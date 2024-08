Mensen uit Auschwitz vertellen hoe het is om daar te wonen

Het is vandaag 73 jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, in het zuiden van Polen, werd bevrijd. Tussen 1940 en 1945 werden op deze plek naar schatting één miljoen joden vermoord door de nazi’s.



Vandaag de dag wonen er 40.000 mensen de stad Auschwitz. Jaarlijks komen er twee miljoen toeristen. In 2016 bracht de Duitse fotograaf Felix Adler zes weken door in Auschwitz, om erachter te komen hoe het voor de lokale gemeenschap is om op zo’n historische plek te wonen.

Door een reeks korte interviews, kwam Adler erachter dat de meeste bezoekers van Auschwitz minder dan een dag doorbrengen in de stad, terwijl de lokale bevolking probeert om een normaal leven te leiden, zonder constant na te denken over wat er vlak buiten de stad is gebeurd.

Beata

“Als je erover nadenkt, is het inderdaad gek om te zeggen dat je in Auschwitz woont. Maar het leven is hier vrij normaal. Er is bijvoorbeeld net een nieuw winkelcentrum geopend waar ik erg blij mee ben.”

Leszek

“Ik heb er niet voor gekozen om in Auschwitz te wonen, ik ben er gewoon geboren. Ik moet ook gewoon geld verdienen,” vertelt de eigenaar van een lokale kolenfabriek, gesitueerd op de plek van een voormalige Krupp-munitiefabriek waar dwangarbeiders te werk werden gesteld.”

Krzysztof

“Het is mijn taak als Jehova’s getuige om het woord van God te verspreiden,” zegt Krzyzstof buiten een Koninkrijkszaal. “Afgezien van de miljoenen mensen die hier zijn vermoord, wat natuurlijk verschrikkelijk is, is Auschwitz net als elke andere stad. Mensen moeten aan zichzelf werken om beter te worden. God kan ze daarbij helpen.”

Marija

“Ik vind het hier erg prettig, vooral in de zomer. Ik ben geboren in het oosten van Polen, in de buurt van Lviv, wat nu onderdeel is van Oekraïne. Toen kwam ik hier, naar Auschwitz.”

Darek

“Ach, het is hier zo slecht nog niet. De stad is erg mooi en de toeristen die voor het kamp komen geven me altijd geld.”

Martin and Piotr

“Ja, het is nog steeds erg vreemd om tegen mensen te vertellen dat je uit Auschwitz komt,” zegt Martin. “We waren een keer op vakantie in Poznań en we vertelden waar we vandaan kwamen. Toen vroeg iemand in welke barak we woonden.”

Zbyszek

“Iedereen hier noemt me King!”

Jan

“Mijn neef is James A. Pawelczyk, de eerste Pool die de ruimte in ging,” vertelt de visserman keer op keer trots.

Tomasz

Tomasz komt elke dag naar de oevers van de rivier Sola om te zonnen. De SS dumpte de as uit het crematorium in deze rivier. Rudolf Höss, de kampcommandant van Auschwitz, bracht zijn kinderen hier om te spelen.

Natalia

“Ik kom niet uit Auschwitz maar uit Krakau. Ik ben met mijn vriendje op bezoek bij zijn oma. Ik zou het erg vreemd vinden om hier te wonen.”