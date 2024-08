Steeds meer mensen stoppen met alcohol – en kiezen voor ketamine

Toen een federale rechter het ‘Deferred Action for Childhood Arrivals’-programma (DACA) onwettig verklaarde, waardoor de aanvragen voor ongedocumenteerde immigranten die naar de VS waren gekomen en hoopten te worden beschermd tegen deportatie in de prullenbak belandden, nam Luis een enorme stoot ketamine en kroop hen in bed.

De 38-jarige, die de voornaamwoorden hen/hun gebruikt, kwam als tiener van Mexico naar de VS en woont sinds 2017 in New York. Hun vrienden hadden geld ingezameld voor een advocaat zodat hen DACA kon aanvragen toen de rechter in juli 2021 uitspraak deed.

“Ik herinner me gewoon dat de vloer openging en me helemaal opslokte,” vertelde hen aan VICE News. “Ik zat in een vrije val en kon niet ademen.” VICE News gebruikt hun echte naam niet vanwege hun immigratiestatus.

Nadat Luis ketamine had gebruikt en hun van kleur veranderende LED-lampen had aangezet, zette hen een set van de Duitse deep house producer en DJ Ben Böhmer op Youtube aan en lag hen huilend in bed.

“Ik was op een erg gezonde manier in staat om te verwerken wat er gebeurde, ik kon medelijden met mezelf hebben. Ik was in staat om in te zien dat het niet mijn schuld was en dat ik genoeg was.”

Luis heeft een gecompliceerde relatie met drugs. Twee jaar lang gebruikte hen dagelijks meth, voordat hen op hun 32ste stopte. Een tijdlang zat Luis in een 12-stappenprogramma, maar hen identificeerde niet met de abstinentie-doctrine, omdat mdma, paddo’s, lsd en ketamine volgens hen beter hebben geholpen bij het verwerken van trauma’s en het verkrijgen van zelfacceptatie rond hun queerheid en drugsgebruik.

Ketamine – een dissociatieve substantie die psychedelische effecten veroorzaakt en ooit vooral bekend stond als een Europese clubdrug of een “paardenmiddel” – is de laatste jaren in de VS veel meer ingeburgerd geraakt, zowel in legale therapeutische settings als recreatief. Maar voor een deel van de gebruikers is het meer dan alleen een drug die raves leuker maakt – het helpt ze ook van middelen af te blijven waar ze problemen mee hadden, waaronder alcohol. Anderen die nooit echt van drinken of andere drugs hielden, vertellen VICE News dat het een alternatief is waarmee ze zonder een kater of comedown kunnen feesten.

Maar je kan ketamine ook op een problematische manier gebruiken, met in sommige gevallen pijnlijke blaasproblemen als gevolg. Hoewel de drug geen lichamelijke ontwenningsverschijnselen veroorzaakt, vertellen sommige gebruikers aan VICE News dat hun gebruik soms buitensporig was of uit de hand liep; een vrouw die zichzelf omschreef als een “hoogfunctionerende ketamineverslaafde” zegt dat ze in december in een afkickkliniek incheckte omdat ze wekelijks vier tot zes gram van de drug gebruikte terwijl ze naar de universiteit ging.

“Het is niet gezond. Het is geen veilige vervanging voor andere drugs, vooral niet als het vaak wordt gebruikt, zoals dagelijks of vijf keer per week,” zei Dr. Gerard Sanacora, een professor in de psychiatrie aan de Yale School of Medicine en directeur van het depressieonderzoeksprogramma van de universiteit.

Het aantal Amerikanen dat ketamine gebruikt is nog steeds relatief laag, hoewel er aanwijzingen zijn dat het toeneemt.

Een onderzoek dat in 2021 werd gepubliceerd in het Journal of Public Health meldde dat minder dan 1 procent van de algemene bevolking de drug gebruikte, maar ontdekte dat het aantal mensen in het nachtleven en de festivalscene van New York, dat aangaf in het voorgaande jaar ketamine te hebben gebruikt, tussen 2016 en 2019 van 5,9 procent naar 15,3 procent steeg. Ondertussen bleek uit een analyse van illegale inbeslagnames van ketamine, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association Psychiatry in mei, dat deze tussen 2017 en 2022 met 349 procent toenamen, wat wijst op een mogelijke toename van recreatief gebruik, volgens studieauteur Joseph Palamar, een universitair hoofddocent bevolkingsgezondheid aan de Grossman School of Medicine van New York University.

Het wordt ook onderzocht als een nieuwe behandeling voor alcoholisme en andere stoornissen in het gebruik van middelen, maar dat onderzoek bevindt zich nog in de beginfase. In deze scenario’s wordt ketamine meestal intraveneus toegediend, gevolgd door therapie. Hoewel er geen bewijs is om het idee te ondersteunen dat het vaak nemen van ketamine in plaats van een ander medicijn effectief is, doen mensen het nog steeds.

Myc Williams (40) is beleidsdirecteur van het Michigan Initiative for Community Healing, een groep die pleit voor het decriminaliseren van psychedelica op basis van planten en het legaal maken van het bezit van alle drugs.

Williams, die eerder worstelde met problematisch opioïden- en alcoholgebruik, zei dat hij in een 12-stappen afkickprogramma zat om zijn problemen met middelengebruik aan te pakken, maar dat hij zich vervreemd voelde door de harde opstelling tegen het gebruik van andere middelen.

Nu maakt hij deel uit van een groep die Psychedelics in Recovery heet en die ervaringen van mensen met psychedelica omarmt als onderdeel van herstel.

“Binnen de afkickgemeenschap, vooral bij 12-stappenprogramma’s, is het zo’n ‘je stopt met alles of je bent niet echt afgekickt’-houding die zoveel mensen afwijst terwijl cannabis, of ketamine of entheogenen eigenlijk heel nuttig en heilzaam zijn”, zei Williams, “en veel minder risico’s met zich meebrengen dan dagelijks drinken of dagelijks heroïnegebruik.”

Uit een onderzoek uit 2021, gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology, blijkt dat er in Engeland ongeveer 30 sterfgevallen per jaar zijn die in verband worden gebracht met ketamine, een aantal dat is gestegen van ongeveer 5 per jaar tussen 1997-2005. Bij de meeste sterfgevallen waren andere drugs betrokken. Engeland had in 2021 meer dan 20.000 sterfgevallen gerelateerd aan alcohol en meer dan 2.200 aan opioïden.

Sanacora, die gelooft dat ketamine helemaal niet gebruikt zou moeten worden buiten medische settings, zei echter dat het idee dat ketamine minder schadelijk is dan alcohol “niet waar is”.

Ketamine verhoogt de hartslag en bloeddruk, wat misschien prima is voor gezonde mensen, maar riskanter kan zijn voor mensen die vatbaar zijn voor cardiovasculaire problemen, zei hij. Het brengt ook dezelfde risico’s met zich mee als onder narcose gaan en kan de cognitie aantasten, waardoor het “moeilijk is voor mensen om volledig te begrijpen… wat echt is en wat niet,” voegde hij eraan toe.

Maar Williams redeneerde dat, hoewel geen enkel consistent drugsgebruik zonder nadelen is, “mensen drugs zullen gebruiken buiten een medische setting, ongeacht wat een wet of een dokter zegt, omdat ze dat historisch gezien altijd hebben gedaan.”

Hij gebruikt al 15 jaar geen opioïden meer en heeft al drie jaar niet gedronken. Tegenwoordig neemt hij vier tot vijf dagen per week ketamine of andere dissociatieve middelen.

Op het hoogtepunt van zijn ketaminegebruik, ongeveer tien jaar geleden, gebruikte hij 3,5 gram per dag, maar hij beschouwde zijn gebruik nog steeds niet als problematisch.

“Het was buitensporig en onverantwoordelijk en onveilig, maar was het per se problematisch? Ik zou zeggen waarschijnlijk niet, want het heeft me nooit mijn baan gekost of me in de gevangenis doen belanden,” zei hij.

Andere ketaminegebruikers vertelden VICE News dat de drug voor ze doet wat alcohol voor veel mensen doet, maar dan met minder nadelen.

Bry Law (28) groeide op in een grote familie en zegt dat grote bijeenkomsten en drinken heel gewoon waren. Maar op de universiteit realiseerde Law zich dat hen niet echt genoot van het gevoel dat drank hen gaf.

Law vertelt dat ketamine hen een “trippy alcohol”-gevoel geeft – waarbij hen zich losser voelt en wil bewegen, maar “de kwaliteit van die lossigheid is minder slordig”.

“Alcohol maakte me misselijk en gaf me hoofdpijn. En toen ik begon te genieten van andere middelen, realiseerde ik me dat ik veel van de leuke aspecten van alcohol kan hebben waar mensen van genieten: de verminderde remming, de fijne lichamelijke sensaties, het plezier van dansen en muziek en gezelligheid, zonder het gevoel te hebben dat ik vergif in me had,” aldus Law, die in Oakland woont en voor Dancesafe werkt, een non-profit die zich richt op schadebeperking in de uitgaanswereld.

Law zegt dat hen heeft gemerkt dat in hun kringen, de rave-festivalgemeenschap, alcohol minder gebruikelijk is “dan letterlijk alle andere dingen.” Na een kampeeruitje een paar weken geleden probeerde iemand een stapel overgebleven seltzers uit te delen, “maar niemand wilde ze hebben.”

Dat kan deels te maken hebben met een grotere, nuchtere nieuwsgierigheidsbeweging, waarbij meer mensen experimenteren met niet drinken. Uit een onderzoek van de Universiteit van Michigan bleek dat het aantal volwassenen tussen 18 en 22 jaar dat geen alcohol drinkt, tussen 2002 en 2018 steeg van 20 naar 28 procent. In sommige gevallen gaan mensen “California Sober”, wat betekent dat ze zich onthouden van alcohol maar wel wiet en psychedelica gebruiken.

Luis, die vindt dat ketamine zowel een hulpmiddel als een vorm van steun is, is nog steeds op zoek naar een balans.

Eerder dit jaar, deels om de symptomen van hun complexe posttraumatische stressstoornis het hoofd te bieden, ging Luis vijf dagen lang aan de meth. Het was zes jaar geleden dat hen deze drug voor het laatst had gebruikt. Aan het einde van de drugsbinge was hun lichaam “vernietigd”, aldus Luis. Ketamine hielp hen weer te stoppen.

“Ketamine hielp me echt om eruit te komen en kalmeerde niet alleen de comedowns maar ook de triggers en hunkeringen,” zegt Luis.

Maar Luis heeft ook geprobeerd om te minderen met ketamine, deels door het niet meer in huis te halen en hun emoties te reguleren met andere middelen zoals therapie.

“Mijn relatie met drugs is een beetje zoals ik zelf ben, het is non-binair. Op een gegeven moment gebruik ik ze misschien vaker en op een ander moment zeg ik ‘Hé weet je wat, ik denk dat ik alle drugs heb gebruikt die ik moet gebruiken’.”

