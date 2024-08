Mensen met het sterrenbeeld Ram zijn aanstellers die moeten leren ontspannen

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl door het slijk. En met veel liefde, heel veel liefde.

Rammen houden van ruziemaken, alleen zijn ze daar meestal niet zo goed in. De meeste Rammen weten een schreeuwpartij of ruzie-om-niks wel te winnen, maar deze winst is maar van tijdelijke aard: na afloop zijn alle betrokkenen zo kapot en kwaad, dat de problemen voor de arme Ram alleen maar groter worden.

De naam van het sterrenbeeld zegt het eigenlijk al: er is iets heel ‘rammerigs’ (ja, ik weet dat dat eigenlijk geen woord is) aan mensen die in het seizoen van de Ram geboren zijn. Veel van ons zijn te stads om volledig te begrijpen hoe echte rammen zich in het wild gedragen, maar we weten allemaal dat rammen elkaar maar al te graag rammen. Dat is dan ook precies waar de naam vandaan komt. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze twee rammen die elkaar kopstoten geven. Mensen met het sterrenbeeld Ram houden ervan om op hun doel af te rennen en dat vervolgens te rammen met hun indrukwekkende hoorns. En precies door die confrontatiedrang komen ze vaak over als enorme eikels.

Hier wordt het verhaal wat technischer, maar deze informatie is van belang: de Zon komt het sterrenbeeld Ram binnen na de maartequinox in het noordelijke halfrond, zo rond 20 maart. De equinox is het moment waarop dag en nacht gelijk aan elkaar zijn. Meer licht betekent meer hitte, wat de lente tot gevolg heeft. Dat betekent dat het sterrenbeeld Ram onlosmakelijk verbonden is met de energie van de vroege lente. De meesten van ons hebben waarschijnlijk niet al te veel met tuinieren, maar het is bewonderenswaardig hoe moedig krokussen eigenlijk zijn: ze bloeien altijd als allereerste. Net als krokussen zijn Rammen echte pioniers: ze staan altijd in de voorhoede, al kunnen ze daar nogal arrogant over doen. Rammen nemen het anderen kwalijk wanneer ze niet op de hoogte zijn van de laatste modetrends, roddels, de nieuwste software, designerdrugs of een net geopende club.

Vaak jammeren en schreeuwen ze om van alles en nog wat, terwijl de rest van ons zich afvraagt waarom Rammen niet gewoon op een normale manier leren communiceren.

De Ram is het eerste teken van de dierenriem – in andere woorden: de baby. Net als kinderen kunnen Rammen ongelofelijke jankerds zijn wanneer ze niet krijgen waar ze om vragen, en ze moeten constant in het middelpunt van de belangstelling staan. Vaak jammeren en schreeuwen ze om van alles en nog wat, terwijl de rest van ons zich afvraagt waarom Rammen niet gewoon op een normale manier leren communiceren.

Rammen zijn meestal niet al te geduldig. Ik snap ook wel dat krokussen mooi zijn, maar ze komen natuurlijk niet in de buurt van rozen. Rozen bloeien niet al in maart, omdat het nou eenmaal tijd kost om je tot een mooie, complexe bloem te ontwikkelen. Rammen hebben vaak geen geduld voor zulke langlopende dingen. Ze vinden het moeilijk om projecten af te maken waar ze aan begonnen zijn, maar worden vervolgens wel jaloers op mensen die wél bereid zijn tijdrovend werk te doen.

Vruchtbaarheid tekent de lente, en de Ram past daar precies bij. Ik kan amper in woorden uitleggen hoe geil Rammen kunnen worden. En ja, het moet gezegd worden: de Ram presteert goed in bed. Wel jammer voor hun partners dat Rammen hun interesse in een relatie onmiddellijk kunnen verliezen als ze op seksueel vlak niet helemaal aan hun trekken komen – en ze vinden het geen enkel probleem dat op een hele botte manier te laten weten. Ook zijn Rammen geneigd opgefokt te raken over helemaal niets, waardoor ze vaak ruzie maken met hun geliefden over de domste dingen ooit.

Veel Rammen hebben last van woedeaanvallen; hun drang om boos te worden en heisa te schoppen is simpelweg te sterk. Wanneer ze te maken krijgen met een situatie die zij oneerlijk vinden – en daar zijn er nogal wat van – kunnen mensen met dit sterrenbeeld ontploffen. (Maar even ter verdediging van alle Rammen: er zijn aardig wat mensen – op ons werk, in onze vriendenkring, en in onze families – die het simpelweg verdienen op hun plek gezet te worden, en veel van ons moeten er stiekem toch een beetje om lachen wanneer een Ram die taak op zich neemt.)

Toch zullen de meeste mensen niet goed luisteren wanneer een Ram tegen ze schreeuwt. Maar zelden verlaat hun doelwit het strijdveld met een waardevol nieuw inzicht. In plaats daarvan vinden ze de Ram een lul, drinken ze een borrel en proberen ze zo snel mogelijk te vergeten wat er net tegen ze is gezegd. Mensen luisteren doorgaans niet naar je wanneer je iemand volledig voor schut zet. Rammen leren vaak later in het leven pas dat subtiliteit ook zo zijn voordelen heeft.

Er is geen twijfel over mogelijk dat Rammen een ongelofelijke hoeveelheid energie hebben. Maar de vraag is wat ze met die energie doen: wel of geen kopstoten geven? Als ze leren zich in te houden zal dat uiteindelijk lonen. Net als een strategie bedenken om de hele oorlog te winnen, in plaats van kleine gevechten te voeren die er over twee weken niet meer toe doen. Dus, Ram: leer de waarde van geduld inzien, erken dat het leven vaak niet eerlijk of perfect is, focus je op het grotere geheel en doe rustig aan. Het is tijd om te stoppen met aanstellen.