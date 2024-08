Mensen vertellen over de eerste keer seks na hun transitie

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief: http://bit.ly/vicenieuwsbrief

Het pad naar volwassenheid kent veel mijlpalen, maar weinig daarvan zijn zo beladen als de eerste keer seks. Door je maagdelijkheid te verliezen, bevestig je niet alleen wat je voor iemand anders voelt, maar ook voor jezelf. En dat laatste gaat al helemaal op voor mensen die na hun transitie voor het eerst weer met iemand de lakens delen.



Hieronder beschrijven drie mensen hun eerste seksuele ervaring na hun geslachtsoperatie.

Anne-Marie*, 56 jaar

Vijf jaar geleden wist ik dat ik een operatie wilde ondergaan. Mijn vrouw en ik zijn kort daarna gescheiden. Ze voelde zich verraden en ik gaf haar daar gelijk in. Ik had een deel van mij voor haar verborgen gehouden – en ook voor mezelf.

Twee jaar geleden ben ik geopereerd, en sindsdien zijn er steeds meer dingen op hun plek gevallen. Ik wist dat de operatie de enige manier zou zijn om echt mezelf te kunnen zijn, het voelde alsof ik al genoeg tijd had verspild. De fysieke pijn na de operatie voelde voor mij gek genoeg als een verademing. Die grote leugen die ik heel mijn leven bij me had gedragen was eindelijk verdwenen. Ik heb toen eerst een jaar lang geen seks gehad omdat ik bang was voor het onbekende, en ik voelde ook een soort schuld. Ik hield nog steeds van mijn vrouw en seks met iemand anders zou voelen als vreemdgaan.

De eerste keer dat ik seks had na mijn operatie was tijdens een onenightstand – wat ik trouwens nooit eerder had gehad. Ik zat alleen aan de bar, dronk een martini en raakte in gesprek met de barman. Hij was charmant, aantrekkelijk en overduidelijk een stuk jonger dan ik. We gingen naar zijn huis en hadden veel seks, meer dan ik ooit in mijn huwelijk had gehad. Het is niet zo dat ik het niet fijn vond, maar het voelde eerst wel alsof er iets niet helemaal klopte, alsof er diep in mijn lichaam iets niet functioneerde.

Ik voelde me vooral zelfverzekerd en sterk. Ik vroeg hem dingen waar ik nooit eerder aan had gedacht of nooit had gewild, en genoot enorm van de positie die ik nu had, omdat ik nu de vrouw was. Alleen al dat feit maakte me geiler dan ik ooit was geweest. Tijdens seks ben ik altijd erg bewust van mezelf geweest, maar die avond totaal niet. Sindsdien heeft mijn leven meer betekenis gekregen. Ik date met wie ik wil, zonder twijfels, zonder vooroordelen. Ik begrijp nu mijn seksuele behoeftes beter, en leer mezelf kennen als vrouw.

Ik denk dat ik dit niet gedaan had als de lhbtq-gemeenschap zich niet zo goed had geprofileerd in de maatschappij en de media. Gezien worden is zo belangrijk, en wij moeten zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.

Isabel*, 32 jaar

Ik wist al op jonge leeftijd dat ik geopereerd wilde worden, en na de ingreep had ik gelijk zin om te daten. Ik had nog nooit echt genoten van seks, omdat ik het nooit fijn vond om als jongen behandeld te worden – wat vrij onvermijdelijk is als je naakt bent en een piemel hebt. Ik was best een knappe jongen en had veel aandacht van vrouwen, maar na de seks had ik meestal een extreem schuldgevoel. Ik wist dat die schuld er niet zou zijn als ik geen penis had gehad.

Mijn eerste date na de operatie was met een mooi meisje. Ze leek op de vrouw van mijn dromen: ze had kort blond haar, blauwe ogen en dikkere eyeliner dan Amy Winehouse. We zaten in een pittoresk barretje en dronken veel wijn. Ik vertelde haar over mijn seksleven als tienerjongen en mijn operatie. Zij vertelde mij over de worstelingen die zijzelf met haar seksualiteit heeft gehad. Het voelde als een eerlijk gesprek tussen twee mensen die eindelijk konden laten zien wie ze waren. Ik vroeg haar mee naar mijn huis.

Nadat ik nog meer wijn had ingeschonken, begon ze zonder enige aankondiging met het voorspel. Ze was ruig. Ze scheurde de kleding van mijn lijf, duwde me in allerlei onprettige posities en vingerde me veel te hard. Ik was zo in shock van haar plotselinge gedragsverandering dat ik het eerst een paar minuten gewoon liet gebeuren, en daarna pas vroeg wat ze in vredesnaam aan het doen was. Ze verontschuldigde zich en zei dat ze niet wist wat ik wilde. Ze wilde graag verder experimenteren, maar zou het wat rustiger aan doen. Ik was zo benieuwd naar hoe de seks zou zijn dat ik alle waarschuwingstekens van mijn lichaam negeerde.

We dronken meer wijn en raakten elkaar aan, dat was fijn. Het voelde echt goed om aangeraakt te worden door iemand waar je al zo lang over had gefantaseerd. Toen ging ze omlaag. Ze deed het wederom hard en onzorgvuldig. Het ging veel te ver, ook al probeerde ze me alleen gewoon nat te maken. Ze trok een voorbinddildo uit haar tas en voordat ik het wist begon ze me harteloos te neuken. Ik voelde me leeg. Ik wees haar niet af, want op dat moment voelde het als mijn eigen fout. Terwijl ik daar lag vroeg ik me af of ik wel echt een vrouw was. Had ik al die pijn voor niks doorstaan? Is dit gewoon hoe het voelt?

Ik wist niet of ik me zo voelde omdat ik het niet leuk vond, of omdat mijn lichaam gewoon nieuw was. Het leek in ieder geval alsof ik mijn instinct niet kon vertrouwen. Ik begon te huilen en toen ze dat zag, stopte ze en deed ze de dildo af. “Ik dacht dat je dit wilde,” zei ze. Ze kleedde zich aan en vertrok zonder knuffel of gedag te zeggen. Ik zal dit nooit vergeten. Ik voelde me maandenlang te onzeker om opnieuw seks te hebben met wie dan ook.

Nu heb ik een partner en hebben we een gezond seksleven. Ik ben blij, ben mezelf en denk zelden meer aan die avond. Nu weet ik dat het niet gek is dat ik me toen zo voelde, zeker omdat ik op zo’n jonge leeftijd een geslachtsverandering heb ondergaan. Ik vind het heel belangrijk om voorzichtig te zijn met wie ik binnenlaat, en blijf mezelf eraan herinneren dat de manier waarop mensen je behandelen niet altijd overeenkomt met wie je daadwerkelijk bent.

Kaitlyn, 25

Ik ontmoette Grace op Tinder. We hebben eerst een paar maanden gedatet voordat we seks hadden. Het was niet alleen mijn eerste keer na de operatie, maar ook gewoon de eerste keer ooit. Ik was nog maagd en had überhaupt nog nooit gezoend. Op dat moment identificeerde Grace zich als man. Vanaf het begin konden we samen ontdekken wat we fijn vonden, dus dat werkte goed. Ik had al jaren dubbele gevoelens over mijn geslacht, maar pas twee jaar voor mijn operatie begon ik hormonen te slikken. Twintig, was ik toen.

Nadat ik die hormonen had genomen, begon ik dingen als relaties pas interessant te vinden. Daarvoor had ik me nooit echt tot iemand aangetrokken gevoeld en was ik ook niet zo benieuwd waar ik nou op zou vallen. Seksuele ervaringen hadden me nooit echt geboeid. Mijn penis was er wel, maar ik gebruikte hem alleen om te plassen. Maar toen ik eenmaal geopereerd was, was mijn houding ten opzichte van seks totaal veranderd. Ik had zin om het te proberen, want ik had van iedereen gehoord dat het geweldig was. Ik stort me graag in het diepe, zodat ik niet alles hoef te overdenken en me geen zorgen hoef te maken over wat er mis kan gaan. Dus Grace en ik gingen ervoor.

Ik ben nooit zo van de seks geweest, maar ik heb er echt van genoten. Het voelde vrij normaal, ondanks dat het nieuw voor me was. Ik vind het fijn dat ik nu gepenetreerd kan worden, omdat dat meer in lijn ligt met wie ik nu ben. Het hebben van een vagina gaf mij de kracht om echt mezelf te laten zien. Dat gaf me een bevrijdend gevoel. Seks na de operatie kan eng lijken, maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Voor mij was het vooral een opluchting. Grace vroeg me of hij zich na zijn operatie nog wel zichzelf zou voelen, een vraag waar nog veel meer transgender personen mee worstelen. Ik kan je vertellen dat als de verpleegster acht dagen na de operatie je clitoris schoonmaakt met alcohol, je je echt jezelf voelt. Het kan pijn doen, maar het is wel jouw pijn.

*Namen zijn aangepast en bekend bij de redactie

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australië