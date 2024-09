Mensen vertellen ons hun domste redenen om iemand te dumpen

Uiteraard is het stom om gedumpt te worden, maar een relatie uitmaken is ook geen pretje – vooral niet als je weet dat je verkeerd zit, en een hart breekt om een heel domme, ondoordachte reden.

Als je een van deze mensen bent, dus.

LEA, 23

VICE: Wat is het slechtste excuus dat je ooit hebt gebruikt om iemand te dumpen?

Lea: Ik heb ooit iemand via de wifi van EasyJet gedumpt. Ik zei dat ik naar LA ging verhuizen om stage te lopen bij een televisieprogramma, maar eigenlijk maakte ik het uit omdat zijn piemel te klein was.

Over hoe klein hebben we het?

Ik heb best een hoge standaard, maar gewoon echt te klein. Als ik hem met mijn hand vastpakte, dan zag ik hem niet meer.

Hoelang ging je al met deze man?

Een maand, misschien twee.

Hoe voelde je je erna?

Opgelucht, maar ook brak, omdat ik in het vliegtuig zat vanuit Praag.

Heb je ooit nog wat van hem gehoord?

We praten zelfs nog af en toe, maar hebben elkaar sindsdien niet meer gezien – onze wegen kruisen elkaar niet echt.

Heb je je leugen ooit opgebiecht?

Hij weet absoluut dat mijn excuus een leugen was, omdat ik er ooit een grap over heb gemaakt, maar ik denk niet dat hij weet dat het vanwege zijn piemel is. Weten ze dat eigenlijk ooit?

JAI, 27

VICE: Wat is jouw gênante verhaal?

Jai: Ik rende weg tijdens een date en blokkeerde z’n nummer omdat hij niet ophield met praten over de bedrijfswereld.

Wat het een eerste date?

Het was de tweede. Ik wachtte al jaren op de ‘ware’, maar het lukte niet. Ik verlaagde al mijn standaarden, besloot Grindr te downloaden en de eerste man die een beetje interesse toonde te neuken. Ik was in de veronderstelling dat het weggeven van mijn maagdelijkheid zou betekenen dat hij de moeite waard was om nog eens te zien. Helaas, in tegenstelling tot onze eerste date – die bestond uit weinig oogcontact en nog minder woorden – besloot hij uitgebreid te praten over zijn baan als investeringsbankier. Hij schepte voornamelijk op over “De Grote Vier” (Dat zijn blijkbaar een stel heel belangrijke banken) en zijn reizen naar Dubai. Hierdoor leek het alsof de muren van de bar op me af kwamen. Ik ontsnapte naar het toilet, maar hij liep me achterna, de griezel. Op een gegeven moment schudde ik hem af en rende ik als de wiedeweerga de bar uit.

Probeerde hij je te bellen?

Hij stuurde me een bericht met de vraag of ik oké was en stuurde direct daarna de meest weerzinwekkende, overbelichte dickpic. Ik vertelde hem dat het niks ging worden omdat zijn piemel te groot was en blokkeerde direct daarna zijn nummer. Gelukkig heb ik hem nooit meer gezien.

ALEX, 35

VICE: Wat is jouw domste dumpverhaal?

Alex: Ik moest het uitmaken met een meisje omdat ze ver in het zuiden van Londen woonde en de taxichauffeur dat te ver vond.

Was dit een excuus of een oprechte reden?

Honderd procent een oprechte reden.

Hoelang geleden was dit? Ik verwacht dat het in de periode voor Uber was?

Ja. Ik ben nu 35 en toen was ik 22. Dus… 13 jaar geleden. Jezus. Als Uber er al was geweest waren we misschien bij elkaar gebleven.

Een totaal andere wereld. Waar woonde je?

Ik woonde destijds redelijk centraal in Londen. We gingen wat drinken in Soho en probeerden daarna een illegale taxi te pakken. Maar het was gewoon onmogelijk. We stopten altijd een jas onder haar shirt en veinsden dat ze zwanger was – maar ze wilden ons alsnog niet brengen.

Kon je niet gewoon naar jouw huis gaan?

Mijn huis werd van een vriend van de familie gehuurd en ik mocht er geen meisjes mee naartoe nemen. Ik kon dus geen seks hebben, en daarom maakte ik het uit. Zoiets is best wel doorslaggevend voor een 22-jarige.

RAY, 26

VICE: Wat heb je gedaan?

Ray: Ik maakte het uit met mijn eerste vriendin zodat ik mijn moeder niet hoefde te vertellen dat ik een vriendin had. Mijn moeder begeleidde ons namelijk op een schoolreisje van de middelbare school en ik raakte in paniek, dus maakte ik het uit vlak voordat we de bus in gingen. Ze huilde de hele reis. Toen mijn moeder vroeg of ik wist waarom ze huilde zei ik “Geen idee, blanke meisjes zijn haram dus ik praat nooit met ze, hou van je mam.”

Mijn god. Hoelang waren jullie al aan het daten?

Heel dat schooljaar. Met daten bedoel ik handen vasthouden en samen naar schoolactiviteiten gaan.

Zijn jullie daarna weer vrienden geworden?

Niet echt. We hadden verschillende vriendengroepen. Het waaide over binnen een paar weken, want ze begon de aanvoerder van het voetbalteam te daten, geloof ik. Fijn voor haar, dacht ik.

MOLLIE, 25

VICE: Wat is de meest schaamteloze leugen die je ooit hebt bedacht om onder een date uit te komen?

Mollie: Ik heb een meisje met wie ik af en toe naar bed ging verteld dat ik niet op haar berichten reageerde omdat ik in de gevangenis zat. Ik ben een verschrikkelijk mens.

Dat is best extreem.

Ik weet het. Ik durfde het niet te beëindigen – we waren op een paar dates geweest en ik voelde opeens niet meer hetzelfde voor haar, maar ik wist niet hoe ik het haar moest vertellen. Dus heb ik deze achterlijke leugen bedacht. Het ergste is dat ze me terecht boze berichten stuurde omdat ik haar negeerde. Maar toen ik de leugen van de gevangenis gebruikte, voelde ze zich er zo slecht over dat ze haar excuses aanbood.

Waarom de gevangenis?!

Ik was die dag naar een expositie over Oscar Wilde geweest in de Reading-gevangenis, en als ik in paniek ben gebruik ik altijd heel veel artistieke vrijheid. Ik vertelde haar dus dat ik in de gevangenis zat.

Wauw.

TAMI, 26

VICE: Wat heb je gedaan?

Ik heb een keer geveinsd dat ik mijn been had gebroken zodat ik na schooltijd mijn vriendje kon ontwijken. Hij stond altijd op het perron tegenover me, dus ik moest huppelen om geloofwaardig over te komen.

Ging je erna uit elkaar of was het alleen voor die dag?

Dit was het begin van het einde. We gingen nog een maand met elkaar, daarna was het voorbij.

Hield je een maand lang vol dat je een gebroken been had?

Nee…

Hij had niets door?

Jawel. Hij was slim, en wist snel genoeg dat het over was. Het komt erop neer dat ik heel slecht was in mensen dumpen, dus liet ik de ‘ongelukjes’ het voor me doen, zoals het gebroken been.