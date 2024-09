Mensen vertellen over het domste dieet dat ze ooit hebben geprobeerd

Van sapkuur of limonade van cayennepeper, tot het gebruikelijke calorieën tellen; er is een enorme hoeveelheid aan dubieuze diëten die veelal voorschreven worden door (zogenaamde) experts. Maar wat gebeurt er als mensen hun eigen dieet verzinnen, hun eigen afvalplannen samenstellen en een mengelmoes van dieetclichés, iets wat ze ooit in een tijdschrift hebben gelezen en ingebakken ouderlijk advies met elkaar combineren? Broadly sprak een aantal mensen over de idiootste diëten die ze ooit hebben geprobeerd, en of ze nou eigenlijk werkten.

Jeff*

Als kind wilde mijn moeder zeker weten dat mijn broers en zussen en ik gezond waren, dus dwong ze ons om een soort maaltijdshakes te drinken. Naast haar waanideeën over wat een gezonde maaltijd is, is ze ook nog eens heel krenterig. In plaats van het drankje in de winkel te kopen, maakte ze het zelf – door Nesquik en een rauw ei in de blender te gooien. Elke ochtend kregen we, vlak voor we de deur uitgingen, een glas in onze handen gedrukt. Het smaakte prima als je het net had doorgeslikt, maar na een kwartier kickte de nasmaak in. Dat is de meest smerige smaak die ik ooit heb geproefd.

Shira

Begin 2000 ging ik naar de middelbare school in Los Angeles. Wij hadden daar onze eigen definitie van een ontgiftingskuur: in plaats van te eten, rookte je sigaretten en snoof je coke. Iedereen noemde het ’t “Olsen Twins-dieet.”

Arnie

Ik had een vriend die af wilde vallen en gezonder wilde leven. Tijdens de lunch ging hij elke dag naar McDonalds, waar hij een salade kocht. Ik kon het niet over m’n hart verkrijgen om hem te vertellen dat zo’n salade meer calorieën bevat dan een Big Mac. Het dieet heeft denk ik niet zo lang geduurd.

Foto door Jeff Wasserman via Stocksy

Jane

Toen ik op de middelbare school zat, probeerde ik het South Beach Dieet [ook wel het ‘sterrendieet’], maar ik denk dat ik niet helemaal tevreden was over de resultaten. Ik bestelde de hele tijd pizza’s en at dan alleen de vettige kaas ervan af. De bodem van de pizza gooide ik vervolgens in de prullenbak. Vaak at ik de kaas van zes pizzapunten af, om de honger te stillen. Het was een verdrietig bestaan, maar op de een of andere manier ben ik wel een beetje afgevallen.

Myra

Tijdens mijn studie leefde ik op een dieet dat voornamelijk uit taco’s, jalapeñochips en Slush Puppies bestond, tot ik op een dag besloot alle koolhydraten, cafeïne en de overdaad aan snackbarvoedsel uit mijn eetpatroon te verbannen. Niet per se een dom dieet, maar na vier uur krijste ik het uit, omdat ik me “hongerig en moe” voelde. Om mezelf te kalmeren, maakte ik een gigantische kom pasta. Ik was niet in staat om een dieet langer vol te houden dan de tijd die tussen de gewone maaltijden zit.

Christina

Mijn moeder komt uit het Midden-Oosten en is vrij vaak in de war over voedsel. We gingen naar een voedingsdeskundige in een stadje dat best een eind verderop lag. Mijn moeder was er zeker van dat mijn zus thuis een gezond dieet volgde, maar ze kwam er maar niet achter waarom mijn zus niet afviel. Na iedere afspraak met de diëtiste nam ze ons mee naar een Libanese supermarkt, om daar een grote zak vol gefrituurde vleespasteitjes te eten. Zij praatte dit goed door te zeggen dat het de dichtstbijzijnde Midden-Oosterse supermarkt was. Als mijn moeder zelf wilde afvallen, at ze mujaddara – Libanese linzen met rijst – tijdens het middag- en avondeten. Ik denk niet dat dat haar ooit het gewenste resultaat gaf.

Sheila

Op de universiteit had ik ’s ochtends les met een jongen die graatmager was. Toen we halverwege het schooljaar waren, nam hij opeens elke keer een klein potje met babyvoedsel mee, dat hij met een lepel opat. Hij zei dat hij “het systeem voor de gek hield” en dat het een goedkope manier was om voedingsstoffen binnen te krijgen (deze jongen hoefde echt niet op de kleintjes te letten, geloof mij maar), maar hij zag er vooral uit als een gigantische baby. Ik denk dat hij de babyvoeding niet als dieet zag, maar dat het vooral een manier was om aandacht te trekken. Hoe dan ook, hij stouwde iedere dag een potje weg.



* Naam is aangepast, echte naam bekend bij de redactie.

