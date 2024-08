Mensen vertellen in zes woorden waarom hun job zo verschrikkelijk is

Je bent per dag toch wel acht uur of zo met je werk bezig. Het hebben van een fulltime job waar je je prettig bij voelt is dus geen overbodige luxe. Toch vind je zelden een perfecte pasvorm, en brengen ook leuke banen vervelende dingen met zich mee. Lange dagen, chagrijnige bazen, droge kantoorgesprekken, prikkelbare managers en vreemd ruikende collega’s zijn slechts enkele redenen die je soms doen afvragen hoe je dit in godsnaam tot je zevenenzestigste moet volhouden.



Mocht het leed van de kantoorjob je bespaard blijven omdat je in je joggingbroek op je gemak thuis werkt, zul je zien dat ook dat in de praktijk hard kan tegenvallen. Als je alleen nog contact met je kat hebt, die je onophoudelijk vanuit de hoek van de kamer zit aan te staren, kun je je behoorlijk eenzaam gaan voelen. Het bijhouden van de administratie, en het achternazitten van onbetrouwbare klanten die alsmaar niet betalen kan tijdrovend en deprimerend zijn. In het achterhoofd houdend dat het arbeidersbestaan niet alleen over rozen gaat heb ik wat vrienden en collega’s gevraagd om in zes woorden te beschrijven wat ze nou eigenlijk niet aan hun beroep waarderen. Dit is wat ze zeiden.



“Heb geen job. Job heeft mij.” – Bram, 27, kunstenaar



“Ik ben slaaf van de bakfietsouders.” – Margriet, 27, medewerkster biologische supermarkt

Videos by VICE

“Meester, waarom is illuminatie geen bron?” – Wouter, 28, leraar basisschool



“Mensen willen niet betalen voor kunst.” – Noah, 31, theatermaker



“Honden die niet met elkaar samengaan.” – Jaap, 28, hondenuitlaatservice



“Ik wil heel erg graag dood.” – Giel, 28, chemisch analist



“Stront, verwendicapten, loonslaaf, uitgeblust, moedeloos, onbehaaglijk.” – Sander, 28, zorg



“Je wordt volledig en totaal uitgebuit .” – Anouschka, 16, fietsbezorger



“Het is goed voor je portfolio.” – Daan, 29, fotograaf

“De lekkende tas met warm eten.” – Philippa, 25, fietsbezorger



“Alleen irritant om administratie te doen.” – Jaqueline, 27, yogadocente



“Ze geven geen fuck om drivers.” – Anna, 21, fietsbezorger



“Kunt u het voor me aantrekken?” – Sanne, 25, medewerkster seksshop

“‘Zeker niet mijn probleem’ collega. Procedures.” – Pieter, 30, Rijksoverheid, leidinggevende



“Marketing, iemand anders z’n probleem oplossen.” – Elizabeth, 24, marketing



“Ik dweil tranen van je opa.” – Margriet, 27, thuiszorg



“Je factuur is al betaald toch?” – Peter, 33, freelance marketing consultant



“Geen mannelijke collega’s alleen zeurende bitches.” – Suus, 26, basisschoollerares



“Al jaren verliefd op mijn collega.” – Roos, 25, co-assistente



“Een winkel zonder stoel betekent staan.” – Laurens, 21, winkelmedewerker skateshop



“Hoe de fuck doe ik dit?” – Robbin, 34, monteur



“Altijd blijven hangen onder mijn niveau.” – Lies, 59, winkelmedewerkster speelgoed



“Niets is leuk behalve mijn salaris.” – Ferdinand, 29, marketing



“Ik ben helaas vijftien kilo aangekomen.” – Britt, 26, medewerkster Donkers chocoladefabriek



“Bazin is jaloers op mijn looks.” – Tess, 22, horecatijger



“Rust vind ik op de WC.” – Koen, 36, consultant



“Durf boekhoudster maar niet te ontslaan.” – Michael. 52, advocaat



“Baby’s huilen veel, lang en hard.” – Sanne, 22, past op baby’s



“Meester, waarom moet ik dit doen?” – Geert, 29, leraar basisschool



“Nee schattebout, nog heel even niet.” – Tristan, 38, huisvader