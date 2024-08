Mensen op straat over de dickpics en naaktselfies die ze zomaar ontvangen

Er is natuurlijk niets mis met het ontvangen en versturen van dickpics, naaktselfies of sexy foto’s. Sterker nog: dit kan hartstikke leuk en bevredigend zijn – mits je er tenminste op zit te wachten en bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven.



Toch is er van wederzijdse instemming bij het rondsturen van dickpics of naaktfoto’s vaak geen sprake. Veel mensen, en voornamelijk vrouwen, krijgen regelmatig ongevraagde dickpics in hun inbox op Insta of Tinder. UIt onderzoek blijkt dat één op de zes Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 27 jaar weleens ongewenste seksueel getinte berichten ontvangt via sociale media, of op een andere manier ongepast seksueel is benaderd. Ongewenste foto’s van piemels, vaak van volslagen vreemden, horen daar ook bij.

Broadly ging de straat op om mensen te vragen wat ze ervan vinden om zomaar piemelfoto’s of ander naakt te ontvangen, en of ze zelf weleens een dickpic of tietenfoto hebben verstuurd zonder consent.

Merlijn (18)

Broadly: Merlijn, heb jij wel eens een dickpic gekregen?

Merlijn: Ja, één keer. Ik was een jaartje of veertien en kreeg de foto van een jongen bij mij op school. HIj stuurde het ineens, via Snapchat.

Stuurde hij die foto alleen naar jou, of naar al zijn Snapchat-volgers?

Volgens mij alleen naar mij. Niemand van mijn vrienden had de foto ook gekregen.

Wat vond je ervan?

Nou, in eerste instantie schrok ik er wel van. Maar omdat ik het via Snapchat kreeg, was de foto gelukkig meteen weg. Ik heb toen met een paar vrienden erover geappt, van: hoor nou wat ik heb gekregen! Uiteindelijk konden we er wel met z’n allen om lachen.

Hoe was het om die jongen daarna tegen te komen op school?

Ik heb er niet echt met hem over gepraat. Ik kende hem verder ook niet persoonlijk. Bovendien ging hij redelijk snel daarna van school af.

Waarom denk je dat hij de foto stuurde?

Lastige vraag, want ik snap het oprecht niet zo goed. Misschien voor de aandacht? Om een reactie uit te lokken? Misschien was hij trots ofzo. Ik weet het niet.

Clara (24) en Lisa (26)

Clara (links) en Lisa (rechts)

Broadly: Ha vrouwen, hebben jullie weleens dickpics ontvangen?

Lisa: Nee, ik niet.

Clara: Ik wel een keer, via Whatsapp. Zonder dat ik erom had gevraagd.

Hoe kwam die jongen aan jouw nummer?

Clara: Hij woonde in hetzelfde flatgebouw als ik. Maar het was niet alsof we met elkaar aan het appen waren of echt contact met elkaar hadden. Ik kreeg gewoon ineens die foto binnen, waarop hij zijn piemel in zijn hand hield.

Wat was jouw reactie op die foto?

Clara: Ik schrok, omdat ik het totaal niet verwachtte. Ik vroeg hem of hij de foto misschien per ongeluk naar me had gestuurd. Maar toen kreeg ik een bericht waarin hij zei dat hij het had gestuurd omdat hij me leuk vond. Ik appte terug dat je niet zomaar zo’n foto naar een vrouw moet sturen als je haar leuk vindt.

Waarom denken jullie dat mannen ongevraagd zulke foto’s sturen?

Lisa: Misschien omdat ze zichzelf wat interessanter willen maken?

Clara: Of ze bedoelen het als een compliment, omdat ze je leuk vinden.

Sturen jullie weleens naaktfoto’s van jullie zelf rond?

Lisa: Ja, naar mijn vriend – als hij daarom vraagt.

Clara: Jawel. Maar als ik sexy foto’s stuur, dan let ik er wel altijd op dat mijn hoofd er niet op staat, zodat ik niet herkenbaar ben.

Kelsey (24)

Broadly: Hey Kelsey, heb jij weleens zomaar een dickpic ontvangen?

Kelsey: Een dickpic niet, maar wel een naaktfoto van een meisje dat ik via Tinder had ontmoet. We waren met elkaar aan het chatten toen ze ineens naaktfoto’s van zichzelf stuurde. Zonder dat ik daarom had gevraagd.

Wat zag je op die foto’s?

Het waren selfies via de spiegel, waar ze poedelnaakt op stond.

Hoe vond je het om naaktfoto’s van dat meisje te krijgen?

Ik vond het nogal ongemakkelijk, maar niet heel erg. Ik vond het niet vervelend.

Hoe reageerde je op de foto’s?

Ik wilde haar niet in verlegenheid brengen, dus ik zei iets positiefs als “wauw, dankjewel”. Ook zei ik dat ik hoopte dat ze er niet iets voor terug wilde – zoals naaktfoto’s van mij.

Waarom denk je dat ze de foto’s had gestuurd?

Waarschijnlijk om me op te winden voor onze ontmoeting.

En, werkte het?

Het maakte niet echt een verschil, want ik wilde haar sowieso al ontmoeten. Het maakte haar wel wat wanhopiger, omdat ik niet om de foto’s had gevraagd.

Joseph (30)

Broadly: Ha Joseph. Waarom denk je dat sommige mannen dickpics sturen naar mensen die er misschien niet om hebben gevraagd?

Joseph: Waarschijnlijk om op te scheppen en een reactie uit te lokken.

Ontvang jij weleens ongevraagde dickpics?

Ja, ik kreeg er gisteravond nog eentje binnen.

Gisteravond! Van wie?

Ik zat op Grindr en was aan het chatten met iemand. Toen kreeg ik een heleboel foto’s van hem binnen. Eerst een paar van zijn gezicht en zijn lichaam, en daarna van zijn piemel.

Hoe reageerde je hierop?

Hij vroeg een dickpic terug, maar ik zei dat ik dat niet wilde sturen. Toen blokkeerde hij me.

Hoe vond je het om die foto’s te krijgen?

Ik dacht er niet echt bij na, ik vond het vooral grappig. Ik ben wel gewend om zulke foto’s te krijgen op Grindr, dus het was niets nieuws.

Is er een dickpic die je tot in lengte van dagen zal onthouden?

Ik heb eens een hele lelijke gekregen, die piemel was ontzettend krom, zoals een banaan.

Stuur je zelf ook dickpics?

Ja, dat heb ik twee keer gedaan. Naar jongens met wie ik aan het daten was. Maar ik heb nooit foto’s gestuurd naar mensen die er niet om hadden gevraagd.

Lily (25) en Sue (24)

Lily (links) en Sue (rechts)

Broadly: Hey Sue en Lily! Krijgen jullie weleens foto’s van piemels opgestuurd?

Allebei: Ja.

Sue: Ik kreeg een keer een foto van een jongen die ik op vakantie had ontmoet. We waren een beetje met elkaar aan het appen, toen hij plotseling een dickpic stuurde. Ik vroeg waarom hij dat deed, waarop hij reageerde: “Ik vind je gewoon leuk.” En toen stuurde hij er nog een. Daarna heb ik hem geblokkeerd.

Lily: Ik krijg soms dickpics van mensen die ik niet eens ken, via facebookmessenger bijvoorbeeld. Soms krijg ik ineens heel veel foto’s van piemels, in verschillende posities, vanuit verschillende hoeken. Ik blokkeer die mannen altijd meteen.

Wat waren jullie reacties toen jullie de foto’s zagen?

Sue: Ik schrok er enorm van, omdat de foto’s echt uit het niets kwamen. We hadden gewoon een leuk gesprek, en opeens stuurde hij dat. Hij maakte er nog een grap van. Maar het was helemaal niet grappig.

Lily: Ik was ook echt geschokt, het is best schrikken om ineens zoiets te zien. Vooral als je de persoon die ze stuurt totaal niet kent.

Waarom stuurden deze mannen ongevraagde dickpics denk je?

Lily: Misschien omdat ze denken dat dat is wat vrouwen graag willen zien.

Sue: Ik denk inderdaad dat mannen denken dat vrouwen erop zitten te wachten.

Sturen jullie zelf weleens naaktfoto’s?

Sue: Nee, dat is best intiem ook.

Lily: En alles kan ook weer verspreid worden op internet.

Katja (20)

Broadly: Ha Katja, wat vind je ervan dat sommige mannen dickpics versturen?

Katja: Ik vind het persoonlijk een beetje zielig, want het is gewoon niet nodig. Vooral als het ongevraagd is. Ik weet niet of er veel vrouwen zijn die in een gesprek meteen om een dickpic vragen.

Krijg jij er weleens eentje onder ogen?

Ja, een keer via Tinder. Ik was aan het swipen, en de eerste foto die iemand van zichzelf had, was een dickpic.

Schrok je?

Ja, want je ziet eerst allemaal gezichten, en dan zie je ineens zo’n foto ertussen. Dat verwacht je gewoon niet. Ik swipete de foto meteen weg.

Waarom denk je dat deze man een foto van zijn piemel op zijn tinderprofiel zette?

Misschien vond hij zijn gezicht niet bijzonder genoeg. Of misschien dacht hij: meteen ter zake.

Moet er iets aan worden gedaan, moet het strafbaar worden?

Mannen doen het zelf, dus ze moeten het lekker helemaal zelf weten. Het is hun geslachtsdeel.