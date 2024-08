Mensen vertellen in zes woorden over de domste reden waarom ze moesten huilen

Iedereen huilt weleens. Meestal is dat om een legitieme reden: omdat je gedumpt bent, omdat je hond is overleden, of omdat je voor de veertiende keer bent gezakt voor je rij-examen. Maar soms krijg je natte mouwen van de belachelijkste dingen, omdat je schrikt, je teleurstelling niet kunt bedwingen, of iets treurigs ziet gebeuren. Dit zijn de domste redenen waarom er daadwerkelijk werd gehuild, in zes woorden.

“De steengroeve-rondleiding net gemist in Maastricht” – Sabrina, 31

Videos by VICE

“Op de fiets Lion King meezingen” – Bob, 32

“Na blowen met dakloze op treinstation” – Davido, 21

“Om de mooie muziek in KLM-reclame” – Wouter, 20

“Vinger tussen de deur bij huisarts” – Lisa, 25

“Ladderzat/melancholisch een dakloze zien redderen” – Ewout, 30

“Niemand uitgenodigd op verjaardag, spijt van” – Nils, 28

“Er waren vrolijke honden op tv” – Maud, 22

“Afscheid van Jerzy Dudek bij Feyenoord” – Mirjam, 31

“Ik fietste over een dood kikkertje” – Anika, 28

“Ik leek een zebra na coupe-soleil” – Sandra, 42

“Douanemedewerkster gooide mijn zelfgemaakte yoghurt weg” – Desiree, 41

“Kat schopte gore spin op me” – Marloes, 33

“M’n broek scheurde in de IKEA” – Saskia, 32

“Toen Beatrix aankondigde te gaan abdiceren” – Ken, 23

“Moeder gooide zonder toestemming douchespons weg” – Yannick, 30

“Fikse korting op een smartphone misgelopen” – Flore, 29

“De verkeersregelaar foeterde me zomaar uit” – Suzanne, 30

“Kreeg mijn tampon er niet in” – Sabrina, 31

“Bonnie Tyler-ballads luisteren na ontmaagding” – Noor, 35



“Na slapeloze busrit bleek dolfinarium dichtgetimmerd” – Bob, 32

:’(