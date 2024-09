Mensen vertellen ons over de rare vragen die ze stellen tijdens een eerste date

Foto door Flickr-gebruiker Wyatt Fisher take two

Eerste afspraakjes zijn verschrikkelijk. Ik heb sinds het begin van de middelbare school traditionele dates afgezworen, maar ik weet nog als de beste dat afspraakjes, en voornamelijk eerste dates, altijd een beetje gênant zijn.

Eerste dates kunnen voelen als een raadsel dat je alleen op kan lossen door doordachte vragen te stellen, terwijl je tegelijkertijd je best doet om niet over te komen als een rechercheur die een verdachte verhoort. Je hebt natuurlijk de praktische vragen zoals: “waar woon je” en “wat doe je zoal met je leven?”. Maar hoe zit het met de vragen die je echt wilt stellen, zeker voordat het echte werk begint. “Hoe vaak was je je lakens?”; “Gebruik je plastic of gerecyclede winkeltasjes?”;”Ga ik zorgelijke situaties aantreffen in je onderbroek?”

Zelf ben ik verre van een expert, en vraag ik de mannen in mijn leven vaak uit radeloosheid het hemd van het lijf over onbenullige zaken, wat niet altijd even succesvol verloopt. Daarom besloot ik wat vrouwen te verhoren over de tactische vragen die zij stellen tijdens hun eerste dates.

*Carly, 27

Is er iets dat je vraagt voordat op een eerste afspraakje of net voordat je met iemand meegaat?

Ik vind het leuk om aan mannen te vragen hoe ze over sekswerkers en stripclubs denken. Het is grappig om ze te zien liegen en het is te merken als het eikels zijn die vrouwen slut-shamen.

Ik ging een keer op een eerste date op Valentijnsdag, met een man die fotograaf was. Hij vertelde me dat hij ervan droomde om foto’s te maken in de kleedkamers van stripclubs. Hij had ergens gehoord dat die ruimtes versierd waren met Disney-stickers, omdat die vrouwen zogenaamd geen jeugd hebben gehad. Het was echt weerzinwekkend hoe hij over vrouwen dacht, en dus we hebben elkaar nooit meer gesproken.

Hoe reageren de meeste jongens op deze vragen?

Soms reageren ze met afschuw: “Gadver, ik haat stripclubs. Dat is echt walgelijk.” Dat is het slechtste antwoord. Misschien liegen ze omdat ze denken dat ik wil dat ze dat zeggen. Ik weet niet wat ze denken, maar ik vind het sowieso geen leuke houding dus meestal is dat al een teken dat er niks gaat gebeuren.



Anderzijds zijn er ook een hoop eerlijke jongens. Mannen uit de financiële wereld gaan vaak naar stripclubs, en die durven er ook wel over te praten. Sommigen vertellen dat ze weleens een sekswerker hebben bezocht in Thailand, of iets in die trant. Meestal hoor ik dat wat later in de relatie. Ik vind het wel echt leuk om te horen, ik vind dat meer mannen hun lokale sekswerkers moeten ondersteunen.

Waarom is juist deze vraag belangrijk voor je?

De rechten van sekswerkers zijn belangrijk voor mij. Buiten de morele aspecten om, zegt het ook veel over hoe een man zichzelf seksueel gaat uiten: Is hij avontuurlijk? Is hij eerlijk over wat hij wil? Is hij respectvol tegenover vrouwen die hun seksualiteit ontdekken? Eigenlijk moeten we allemaal onze sekswerkers ondersteunen. Dan bedoel ik niet dat je ze per se moet betalen voor seks, maar het betekent wel dat je respectvol over ze praat, hun werk als legitiem ziet en hun mensen- en arbeidsrechten respecteert. De mannen die zeggen dat ze strippers niet aantrekkelijk vinden, zijn de gasten die je na drie jaar betrapt met je buurvrouw. Elke vrouw zou deze vraag moeten stellen.

Ik ben zelf een sekswerker. Als je seks met iemand hebt, wil je met iemand zijn die bedachtzaam en lief is, en dat soort mensen veroordelen en haten sekswerkers niet.

Dianya, 21

Is er iets dat je vraagt tijdens een eerste date, of net voordat je met iemand gaat?

Ik vraag altijd aan jongens om mijn hond uit te laten voordat ik ze mee naar huis neem. Ook vraag ik ze wat voor groente ze zouden willen zijn.

Waarom vraag je wat voor groente ze zouden willen zijn?

Het breekt het ijs.

En waarom vraag je of ze je hond willen uitlaten?

Het duurt eeuwen voordat mijn hond zijn boodschap doet dus dat geeft me een extra kwartier om met ze te praten en te besluiten of ze cool genoeg zijn om mijn huis in te laten.

Waarom heb je het specifiek over groenten?

Omdat het raar is. Als ze daar niet in mee kunnen gaan, hoef ik ze ook niet tussen de lakens.

Wat voor reacties krijg je op die vraag?

Iedereen gaat er eigenlijk in mee en kiest een groente uit. Een jongen die ik gisteren ontmoette, zei dat hij een chilipeper wilde zijn. De reactie moet gebaseerd zijn op wat voor groente je van binnen bent, niet wat voor groente je lekker vindt. Net iets te veel mannen hebben gezegd dat ze een komkommer willen zijn omdat het de vorm heeft van een penis. Stom antwoord.

Bepaal je aan de hand van deze vraag ook of er verder nog iets gaat gebeuren of niet?

Absoluut.

Kate, 19

Stel je voor dat je een eerste date hebt. Is er iets dat je meteen aan je date zou vragen?

Ik moet weten of-ie lelijke voeten heeft. Mijn huidige vriendje heeft een hoop gezondheidsproblemen en een daarvan heeft met zijn voeten te maken. Tijdens ons eerste afspraakje vond ik het jammer om te horen dat hij niet met blote voeten het water in kan, omdat zijn voeten naar de klote zijn. Godzijdank heeft hij meer te bieden dan alleen zijn voeten, maar het is klote dat ik niet samen met hem kan zwemmen.

Wat is er precies mis met zijn voeten?

Hij heeft nagelschimmel opgelopen in de douche van een sportschool, voordat we elkaar leerden kennen. De arme jongen heeft zijn hele twintiger jaren niet kunnen zwemmen. Daarnaast heeft hij een wrat op zijn hiel. Als je wratten op je hielen krijgt, groeien ze naar boven en is het onmogelijk om ze weg te halen.

Elke keer als ik bij hem slaap, zie ik hem zijn voeten schoonmaken en soms ook de met schimmel besmeurde nagels eraf pulken. Het is heel zielig, hij zit hier enorm mee. Hij is verder superhygiënisch, daarom had ik hem er ook niet naar gevraagd toen we elkaar voor het eerst ontmoetten.

Dus dat is wat je zou vragen? Of hun voeten naar de klote zijn?

Jep, voeten zijn in negentig procent van de gevallen een reflectie van de ziel. Als je niet de moeite neemt om je nagels te knippen, gaat er niks gebeuren. Dat is de regel. Ik wil niet gekrabd worden door teennagels. Mannen kunnen heel achteloos zijn over hun voeten.

Dus je denkt dat voeten een reflectie zijn van iemands persoonlijkheid?

Zeker weten. Hygiëne is een reflectie van wie je bent en voeten zijn daar een groot deel van.

Heb je voor je huidige vriendje problemen gehad met voeten?

Ja, ik heb aardig wat stinkende voeten geroken van mensen die niet in sokken geloven. Toen ik avontuurlijker was op seksueel gebied, ging ik een keer met een of andere jongen die me daadwerkelijk krabde met zijn teennagel. De nagel van de grootste teen. Het deed echt fucking veel pijn. Zo begon mijn haat voor onverzorgde voeten.

Ik ben best wel goed in voorspellen of mensen rare voeten hebben, maar ik vraag het nog steeds.

Hoe kan je weten of een jongen mooie of lelijke voeten heeft?

Hun uiterlijk in het algemeen. Hun handen en hun haar. Het maakt ook uit hoe ze zich kleden. Mensen die aandacht besteden aan hun outfits slaan niks over.

Wendy, 34

Is er iets dat je moet vragen aan een eerste dates?

Ik vraag of ze fetisjes hebben.

Waarom vraag je dat?

Ik heb een paar geweldige dates gehad maar rond het derde afspraakje vertelden die mensen me opeens dat ze over me heen wilden plassen of me in een kooi wilden stoppen. Nadat me dat een paar keer overkwam, ben ik begonnen het van tevoren te vragen. Ik had geen zin meer in verrassingen. Daarnaast is het leuk om hun reacties te zien.

Mensen zeggen dat ze je in een kooi willen stoppen en op je willen plassen?

Ik heb allerlei vreemde verzoeken gehad. Het heeft er misschien mee te maken dat ik niet zo snel oordeel over mensen. De eerste paar dates waren dan leuk, maar tijdens het derde afspraakje kwamen opeens die willekeurige, seksuele verzoeken.

Het maakte me niet zoveel uit dat ze het vroegen maar het was gewoon niet mijn ding. Een plasfetisj komt vaker voor dan je zou denken. Het kooigebeuren is één keer gebeurd en meerdere mensen hebben gevraagd of ik een triootje met ze wilde. Dit soort verzoeken beginnen vaak op deze manier: “Ik wil wel eens Chinese balletjes in mezelf stoppen, of zoiets, en misschien nog een vent bij ons in bed hebben.”

En wat zeg jij dan?

Meestal volgt er nerveus gelach en doe ik het af als een grap. Wanneer ik me realiseer dat ze geen grap maken, zeg ik dat dat niks voor mij is, maar dat ze moeten doen waar ze zelf gelukkig van worden. Maar als dat iets is dat ze graag willen, moeten ze dat met iemand anders doen.

Jennifer, 18

Laten we zeggen dat je op het punt staat om een one-night-stand te hebben met iemand die je niet kent. Wat zou je dan als eerste vragen?

Omdat ik zwaar allergisch ben voor pinda’s, vraag ik altijd aan iemand met wie ik ga of ze die dag iets met noten hebben gegeten.

Heb je ooit slechte ervaringen gehad met allergieën?

Ik had een keer een jongen aan de haak geslagen, en vroeg hem of hij iets met noten had gegeten. Hij zei “nee”, dus deden we ons ding. Toen ik thuis kwam kreeg ik een allergische reactie.

En toen?

De avond eindigde in het ziekenhuis.