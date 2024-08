Mensen shitposten nu ook op LinkedIn

Ah, LinkedIn: een humorloze dystopie gevuld met veels te rijke influencers, ongevraagd advies en inspirerende quotes zoals “voed je brein met discipline, dromen en positiviteit”. Een hoop mensen haten de wervingswebsite, en we snappen wel waarom – op de subreddit r/LinkedInLunatics maken ruim 200,000 mensen oprechte LinkedIn posts belachelijk – maar mensen brengen hun spot nu ook naar de site zelf, waardoor er een satirische en behoorlijk meta dimensie wordt toegevoegd aan wat anderzijds het meest bloedserieuze social media platform op het internet is.

Ze zijn in feite aan het shitposten.

Neem bijvoorbeeld die foto die eind 2022 de ronde deed, waar schijnbaar een rauw stuk kipfilet in de koffiepot van een of ander hotel op te zien was. “Ik ben voor werk op reis en heb in plaats van weer een duur diner gekozen voor een goedkopere maaltijd in mijn hotelkamer,” schreef een LinkedIn-gebruiker genaamd Alexander C. “Een promotie zit in hem in de details.”

Alex Cohen, die voor een Amerikaanse startup werkt, vertelt aan VICE dat hij niet daadwerkelijk rauw vlees in een hotelvoorziening heeft gekookt. Maar zijn shitpost, geplaatst onder de naam “Alexander C.”, kreeg bijna 1600 likes en ging viral op Twitter, met comments als: “Mensen maken zich zorgen over bedwantsen, MRSA, apenpokken, etc… en nu salmonella, omdat jij zo nodig met je domme kop kip in een koffiepot moest koken. Denk je echt dat je met dit soort gedrag een promotie zult krijgen?”

“Het is best wel gestoord hoeveel mensen denken dat die post echt is,” zegt Cohen. “Ik kreeg allemaal berichten van journalisten die vroegen of ik echt een promotie had gekregen door geen geld uit te geven aan m’n avondeten.”Waarom zou je zoiets posten? “LinkedIn is gewoon een uitstekende omgeving voor shitposten – niemand verwacht dat je de boel bedot.”

Er zijn veel verschillende soorten LinkedIn-shitposts: sommige plaatsen neppe dagelijkse routines van CEO’s die meer uren hebben dan er eigenlijk in een dag zitten, andere vertellen dat ze hun vriendin, die in een brandend gebouw zat, negeerden omdat ze te druk bezig waren met een toegewijde Amazon-medewerker zijn. LinkedIn-shitposters hebben zelfs een bijnaam voor gebruikers die wel serieus posten. “Ze worden NPC’s genoemd,” zegt Cohen, in referentie naar de videospel-terminologie voor ‘non-player characters’ die door de computer bestuurd worden in plaats van door de speler.

Nog niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van LinkedIn-shitposts, maar dat zou wel eens kunnen veranderen als deze grappen zich meer gaan verspreiden. Het platform had het eigenlijk al lang moeten zien aankomen. De tergend eerlijke ambitie en muurvaste formaliteit van LinkedIn had geen schijn van kans bij Gen Z’ers die eerder nee zeggen tegen lange werktijden en ongein op de werkvloer. Het is wel logisch dat toen jongere mensen op de app kwamen – of het nou uit pure werkeloosheid was of iets anders – ze niet wisten wat ze meemaakten.

“Je kunt wel zien hoe erg Gen Z LinkedIn haat – het is saai en nep, iedereen klopt zichzelf constant op de schouders,” zegt Will Ye, een 24-jarige software engineer uit New York. Ye is een van de shitposters die gelooft dat het platform nodig aan wat verandering toe is. “Je voelt je er echt niet welkom. Dat is jammer, want het is de beste plek om een baan te vinden, maar veel mensen vinden de atmosfeer gewoon afstotelijk.”

Het verbaast hem niks dat de jongere generatie – plus wat internetverslaafden – zich verzetten tegen de conventies van de site. Volgens een enquête van Adobe/Harris beschouwen Gen Z’ers zichzelf als creatiever dan vorige generaties. En, voegt Ye toe, “om de een of andere reden vinden Gen Z’ers het gewoon erg leuk om shit te verzinnen. Ze kunnen zo schaamteloos toegeven dat ze alles hebben verzonnen. Er zit niet echt een belangrijke reden achter.”

LinkedIn lijkt zich voor zijn part tot nu toe niet zo druk te maken om de shitposts. Slechts één post van Cohen – over dat hij met Jeff Bezos de ruimte in ging – is tot nu toe door een beheerder gecheckt, voor de rest heeft hij kunnen posten wat hij wil. (VICE heeft LinkedIn om commentaar gevraagd maar geen antwoord ontvangen.)

Volgens shitposter Chris Bakke is één van de voornaamste kritieken die de haters op LinkedIn hebben dat het gewoon erg nep voelt, wat deels de reden is dat hij heeft besloten om de lat wat hoger te leggen. “Dan lees ik een viral LinkedIn-post van iemand waarvan ik denk, ‘dit kan toch niet waar zijn, ik geloof geen seconde dat de zoveelste zesjarige zijn moeder heeft geïnspireerd om aardiger te zijn vanwege een schoolproject’,” zegt Bakke, die toevallig ook CEO is van een wervingsbedrijf. “Ik dacht, ‘Als zij dat al verzinnen kan ik iets schrijven dat helemaal absurd is’.”

En hoewel het posten van streber-cultuur-onzin misschien als anti-LinkedIn gedrag overkomt – twee van diens communautaire beleidspunten zijn tenslotte “wees professioneel” en “wees betrouwbaar” – is het paradoxaal genoeg misschien juist wel wat het platform nodig heeft om meer gebruikers aan te trekken.

“Marketeers zeggen dat er geen activiteit meer is op LinkedIn,” zegt Bakke. “Je moet goed zoeken wil je content vinden op dit platform.” Maar het is hem opgevallen dat LinkedIn-gebruikers zijn posts veel leuker vinden dan mensen op Twitter. “Een tweet met 500 likes op Twitter zou er makkelijk 10,000 krijgen op LinkedIn.”

Shitposten lijkt mensen zelfs te helpen met het vinden van potentiële werkplekken. Cohen zegt dat zijn shitposts gelijkgestemde werknemers tot zijn startup heeft aangetrokken. “Ze zien in dat we een gevoel voor humor hebben, we nemen onszelf niet zo serieus,” zegt hij. “Terwijl je ook een hoop bedrijven hebt die verwaand en erg strikt in hun communicatie zijn – je ziet meteen dat die bedrijven minder leuk zijn om voor te werken.”

Sommigen hebben shitposten – of het nou over muziek gaat of over politiek – beschreven als het product van cynisme of zelfs politieke onmacht. Maar als werken met mensen die om dezelfde grappen lachen als jij één van de belangrijkste aspecten van je werk is, zou shitposten wel eens de beste manier kunnen zijn om je bedrijf in de schijnwerpers te zetten voor potentiële werknemers. Bakke beschrijft zijn shitposts zelfs als “een deel van de strategie van mijn bedrijf om kandidaten en werknemers te vinden die een gevoel voor humor hebben.”

In dat geval is shitposten misschien wel echt het meest authentieke wat je op LinkedIn kunt doen.



