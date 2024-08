Mensen vertellen hoe ze hun vakantiegeld uitgeven zonder het te verbrassen

Je wist het natuurlijk wel, maar aan het einde van de maand komt die 8 procent bovenop je jaarloon toch ook weer als een verrassing. Prima natuurlijk, dat vakantiegeld, maar als je die vijfhonderd of tweeduizend euro extra op je rekening ziet heb je die rondreis met jeep door Namibië misschien allang geboekt. Hoe kun je dan toch slim met die smak geld omgaan?

Als je het de komende maanden uitgeeft in de kroeg aan extra bier, heb je er ook niks aan. Je moet dus op je inkomsten en uitgaven; weten wat er binnenkomt en wat er uitgaat, zodat je je masterplan klaar hebt zodra het geld op je rekening binnenstroomt. Om te zorgen dat je geld niet ongemerkt van je rekening verdwijnt vroegen we vier mensen die slim met hun vakantiegeld omgaan hoe ze dat doen.

Fayette, 27, investeerde haar vakantiegeld in iets dat ze al lang wilde hebben

Ik heb een tas van 500 euro gekocht van mijn vakantiegeld. Je kunt zeggen dat ik het verbraste, maar ik dacht: ik investeer het in iets waar ik lang plezier van heb. Ik heb die tas nog steeds. Het was een goede aankoop omdat hij nog jaren mee kan. Goedkope dingen die je koopt zijn niet alleen minder waard, je hecht er ook minder waarde aan. De kwaliteit van deze tas is beter en je zorgt er beter voor omdat je er veel aan uitgegeven hebt. Goedkope dingen gooi je sneller weg. Of je vindt ze al snel niet meer interessant. Mijn volgende vakantiegeld zou ik trouwens niet aan iets materialistisch uitgeven. Ik zou het eerder investeren in mezelf. Ik zou iets met dat geld doen dat goed is voor mijn gezondheid.

Boris, 30, gaf zijn vakantiegeld uit aan een taxipas

Nadat ik mijn hbo had afgerond ben ik even bij een woningcorporatie aan de slag gegaan. Maar voor een baas werken vond ik maar niks. Ik besloot dat ik gewoon voor mezelf wilde beginnen. Ik kreeg nog 1250 euro vakantiegeld en heb dat gebruikt om mijn taxipas te halen. Alles bij elkaar kost dat ongeveer 1000 euro. Daar zit een opleiding bij, afrijden, een blauwe kentekenplaat en een kastje voor in je auto. Het was de laatste stap in mijn proces om Uber-chauffeur te worden. Kort hierna stopte ik met mijn baan en ging ik fulltime rijden. Mijn vakantiegeld is dus echt een investering geweest voor het goedlopende bedrijf dat ik nu heb.

Wim, 30, steekt zijn geld liever in indexfondsen

Iedere maand leg ik voor ik iets uitgeef geld apart voor de zomervakantie. Ook al weet ik dat ik eind mei vakantiegeld krijg, ik wil gewoon zeker weten dat ik weg kan. En dan is het vakantiegeld mooi een extraatje.

Ja, ik ben dus zelf een van die mensen die eerst spaart en dan uitgeeft. Noem me een lul, maar ik houd dus ook ieder jaar geld over van de energierekening. Daar heb ik laatst nog een fietscomputer van gekocht met gps. Ik noem dit mijn geheime spaarpotjes. Mijn vakantiegeld parkeer ik trouwens niet op mijn spaarrekening maar steek ik in een indexfonds van de bank. Met een beetje geluk heb ik daar volgend jaar weer 200 euro rendement op waar ik dan weer iets leuks van kan kopen.

Peter, 35, koos ervoor zijn vakantiegeld gespreid te krijgen

Ik kreeg ongeveer 3500 euro bruto vakantiegeld. Ik heb genoeg geld, dus ik kijk er niet zo goed naar. Ik had de mogelijkheid om het per maand te laten betalen: dat heet individueel keuzebudget. Dat leek me wel wat, want dan heb ik gewoon iedere maand een hoger salaris. Ik krijg daarom zo’n 300 euro extra per maand.

Ik ga niet elke zomer op vakantie, dus ik heb het daarvoor ook niet echt nodig. Ik ga liever in de winter op vakantie, als het koud is. Dat is goedkoper en je ontsnapt zo aan het slechte weer. Ik ben nu aan het sparen om mijn erfpacht af te kopen. Als ik dit heb gedaan wil ik een kamer in mijn huis geluidsdicht laten maken. Zodat mijn buren er geen last van hebben als ik keihard muziek blaas. Ik moet altijd een spaardoel hebben. Anders voelt het alsof ik voor niks werk.

