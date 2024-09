Mensen vertellen over de eerste keer dat ze zich oud voelden

Als je op zoek bent naar een snelle manier om je een beetje depri te voelen dit weekend, dan heb ik een gouden tip voor je: open je browservenster, en typ “dingen die 20 jaar geleden gebeurden” in de zoekbalk.

Zo makkelijk is het om jezelf eraan te herinneren dat Backstreet’s Back, Song 2 en Hypnotize allemaal twintig jaar oud zijn, of dat Hot in Here, The Royal Tenenbaums, en de eerste Harry Potter-film vijftien jaar geleden uitkwamen. Ook jij kan je bejaard voelen in de wetenschap dat Back to Black en There Will Be Blood nu tien jaar oud zijn, en dat het twee decennia geleden is dat Notorious B.I.G. werd vermoord (RIP), 17 jaar sinds Bush’ eerste termijn als president van Amerika, en 14 jaar geleden dat dit gebeurde.

Zie het als een teken van de tand des tijds; niet helemaal hetzelfde als een eerste grijze haar ontdekken, of merken dat je billen beginnen te hangen, of de naam van je kleinkinderen vergeten, maar wel een snelle en pijnlijke reminder dat er bijna twintig jaar verstreken zijn sinds iemand het woord “Willennium” heeft gebruikt.

Het goede nieuws is dat je niet alleen bent.

Omdat gedeelde smart halve smart is, heb ik wat anekdotes verzameld van mensen die zich af en toe net zo versleten en verouderd voelen als jij. Ik vroeg mensen naar de eerste keer dat ze zich oud voelden, of dat nou kwam door iets lichamelijks (knieën die opeens gaan kraken), iets psychologisch (de realisatie dat mensen die geboren zijn in 1998 oud genoeg zijn om een biertje te drinken), of het besef dat de cast van Buffy the Vampire Slayer er nu zo uitziet.

Xander, 31 jaar

“Een paar weken geleden liep ik langs een paar tieners die aan het blowen waren op een bankje, en toen ze mij zagen probeerden ze de joint te verstoppen. De meeste mensen die ik ken blowen, en twee of drie jaar geleden zouden die pubers me misschien nog hebben uitgenodigd om bij ze te komen zitten. Maar nu ben ik blijkbaar officieel een oude man geworden. Whatever. Ik heb m’n eigen wiet.”

Mitch, 34 jaar

“De eerste keer dat ik me oud voelde, was bij een lesbofeestje. Een meisje probeerde me te versieren, maar ik zag al gelijk dat ze veel te jong was. Uiteindelijk zei ik: ‘Je bent heel knap en leuk, maar je bent veel te jong voor mij.’ Zij zei: ‘Niet waar!’ Toen zei ik in welk jaar ik geboren ben. Ze schrok enorm, en zei toen: ‘Mijn moeder ook.’ Daarna was het ook gelijk klaar.”

Cynara, 34 jaar

“Toen een paar pubers me ‘mevrouw’ noemden terwijl ze me probeerden over te halen om drank voor ze te kopen bij de supermarkt. Dit was iets van vijf jaar geleden, dus ik was nog in de twintig.”

Nate, 28 jaar

“Ik werd op een ochtend wakker met een enorme kater, geen idee wat ik de nacht ervoor had uitgespookt, en schrok me de tering toen ik besefte dat ik me niet kon bewegen. Ik was door m’n rug gegaan, en moest mijn huisgenoot roepen om me uit bed te helpen. Ik was 24.”

Jason, 34 jaar

“Ik stond een meisje te praten in een bar. Op een gegeven moment streek ze met haar hand over mijn buik, en verzekerde ze me dat ze ‘groot fan was van de dad-bod’.”

Souzan, 32 jaar

“Een dag of twee na mijn dertigste verjaardag liep ik langs de spiegel, en realiseerde ik me opeens dat mijn billen een andere vorm hadden gekregen, en dat ik lachrimpels had. Het was net alsof er na de dertig opeens een knop was omgegaan, want het was me nooit eerder opgevallen.”

Tara, 29 jaar

“Een paar jaar geleden ging ik door m’n rug terwijl ik een korte broek paste.”

Aliez, 33 jaar

“Iemand omschreef me als die ‘oudere slanke vrouw met bruin haar’ op werk.”

Billeh, 38 jaar

“Ik was college aan het geven en zei iets over Corey Hart. Het merendeel van de klas keek me aan alsof ik Swahili sprak. Ik vroeg ze om hun hand op te steken als ze wisten wie Corey Hart was – er gingen twee handen omhoog. Dat was een paar jaar geleden. Nu voel ik me echt stokoud.”

Dana, 30 jaar

“Toen mijn kinderen me een volwassene noemden.”

Rachel, 24 jaar

“Ik ging door m’n rug terwijl ik de downward dog aan het doen was en kon niet meer overeind komen. Ik viel eigenlijk gewoon om, en snapte niet waarom. Ik was 22.”

Eve, 44 jaar

“Toen ik onzichtbaar werd voor iedereen onder de 35.”

Nat, 31 jaar

“Toen ik me realiseerde dat bijna elke atleet bij de Olympische Spelen jonger was dan ik. En toen ik aan een student moest uitleggen wie OJ Simpson en Tonya Harding zijn.”

Dina, 29 jaar

“Toen ik me begon af te vragen of sommige jurkjes te kort waren voor me. Ik draag nog steeds korte jurkjes, maar een paar jaar geleden begon ik er wel meer over na te denken.”

Ashley, 35 jaar

“Ik ging door mijn rug toen ik me bukte om de was uit de wasmachine te halen. Ik moest een dag of twee met een wandelstok lopen.”

Matt, 32 jaar

“Dat je een klassieke Simpsons-grap citeert en mensen – zelfs mensen in de twintig – vragen waar het van is. Ben ik zo uit de loop? Nee, jonge mensen weten gewoon niet wat goed voor ze is.”

Natalie, 33 jaar

“Ik werd ’s ochtends wakker, stapte uit bed en kon opeens mijn knie niet meer buigen. Het deed zoveel pijn dat ik op de grond moest gaan liggen in de foetushouding. Eerst dacht ik: kut, ik heb m’n knie verdraaid met sporten. Maar ik had die week helemaal niet gesport. Dus blijkbaar zijn mijn knieën nu al zo versleten dat ik er soms gewoon doorheen zak. Ik ben net 33 geworden, maar mijn knieën zijn al bejaard.”

Amanda, 29 jaar

“Een paar dagen geleden, toen ik iemand die geboren was in 1998 om z’n ID vroeg, en besefte dat-ie oud genoeg was om te drinken.”

Harla, 32 jaar

“Ik ging cliffjumpen met een twintigjarige en brak mijn rug, terwijl die twintigjarige nergens last van had. Het was een behoorlijk ernstige compressiefractuur. Ik hinkte het water uit en werd door een andere twintigjarige terug naar de auto geholpen, waarna ik naar het ziekenhuis werd gebracht. Ik moest anderhalve maand een rugbrace om, en mocht me daarna nog anderhalve maand amper bewegen. Nogmaals, de twintigjarige had nergens last van. Het ergste is nog dat ik een betere conditie had dan hij, maar blijkbaar gold dat niet voor m’n botten. Dit was twee weken na mijn dertigste verjaardag. Dat was de dag dat ik leerde dat onze garantie verstrijkt na 29.”