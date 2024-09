Mensen vertellen over het moment waarop ze wisten dat hun date gedoemd was om te mislukken

Genieten. Foto door Ian Keating

Dates zijn, net als de meeste mensen, zelden memorabel. Vrijwel alle herinneringen aan cocktails van veertien euro en zoenen onder de luifel van een restaurant verdwijnen uit je bewustzijn, terwijl je langzaam kruipt richting serieuze relaties, huwelijk, kinderen en de dood.

Maar er zijn ook afspraakjes die je bijblijven. Dat je date zoiets bizars of verschrikkelijks doet, dat je in een helder moment beseft: deze persoon wil ik nooit meer zien. Ter nagedachtenis aan de zomer en de romances die daarbij horen, vroegen we mensen naar dat ene moment.

Misschien had hij diarree?

De avond voordat ik een afspraakje had met een jongen, stuurde hij me een enorm lang, seksueel getint gedicht. Hij schreef onder andere dat hij “aan mijn zoete parel wilde zuigen.”

Wat ik aantrof was een jongen die met zijn capuchon over zijn hoofd in een louche restaurant zat. Hij zag er ongelukkig uit en hij had zijn oordopjes in. Hij kwam niet naar me toe om hallo te zeggen en gaf me het gevoel dat hij liever ergens anders wilde zijn.

Het moment kwam toen hij binnen een uur tien telefoontjes pleegde en constant naar de wc ging. Het was te gek voor woorden. Een oude man aan een andere tafel piste bijna in zijn broek van het lachen. Ik had het gevoel dat hij een cokeverslaving had of diarree. In elk geval, toen hij voor de laatste keer opstond, rende ik snel naar buiten. Onderweg naar huis belde ik huilend mijn moeder op. – Caroline, 23

FIFA

Er was geen specifiek moment waarop ik besloot dat ik haar nooit meer wilde zien. Eerder het tegenovergestelde. We hadden besloten om af te spreken op een plek waar we ons allebei comfortabel zouden voelen. Ze nodigde me uit voor een huisfeest dat ze organiseerde en ik nam een vriend mee voor mentale steun. Het duurde eeuwen voordat we het huis vonden, en toen we eenmaal aankwamen, deed haar vriendin de deur open. Ze keek ons aan en zei dat Stephanie jammer genoeg al helemaal uitgefeest was.

Door het raam zag ik dat het feest overduidelijk nog in volle gang was. Ik vroeg: “Weet je het zeker?” Ze knikte en deed de deur dicht. Ik kreeg niet eens de kans om haar te ontmoeten. Uiteindelijk gingen mijn vriend en ik maar naar huis om FIFA te spelen. – Rob, 25

“Hij zag de travestieten en was compleet verrast”

Ik kende hem van Tinder. Hij was een beetje raar: knap, maar mysterieus. Eerst leek het erop dat hij me graag wilde ontmoeten om rondgeleid te worden door Londen. Hij kwam zelf uit Lincoln en ging zelden de grote stad in. Ik besloot om met hem naar de Gay Pride te gaan op Trafalgar Square. Wist ik veel dat hij homofoob was.

Hij was aanvankelijk in de war en dacht dat het een soort festival was. Toen hij de regenboogvlaggen en de travestieten zag, vroeg hij wat er aan de hand was. Ik legde uit wat de Pride inhield en hij keek wild om zich heen, zich waarschijnlijk afvragend waar ik hem in godsnaam mee naartoe had genomen. Toen hij mijn broer zag, niet wetende dat het mijn broer was, vroeg hij me “wie die flikker was.” Ik ben zelf biseksueel, en dit was duidelijk het moment dat ik wist dat er niks ging gebeuren. Hij liet me voelen alsof het verkeerd was om zoiets geweldigs te vieren.



Daarna zei ik dat ik moest gaan. Ik stuurde hem nooit meer een berichtje en ontvriende hem op Facebook. – Katie, 23

“Ze stopte haar hand in mijn broek in het midden van de kroeg”

Ik wist dat er iets niet klopte toen ze rond zeven uur ’s avonds stomdronken de kroeg binnenliep en twee tequila per persoon bestelde. Na vijf minuten vroeg ze of ik wat coke wilde scoren en op avontuur wilde gaan. Ik zei dat het dinsdag was. Ze haalde haar schouders op, noemde me saai en stopte haar hand in mijn broek. Ik trok haar hand van mijn slappe lul en suggereerde dat het misschien een goed idee was om elkaar eerst wat beter te leren kennen.

Al met al geen geweldig begin. Het moment dat het misging was toen ze een stap naar achteren deed, op een gozer zijn voet stapte en vervolgens naar hem schreeuwde dat hij in de weg stond. Ik vind onbeleefdheid erger dan een drankprobleem, dus ik zei dat het toch haar fout was. Ze keek naar me, zei dat ze mijn houding leuk vond en beet zo hard op mijn lip dat het ging bloeden.

Later, toen we onderweg waren naar de metro, schreeuwde ze dat ze honger had. Ze rende naar een snackbar en kwam terug met een gigantisch broodje worst dat ze liet vallen.

“Oh shit, wat zonde,” zei ik tegen haar.

“Hoezo?” Ze raapte het broodje van de grond en at het in twee happen op.

Dat was het moment waarop ik me realiseerde dat het niks zou worden tussen ons. -Cooper, 25

“We zaten gezellig te kletsen, totdat het gesprek op het onderwerp ‘ras’ kwam.”

Het was de tweede date met een leuk meisje. We zaten gezellig te kletsen, totdat het gesprek op het onderwerp ‘ras’ kwam. Ze zei dat ze nooit met een zwarte man zou kunnen daten, omdat de culturen zouden botsen. “Het zou gewoon te moeilijk zijn voor onze families.”

Na die oliedomme uitspraak was het zo klaar als een klontje dat het nergens heen ging, maar omdat we middenin een etentje zaten besloot ik te blijven zitten. Uiteindelijk probeerde ze me zelfs nog te zoenen, wat tot een zeer ongemakkelijke kus leidde. Ik ben dus gewoon op twee dates geweest met een geniepige racist – Michael, 21

“Hij bleef maar naar het toilet gaan”

Ik had hem ontmoet in een kroeg, en hij vroeg of ik een keer wat wilde afspreken. Hij leek leuk. Op onze eerste en laatste date nam hij me mee naar een sterrenrestaurant, wat natuurlijk best fraai is. Maar toen we eenmaal zaten, bestelde hij mijn eten en drinken, zonder überhaupt te vragen wat ik wilde. Ik probeerde er toch van te genieten, maar ik merkte dat hij erg afwezig was. Hij bleef maar naar de wc gaan. Na zijn tiende toiletbezoek viel het kwartje: hij was aan het snuiven. Telkens als hij terugkwam, haalde hij zijn neus op, en hij praatte ontiegelijk veel en snel. Tot overmaat van ramp bood hij me niks aan van zijn coke. Het was het langste diner van mijn leven, maar de date was nog niet voorbij.

Na het eten, hield hij een fietstaxi aan. We zouden naar een jazzclub, waar hij vervolgens nog vaker naar het toilet ging. Nadat hij zich beklaagde over het feit dat de saxofonist er niks van bakte, probeerde hij me te zoenen. Ik werd er een beetje misselijk van, dus ik verzon een smoes, brak zijn met coke gevulde hart, en ging naar huis. – Daisy, 25