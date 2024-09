Mensen vertellen hoe wiet hun liefdesleven verbetert of juist ruïneert

Wiet roken met je partner kan het best een gedeeld ritueel zijn. Een joint opsteken en samen binnenblijven om films te kijken in bed is altijd een knusse en goeie optie voor een vrijdagavond; veel te lang lachen om domme dingen is een hechtingsoefening die wetenschappelijk waarschijnlijk op hetzelfde niveau staat als seks. En daadwerkelijk seks hebben als je stoned bent is altijd een uitstekend idee.

Maar voor stelletjes die qua gebruik niet helemaal op één lijn zitten, is wiet veel minder chill en juist iets wat een wig kan drijven. Nuchtere geliefden hebben de neiging om te denken dat hun partners meer van hun wietpijp houden dan van hen. Mensen die wiet roken voelen zich aan de andere kant veroordeeld door hun partners die niet roken. En stoppen met wiet voor een partner is geen makkelijke beslissing.

Natuurlijk is de impact van een plant op de liefde even gevarieerd als de verschillende soorten die er zijn. We vroegen een paar stoners hoe wiet hun relaties – en relatiebreuken heeft beïnvloed.

Het leven is als een slecht liedje van Drake

Mijn relatie, die drie jaar duurde, is net beëindigd en ik denk toch dat wiet daar de oorzaak van is. Ik rook elke dag wiet, minstens tien keer per dag. Ik ben, vind ik, meer mezelf als ik high ben – eerlijker en echter tegenover mijn partner – dus het roken van wiet is mijn grootste genoegen. Maar als ik stoned was, keek mijn partner me altijd licht geïrriteerd en geërgerd aan. Mijn constante wietgebruik leidde altijd tot ruzies, zoals: Ben je nu high? Word je nooit nerveus? Alsof het een slecht Drake-liedje was. Mijn partner voelde zich ook slecht, omdat ik altijd wilde roken voor de seks en ze had het idee dat ik niet nuchter kon zijn.

Ik denk dat ik een relatie moet hebben met iemand die ook wiet rookt, zodat we gelukkig zijn op hetzelfde niveau. Ik heb korte relaties gehad waarin mijn partner en ik allebei wiet rookten en dat was fijn – maar we gaven allebei wel al ons geld uit aan wiet en wietpijpen, en we waren altijd te laat en stoned. Toch is het heerlijk, dus misschien kan ik het alleen met een versie van mezelf aanleggen bij wie het oké is om naar de klote te zijn. Ik denk dat het voor mij onmogelijk is om met iemand te zijn die niet high met me wil worden.

–Precious, 23

Minder drinken en meer binnenblijven

Toen mijn vriendin en ik elkaar voor het eerst ontmoetten, rookten we aanzienlijk minder wiet. Vorig jaar verhuisde ze vanuit Europa naar New York, waar ik woon, dus toen zij voor het eerst kennismaakte met de stad, waren we allebei veel actiever en ondernemender. Nu roken we meer wiet dan ooit. De hele winter hadden we de gewoonte ontwikkeld om wiet te kettingroken, vanaf de tijd dat we thuiskwamen van werk totdat we knock-out waren. Mijn vriendin rookt ook een stuk meer dan vroeger, omdat ze kort nadat we elkaar hadden ontmoet helemaal stopte met drinken. Ze had verschrikkelijke katers, zelfs als ze maar één glas wijn dronk, en alcohol zorgde ervoor dat ze lichte uitslag kreeg. We dachten allebei dat ze misschien allergisch was voor alcohol.

Zoals altijd is het niet helemaal zwart of wit, hoewel ik veel liever een partner heb die wiet rookt. In de afgelopen relaties waarin ik veel rookte, begrepen mijn toenmalige geliefdes niet waarom ik tot zo laat wakker bleef, allemaal rare shit las, en zin had in chips als toetje.

Het voordeel van met iemand zijn die wiet rookt, is dat ik zelden alleen rook; mijn vriendin en ik kunnen het rollen van een joint en het kopen van wiet afwisselen; en het heeft zeker het gevoel bevestigd dat mijn huidige partner me leuk vindt om wie ik ben. Ik gedraag me voortdurend zo stoned, vreemd en als mezelf op de meest menselijke manier mogelijk tegenover mijn vriendin en ze is nog steeds fan. Roken is ook een soort empathisch ritueel voor ons. Mijn vriendin wacht bijvoorbeeld gespannen op de goedkeuring van haar visumaanvraag, en mijn manier om te laten zien dat ik gevoelig ben voor haar stress is een joint rollen.

En soms roken we ook tijdens de seks. Ik herinner me dat ze een keer een joint rookte terwijl ik haar befte, en ze zei zoiets als Dit is hoe koppels samen wiet moeten roken. Ik herinner me dat ik rook op haar clitoris blies terwijl ze klaarkwam. Super sexy!

Het grootste nadeel is dat we nu in staat zijn om allebei onophoudelijk te roken. Als een van ons rookt, of het nu een joint of een sigaret is, moet diegene die delen met de ander, of we nu willen roken of niet. Als gevolg daarvan roken we nu iedere avond veel te veel; wat leidt tot slechte keuzes, zoals heel laat wakker blijven, heel laat eten, en dan veel te laat samen naar bed gaan als we de volgende ochtend niet ergens moeten zijn. De laatste tijd denken we allebei over minderen, omdat we allebei nieuw werk gestart zijn, het niet meer zo koud is en we moe worden van ’s ochtends chagrijnig zijn. Het probleem is dat als één iemand zo “nobel” is om een poging te doen om te stoppen terwijl de ander er geen zin in heeft, dat we allebei weer wiet gaan roken. We moedigen elkaar aan feedback te geven, maar minder roken is echt een uitdaging voor ons.

Ik denk dat mijn vriendin het makkelijker heeft als ze minder rookt zodat ze een eigen omgeving en leven kan opbouwen in de stad – eentje die verschilt van die van de kring die ik de afgelopen acht jaar heb opgebouwd. Ze is vrij nieuw in de VS en New York, dus ik maak me soms zorgen, omdat ze niet naar buiten gaat en niet genoeg eigen vrienden en connecties maakt. Zodra ze meer weet over haar visum, denk ik dat het gezond is om meer zelf naar buiten te gaan en haar eigen ding te doen. Als ze dat kan en doorgaat met roken, is dat ook prima.

–Doug, 24

Nee zeggen

Mijn vriend rookte altijd wiet – hij zegt dat hij verslaafd was. Het was moeilijk voor hem om te stoppen. Hij probeerde het een paar keer. Toen ik hem leerde kennen, rookte hij volgens mij al iets minder dan een jaar niet meer. Voor hem was het een hele prestatie dat hij niet rookte. Ik deed het best vaak – ik had vaak wiet in huis. Ik rookte vaak ’s avonds laat terwijl ik televisie keek of als ik met vrienden was.

Dat ik niet kon roken als hij erbij was, was in het begin best wel raar. Met andere vriendjes was samen wiet roken vanzelfsprekend. Deze dynamiek was dus nieuw voor me. Ik vond het – vooral in het begin – het moeilijkst als hij langs kwam en mijn huisgenootjes wiet aan het roken waren. Dan boden ze mij ook wat aan en moest ik nee zeggen.

Ik wilde graag ja zeggen, maar als hij erbij was werd ik heel bewust van mezelf. Ik wilde niet dat hij zich afgezonderd zou voelen of het moeilijk maken voor hem. Dus ging ik niet roken in situaties waarin ik dat normaal wel zou doen. Als ik besloot wel te roken, liet hij me ook weten dat dat niet cool was. Hij wilde gewoon niet in een situatie terechtkomen waarin iedereen rookte behalve hij. Dat snapte ik, maar ik wilde me niet schuldig voelen of me zorgen maken of ik wel of niet kon roken.

In het begin was het moeilijk, maar ik wilde niet degene zijn die voor een terugval zou zorgen. Dat zou echt balen zijn. Ik zou echt niet roken als we met z’n tweeën waren. Sowieso ben ik liever niet stoned als hij erbij is. Ik vind het geweldig om stoned te zijn met vrienden, maar ik word er wel een beetje een idioot van. Ik ben een betere versie van mezelf als ik nuchter ben.

We zijn nu drie jaar samen. Inmiddels is het de standaard keuze voor mij om niet te roken en daar ben er ik erg blij mee. Voordat ik hem leerde kennen, had ik niet echt een reden om geen wiet te roken. Als het er was, rookte ik het. Nu heb ik door dat ik het liever niet doe. Soms rook ik nog weleens een jointje in de achtertuin als ik een dag voor mezelf heb of als er een feestje is en mijn partner is er niet bij.

Ik denk dat hij inmiddels niet meer zo bang is om terug te vallen. Hij heeft geen enorme behoefte meer om wiet te roken en als er wiet is, gaat dat oké. Hij denkt dat hij ooit weer zal kunnen roken zonder dat hij terug zal vallen in oude patronen. Maar zo ver is hij nog niet. Als we over drie jaar nog steeds samen zijn, kunnen we misschien een joint delen. Dat zou gekkigheid zijn. Ik weet niet eens of ik dat überhaupt zou willen.

-Celeste, 25

Het is net als eten

Ik heb volgens mij nog nooit een partner gehad waar ik geen wiet mee rookte, al waren er wel wat relaties waarin wiet niet zo’n positieve rol speelde. In eerdere relaties kwam het vaak voor dat ik naar het huis van mijn vriend ging, hij stoned was en alleen maar domme filmpjes op internet wilde kijken. Dat is gewoon saai. Ik heb relaties gehad met mensen die echt veel te veel wiet rookten.

Mijn vriend en ik hebben nu het geluk dat we vergelijkbare wietgewoontes hebben. Ik vind het leuk dat we samen kunnen roken. We denken er niet teveel over na, ook al doen we het bijna elke dag. Het is gewoon iets wat we samen doen, net als eten en drinken.

Wiet roken zorgt er vaak voor dat we heel productief worden. We hebben geweldige, magische momenten gehad dat we samen muziek schreven voor onze band en uiteindelijk Columbo keken totdat we in slaap vielen. In mijn eentje ben ik nooit erg creatief als ik stoned ben – ik kan niet gaan roken met een gitaar in mijn hand en als vanzelf een liedje gaan schrijven. Maar door wiet roken lijken we samen in een aparte sociale zone te komen waardoor we creatiever worden. Het brengt ons dichter tot elkaar.

We zijn allebei heel erg betrokken in elkaars professionele leven – ik rond nu mijn bachelor Culturele Studies af en mijn vriend werkt aan een PhD in Engelse literatuur. Daarnaast geven we ook allebei les. Onze werkvelden overlappen op veel punten, dus hebben we vaak serieuze gesprekken samen. Dus soms is het leuk om voor de afwisseling wiet te roken, te giechelen en gewoon dom te doen.

Het hangt ervan af hoe geconcentreerd we zijn of we ook seks hebben na het roken – vaak zijn we te gefocust op het schrijven van liedjes of worden we heel erg slaperig. Maar soms klikt het gewoon en is seks het logische volgende ding om te doen. Stoned seks hebben is geweldig! Het is hetzelfde als stoned muziek schrijven of andere creatieve bezigheden. Er is minder een rem waardoor het beter wordt voor ons allebei. En, ook heel belangrijk: het is zo fijn om seks te hebben terwijl je high bent en daarna knuffelend een joint te roken in bed.

-Madison, 22

Ik wilde haar hand niet vasthouden

Ik had niet door dat wiet ervoor zorgde dat mijn partner en ik veel minder met elkaar communiceerden. Ze maakte het zomaar met me uit. Ik begon ongeveer vijf maanden geleden heel veel te roken toen ik een baan kreeg die ik helemaal niet leuk vond. Ik geef schaakles op een openbare school en ik dacht dat wiet me kon helpen te relaxen en ermee om te gaan. Ik werd wakker, rookte en ging naar mijn werk. Ik denk dat ik me door de wiet veel meer ging afzonderen. Het maakte me zeker minder aanwezig bij mijn vriendin. Ze liep bijvoorbeeld in een modeshow en ik kon er niet heen omdat ik net daarvoor wiet had gerookt. Ik denk dat we nog steeds samen waren geweest als ik niet was begonnen met wiet roken.

Als ik overdag wiet rookte, probeerde ik haar te ontlopen. Ze woonde tegenover me en ik kon haar niet eens uitnodigen als ik stoned was. Ik had het gevoel dat wiet mijn emoties afvlakte en dat ik haar geen liefde kon geven. Ik kan de wiet niet overal de schuld van geven – ik heb ook andere problemen – maar het roken hielp niet. Ik wilde alleen maar in mijn eentje urenlang wiet roken en schaken. Ik maak ook muziek en kunst en ook dat doe ik graag als ik high ben. Nu heb ik echt spijt dat ik niet meer tijd met haar heb doorgebracht.

Aan het einde van de relatie zei ze: “Nu kun je eindelijk doen wat je zo graag wil. Je wilde altijd alleen maar studeren.” Dat is echt sneu. Ik wil niet zo’n oude schakende man worden die de hele dag in het park zit. Ik wil iemand zijn die dingen kan delen met iemand anders en rekening kan houden met de gevoelens van anderen. Als ik nuchter ben, zijn mijn sociale gewoontes gezonder. Ik schaak dan een uur, in plaats van vijf uur. Ik neem contact op met andere mensen. Ik schaak echt liever een uur dan dat ik uiteindelijk een zielige, eenzame man wordt.

Vorige week ben ik gestopt met wiet roken. Ik voel me veel beter, maar het is voor de relatie jammer dat ik dat niet eerder heb gedaan.

-Julian, 34

Ik rook veel omdat het me helpt om rustig te worden en minder in paniek te zijn, en het helpt tegen mijn posttraumatische stressstoornis. Mijn vriendin April rookt zeker meer nu ze met mij gaat. Maar ze is er blij mee dat ik rook, want het is voor ons beide niet chill als ik nerveus ben of in een paniekerige staat. Volgens mij vinden we allebei dat hoe meer cannabis ik gebruik om mijn paniekaanvallen een beetje in het gareel te houden, hoe beter het is voor mij en dus voor onze relatie. Ik zou er ook nooit kwaad om worden als zij meer wil roken omwille van haar psychische gezondheid.

Ik vind het te gek om met iemand samen te zijn die ook rookt: cannabis is een belangrijk onderdeel van de manier waarop ik mijn gezondheid in de hand houd, en het zou gek zijn als mijn geliefde daar geen onderdeel van zou kunnen zijn. Toen ik nog met meisjes was die niet rookten, was dat altijd een beetje lastig en treurig voor mij. Ik vind het juist fijn om een jointje samen te kunnen roken – het brengt ons juist dichter bij elkaar, en het is een van de manieren waarop we echt samen zijn. Samen high worden en dan samen een wandelingetje maken; of samen roken en dan heel veel eten; of samen roken en dan neuken.

Als we high zijn voelen we ons chiller in ons lijf. April en ik werken allebei in de seksindustrie – naast onze andere banen: ik ben freelance schrijver en werk voor een uitlaatservice, April werkt op een kantoor –, dus onze vrije tijd is heel belangrijk voor ons. Wiet roken of edibles eten helpt ons om sneller in een rustige en ontspannen staat te komen.

We hebben nooit ruzie gehad door de wiet. Eén keer werd April boos omdat zij altijd degene is die ervoor zorgt dat er cannabis in huis is, en ik haar daarvoor niet genoeg bedankte. Ze wil graag dat mensen haar laten weten dat ze dankbaar zijn, en ik ben daar juist slecht in. Ik laat dat liever op andere manieren zien, maar omdat zij graag wil dat ik het haar gewoon vertel, doe ik dat nu wat meer. Want ik wil natuurlijk dat mijn geliefde gelukkig is.

–Milcah, 27