Mensen over hoe ze het vinden om zonder seksvibe naakt te zijn met hun partner

Wie vindt het nou niet heerlijk om in z’n eentje naakt rond te hangen in huis? Het gevoel van schoon beddengoed tegen je blote huid, een ‘nieuwe’ moedervlek bij je tepel ontdekken of een pizza verslinden zonder bang te zijn voor vlekken op je shirt – van al die dingen kan je schaamteloos genieten, zonder er sexy uit te hoeven zien.

Maar wat gebeurt er als je iemand anders aan deze ideale situatie toevoegt, een romantische partner bijvoorbeeld? Verdubbel je het plezier, of verpest het je blote vrijheid? Toen ik dit aan wat mensen vroeg, bleek al snel dat ook zij zich om een aantal dingen druk maken. Zou de ander nog wel naar hun lichaam kunnen verlangen als ze het al zo vaak naakt hebben gezien? En wat zegt het over je relatie als je ook buiten de seks om op je gemak bent in elkaars naakte gezelschap? Anderen deden er niet zo moeilijk over – voor hen is naakt chillen simpelweg een manier om in een bloedheet huis zonder airconditioning te overleven.

Ik vroeg acht mensen hoe ze het vinden om in hun adamskostuum met hun partner rond te hangen. En, zoals je misschien al zou verwachten, is dit voor iedereen anders.

Leah, 23

Ik ben best vaak naakt als ik samen met mijn partner ben. Ik vind dat het iets speciaals heeft. Je voelt je zo op je gemak in de buurt van elkaars lichaam, dat je je niet druk maakt om het feit dat je naakt bent. Hoewel ik het eigenlijk nooit zo erg vind om naakt te zijn.

Het doet voor mij in ieder geval niks af aan naakt zijn op een seksuele manier. Het is cool hoe je van niet-seksueel naakt naar seksueel-naakt kunt gaan, zonder erover na te hoeven denken.

Brandon*, 28

Er is niks beters dan naakt een joint roken met degene van wie je houdt. Me omkleden waar mijn vrienden bij zijn vind ik trouwens ook geen probleem. Naakte grappen onder vrienden zijn ook leuk, zolang je allemaal maar op hetzelfde level zit. Je moet geen viezerik zijn, snap je?

Sara, 28

Eerst vond ik het eng om op een niet-erotische manier naakt te zijn in de buurt van mijn partner. Best vreemd, aangezien ik echt een nudist ben als ik alleen of met platonische vrienden ben. Ik was altijd bang dat mijn partner iets onaantrekkelijk of ‘te echt’ zou vinden aan mijn lichaam, waardoor ze geen seks meer met me zouden willen.

Gelukkig ben ik nu over die angst heen. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat mijn meest recente partners overweldigend vaak tegen me zeggen hoe mooi ze mijn (tamelijk onconventionele, alias dikke) lichaam vinden. Nu voel ik me helemaal op mijn gemak als ik op een niet-seksuele manier in de buurt van mijn partners ben. Soms schrikken ze ervan, maar meestal is het een reden voor ze om hetzelfde te doen.

Toen ik voor het eerst naakt rondliep waar een van mijn partners bij was, en naakt normale dingen deed zoals de planten water geven en de afwas doen, keek hij nogal verbaasd en vroeg hij me of ik een exhibitionist ben. Toen ik zei dat dat niet zo was, maar ik me zo gewoon meer op mijn gemak voel, begon hij ook steeds vaker naakt in mijn appartement te chillen (ik woon op mezelf). Toen ik laatst wakker werd, stond hij naakt zijn rekoefeningen in mijn woonkamer te doen. Daar heb ik voor gezorgd!

Lisa*, 22

Ik ben letterlijk altijd naakt als ik met mijn partner ben, omdat ik geen airco heb. Het is vast heel opwindend voor een partner als ze het voor het eerst zien, maar ik vind het juist fijn dat het voor mij zo normaal is. Soms open ik zelfs naakt de deur, maar dat doe ik alleen als ik op dat moment al geen kleding aan had!

Sydney, 24

Als ik seksueel naakt ben, voel ik me aantrekkelijk. Dan heb ik niet zoveel tijd om onzeker te zijn over hoe ik eruitzie. Maar dat is anders wanneer ik me omkleed of na een lange dag de douche in stap. Dan heb ik het gevoel dat iemand me bekijkt zoals je dat tijdens de seks niet kunt doen, ook al weet ik wel dat dit waarschijnlijk helemaal niet waar is. Het is fijn dat ik me op mijn gemak voel in zijn buurt, maar na een lange dag voel ik me vies en opgeblazen. Dat verpest het sexy gevoel een beetje.

Sasha*, 23

Ik ben niet zo vaak nonchalant naakt als mijn partner erbij is, maar ik heb dan ook nooit echt een serieuze relatie gehad. Ik kan me dus voorstellen dat het voor mij daardoor anders is. Meestal ben ik alleen naakt als we vlak daarvoor seks hebben gehad.

Mijn vorige partner vroeg me vaak of ik naakt met hem wilde slapen na de seks, maar ik voelde me dan altijd ongemakkelijk en trok toch een shirt aan. Dat is niet omdat ik hem niet vertrouwde of zo – het is gewoon iets waar ik niet aan gewend ben. Ik voel me snel bekeken als er iemand bij me is en ik in mijn blootje iets aan het doen ben, zoals lezen. Zelfs als ik alleen was, zou ik dat niet zo snel doen.

Toch lijkt het me fijn als je je in de buurt van een ander op je gemak kunt voelen in je eigen lichaam. Ik hoop dat mij dat op een dag ook lukt. Doordat er tijdens de seks van beide partijen wordt verwacht dat ze naakt zijn, kan naakt zijn in een andere situatie des te intiemer boelen.

Amy, 27

Mijn vriendje en ik lopen thuis altijd bloot rond. We wonen nu officieel samen, maar toen we net bij elkaar waren deelden we ook al een oud appartement. Laatst vroeg ik me af of het feit dat we ons naakt zo op ons gemak voelen bij elkaar invloed heeft op ons seksleven. Zorgt het ervoor dat het nu minder speciaal voor hem is om me zo te zien? Ik vroeg het aan hem, en hij antwoordde dat het juist het tegenovergestelde effect heeft. Hij vindt dat het ons ook op seksueel gebied dichter tot elkaar brengt.

Ik vroeg hem hoe hij in zijn hoofd onderscheid maakt tussen samen chillen in ons blootje en naakt zijn omdat we gaan neuken, en hij zei: “Oké, als iemand niet ziet of zijn partner zin heeft in seks of niet, hebben ze een groter probleem dan de vraag of het cool is om samen naakt rond te hangen.”

Jeremiah, 24

Ik ben altijd naakt in Anthony’s bijzijn. Ik voel me veilig en op mijn gemak. Het is een manier om naakt te zijn zonder geseksualiseerd te worden. Dat is fijn in een relatie – zo weet ik dat iemand van mijn lichaam houdt zoals het is.

*Sommige namen zijn wegens privacyredenen gefingeerd, maar bekend bij de redactie