorbeeld van iets wat je tijdens deze examens al hebt bijgeleerd.

Een voorbeeld van iets wat ik heb bijgeleerd? Euh… [een paar seconden later] Ik weet dat de moleculaire formule voor ethyleen C2H4 is.

“Ik had een geweldig plan om in Londen te wonen en werken voor een paar maanden. Maar goed, da’s voor volgend jaar dan.”

Waarom is het de eerste keer niet gelukt, denk je?

Moeilijk te zeggen. Ik denk dat er voornamelijk een aantal onderwerpen waren die ik helemaal niet leuk vond, en dus ook veel minder tijd in heb gestoken. Die vakken heb ik door het jaar ook echt genegeerd. Het is dus niet dat deze examens veel moeilijker waren dan ervoor, het was puur een kwestie van desinteresse.

Toch geen spijt dat je deze opleiding hebt gekozen?

Ondanks een aantal vakken die ik niet leuk vind, heb ik geen spijt. Ik zit nog maar in het eerste jaar en wil zeker doorgaan. Ik wil echt apotheker worden.

Wat had je zonder herexamens deze zomer gedaan?

Ik had een geweldig plan om in Londen te wonen en werken voor een paar maanden. Maar goed, laten we zeggen dat dat voor volgend jaar is.

Marcos (23) Toerismemanagement

VICE: Yo Marcos, wat ben jij allemaal aan het studeren?

Marcos: Ik doe Toerismemanagement, echt iets breed. We doen events, hospitality en business management. Het is een opleiding van de hogeschool ISALT, die deel uitmaakt van de Haute Ecole Galilée.

Veel herexamens?

Ik heb er drie. Frans, waar ik allemaal artikels moet schrijven, en Toerisme, waar je echt de hele wereld moet kennen. Ik heb ook nog een presentatie die ik opnieuw moet verdedigen.

Waarover ging die presentatie?

De ontwikkeling van het toerisme in Quintana Roo, Mexico. Ik heb daar stage gelopen in de hotelbranche. De presentatie gaat echt over het de relatie die ik had met het bedrijf waar ik werkte en de sector.

“Ik ga wel graag feesten, dat is misschien de grootste reden. Maar achteraf gezien was dat het allemaal waard.”

Wat is er mis gegaan tijdens de eerste zit?

Haha, moet ik je dat allemaal vertellen? Wel voor Frans en Toerisme moesten we door het jaar een werkstuk maken. En ja, dat heb ik niet afgegeven. Het hele jaar lang aan iets werken, dat is echt niet mijn ding. Ook ga ik wel graag feesten, dat is misschien de grootste reden. Maar achteraf gezien was dat het allemaal waard. Begrijp me niet verkeerd, een betere vakantie was wel leuker geweest.

Wat zou je deze vakantie allemaal hebben gedaan zonder herexamens?

Zo veel! Ik zou zeker meer gereisd hebben. En sowieso ook meer tijd gestoken hebben in werken om die reizen te kunnen betalen.

En waar zou jij naartoe zijn gereisd? Als toerismestudent lijk je me wel een kenner.

Goede vraag, maar dat is moeilijk te zeggen met het budget dat ik momenteel heb. Hoewel, ik heb toch al wat rondgetrokken. Mexico, Londen, interrail naar Boedapest, Praag, Kroatië en het Balaton Sound festival. Al had ik liever nog wat meer gedaan.

Stefano (19) Fysica

VICE: Ha Stefano, veel herexamens?

Stefano: Ja, ik zit in mijn eerste jaar en heb er vijf, echt kut. Het zijn vooral wiskundige vakken. Analyse, Lineaire algebra, Chemie, Golven en Statistiek zijn de vakken die ik opnieuw moet doen. Wetenschappen had ik wel kunnen halen maar de wiskundige vakken zijn gewoon belachelijk moeilijk.

Hoe kom je aan al die herexamens?

We hadden voor de wiskundevakken vaak een assistent die het bord vol schreef. En wij maar overschrijven. Ik kon gewoon niet volgen. Al wil ik niet externe factoren de schuld geven.

“In mijn lessen zitten vooral kerels natuurlijk. En ook sommige studenten die effectief autisme hebben.”

Hoe ziet zo’n fysicales eruit?

Vooral kerels natuurlijk. En ook sommige studenten die effectief autisme hebben. Die zitten echt in een wereldje waarin ze zich kunnen verliezen. Zij gaan er echt volledig voor. Ook een man van 36, maar het gekste van al, we hadden een pornoster tussen ons zitten. Iemand zei me dit tijdens de herexamens. Hij had haar naam gevonden en het filmpje erbij. Hij toonde me de foto’s en ik dacht: “What the fuck, dat is zij gewoon”. Ik weet niet of zij weet dat we het allemaal weten. Maar in het tweede semester was ze ineens verdwenen.

Byungjun (25) Sociale wetenschappen

VICE: Hoi Byungjun, heb je herexamens?

Byungjun: Eentje maar. Belgische samenleving en politiek, haha. Dat is echt ingewikkeld voor mij.

Wat is de belangrijkste reden voor dat herexamen?

Voor mij is het echt een ingewikkeld vak en de examenperiode was ook te druk. Elke twee dagen had ik wel een examen. Ik had te weinig tijd om te studeren. Het verschil met mijn vorige school in Costa Rica is ook groot. Maar ik studeer liever in Brussel, omdat het hier meer multicultureel is. Vergeleken met de andere studenten wist ik gewoon te weinig van Belgische politiek.

“Ik ben vooral blij dat ik geen jaar verloren heb. Ik moest vorig jaar terug naar Korea voor mijn legerdienst.”

Je vind het niet zo erg?

Nee, ik had niet heel veel gepland deze zomer. Ik ben vooral blij dat ik geen jaar verloren heb. Ik moest vorig jaar terug naar Korea voor mijn legerdienst. De VUB was de enige school die rond deze periode van start ging en ook nog lessen in het Engels gaf. De opleidingen in andere landen begonnen veel vroeger.

Sofie (20) Psychologie

VICE: Hey Sofie, voor de herexamens aan het leren?

Sofie: Jawel, ik heb er vijf. Ik weet wel dat ik harder had moeten studeren. Het zijn er drie van het eerste semester en twee van het tweede.

Hoe komt dat denk je?

Ik kan gewoon niet beginnen met studeren. Eens ik begin lukt het meestal wel, maar dan is het vaak te laat. Ook doe ik door het jaar vrij weinig en ga ik niet zo vaak naar de les. Al is niet naar de les gaan denk ik niet de reden.

“Ik heb vorig jaar in Leuven gestudeerd en ben erna in Brussel begonnen. Da’s toch wel een groot verschil. Het lukt hier beter als vorig jaar. “

Of is de richting gewoon te moeilijk?

Nee, want ik doe door het jaar gewoon echt niks. Het is zeker niet zo dat het te moeilijk is. Ik heb vorig jaar in Leuven gestudeerd en ben erna in Brussel begonnen. Da’s toch wel een groot verschil. Het lukt hier beter als vorig jaar.

Vind je het heel tragisch dat je nu zo veel herexamens hebt?

Ik vind het wel spijtig om herexamens te hebben. Dus ik denk dat ik dit jaar wel ga proberen om er minder te hebben. Maar dat zei ik vorig jaar ook. Ik had het ook echt zalig gevonden om naar Pukkelpop te gaan dit jaar – maar dat zat er dus niet in.

Arthur (22) Communicatiewetenschappen

VICE: Dag Arthur, ook hier voor de herexamens?

Arthur: Ja, twee herexamens dit jaar. Het is niet zo erg, ik had ook wel een chill jaar. Ik combineer het tweede en derde.

Wat is de reden denk je?

Ik studeer misschien te veel op mijn gemak. Ook omdat ik ook nog niet sta te springen om te gaan werken. Het is niet per se bewust, maar ik vond het tijdens het eerste jaar nogal moeilijk om erin te komen. Ik heb nooit strategisch nagedacht over of ik een vak niet meer zou doen of zo.

“Ik vertrek over twee weken op Erasmus naar Madrid. Ik moet er voor alles door zijn, maar ik krijg mijn punten pas nadat ik vertrokken ben.”

Hoe erg vond je het om geen vrije zomer te hebben?

Natuurlijk heb ik liever geen enkel herexamen, maar twee is nog te doen. Al hadden mijn collega’s op mijn studentenjob me wel kunnen gebruiken. Bovendien heb ik wel wat stress, want ik vertrek over twee weken op Erasmus naar Madrid. Ik moet er voor alles door zijn, maar ik krijg mijn punten pas nadat ik vertrokken ben. Dus het kan zijn dat ik snel terug ben uit Spanje.

Oei, succes dan man!

