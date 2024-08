Mensen vertellen over het heimelijke plezier van de eerste keer masturberen

Je leert een aantal dingen als je een week lang met mensen praat over de eerste keer dat ze masturbeerden. Heteroseksuele mannen, bijvoorbeeld, weten het meestal nog behoorlijk goed. Want er is niemand die de eerste kwak sperma en de plakkerige situatie die er achterbleef vergeet. Of ze het er nou met hun vrienden over hadden of niet, ze werden er allemaal constant aan herinnerd.

Maar de rest van ons kan zich die eerste keer iets minder helder voor de geest halen. De meeste vrouwen die ik voor dit stuk heb geïnterviewd, wisten het meestal niet meer. Zelf heb ik ook niet echt herinneringen aan de eerste keer dat ik masturbeerde. En dat zeg ik niet omdat ik me ervoor schaam. Ik heb het echt geprobeerd, maar het is een vage herinnering aan gekruiste benen, afleveringen van een soapserie en veel te grote knuffels.

Videos by VICE

Maar ik weet nog wel hoe schuldig ik me achteraf voelde. Daar lag ik dan, opgewonden en beschaamd, terwijl ik aan mezelf en Jezus beloofde dat ik het echt nooit meer zou doen. Uiteraard hield ik die belofte niet vol. Ik begon langzaam: ik mag het maar één keer per week doen, misschien twee keer. En daarna brak ik: wat maakt het ook uit, ik ga toch al naar de hel. Maar nu, twee decennia later, vind ik het wel heel jammer dat ik me die allereerste keer niet meer herinner.

Je eerste keer seks wordt altijd gezien als een van de belangrijkste gebeurtenissen in je leven, maar ik denk dat de eerste keer masturberen net zo belangrijk is, want ook deze gebeurtenis vormt je (seksuele) identiteit. Er is niemand anders die je moet bevredigen, of voor wie je je uit hoeft te sloven. Ook zijn er geen verwachtingen van iemand anders die je kan verwarren met die van jezelf. Je bent alleen. En daar lig je dan, bezweet en stil, terwijl je vurig wenst dat je ooit aan de knapperd waar je verliefd op bent kan laten zien wat je allemaal wel niet in huis hebt.

Ned*, 24

Ik kan me mijn eerste keer masturberen nog hartstikke goed voor de geest halen. Ik was dertien jaar, het was op een zaterdagavond, en ik was alleen thuis televisie aan het kijken. De film die werd uitgezonden was Betty Blue, en ging over een labiele vrouw en haar vriendje, of zoiets. Maar dat maakt niet uit voor mijn verhaal, want het enige wat ik me nog kan herinneren was dat ze naakt was. Toen de hoofdrolspeler zijn piemel tevoorschijn haalde, haastte ik me naar de VHS-speler om te zien of ik het kon opnemen, zodat ik later nog een keer terug kon kijken. Ik was helaas te langzaam, en ik bleef opgewonden en gefrustreerd achter.

Ik had niet het geduld om te wachten tot de volgende naaktscène, dus ging ik zappen tot ik wat beeldmateriaal had gevonden waar ik op kon masturberen. Toen The Pies versus the Doggies uitkwam, en ik zo’n vijf minuten naar gespierde mannen had gekeken die tegen elkaar opbotsten, ging ik naar het toilet om mezelf af te trekken.

Omdat mijn moeder in de verpleging zat, kende ik alleen het medische en functionele perspectief op seks, dus ik wist absoluut niet wat masturbatie was. Maar door school wist ik wel dat er wit en plakkerig spul uit je pik zou komen, als je er maar lang genoeg over wreef. Na ongeveer een uur wrijven, kwam er inderdaad plakkerig spul tevoorschijn en vanaf dat moment wist ik dat ik 24 UUR PER DAG VOOR DE REST VAN MIJN LEVEN wilde masturberen.

Martha, 31

De eerste keer dat ik het plezier van een bescheiden maar bevredigende masturbatie-sessie ervaarde, was tijdens tennis op zaterdag. Ik sprong op mijn tennisracket alsof het een paard was, en ik deed voor de grap alsof ik erop reed en bam! Een heel nieuw gevoel. Ik moet heel jong zijn geweest, twaalf of zoiets. Is dat jong? Het was een gek en ongelooflijk gevoel. Door dat racket heb ik misschien wel voor een lange tijd seksuele bevrediging geassocieerd met tennis, totdat ik er iets meer van begreep.

Jason, 26

Ik weet niet of ik dit echt de eerste keer masturberen zou noemen, maar het eindigde wel in een orgasme. Ik was erachter gekomen dat het een fijn gevoel was om mijn stijve tegen mijn dijbeen aan te wrijven. Ook wist ik dat mijn vader in het midden van zijn tijdschriften een aantal pornobladen had verstopt. Op een dag, toen niemand van mijn familie thuis was, las ik een van die bladen terwijl ik mijn penis tegen mijn dijbeen wreef. Het voelde warm en fijn. Uit het niets voelde het té fijn, en kwam ik ineens over mijn schooluniform klaar. Ik had mezelf niet eens aangeraakt, het kwam als een complete verrassing, middenin de woonkamer.

Daarna heb ik alles opgeruimd, en mijn uniform in de was gedaan. Ik was echt net klaar toen mijn familie thuis kwam. Toch voelde het fantastisch. Ik bleef denken aan hoe ik het de volgende keer beter zou kunnen doen.

Maar ik zag het dus niet aankomen. Daarna besloot ik dat ik het wel chill vond, en toen ging ik de puberteit in.

Isobel, 27

Ik kan het me eerlijk gezegd niet herinneren. Dat klinkt misschien alsof ik lieg, maar ik weet het echt niet meer. Ik schat dat ik zo’n veertien jaar oud was toen ik ermee begon, dus ik was een beetje een laatbloeier. Ik was niet per se een heel seksueel kind tijdens mijn puberteit, meer een romantisch type. Dus mijn dromen gingen over verliefd zijn en mensen zoenen, in plaats van erotische dromen. Ik vond masturberen eerlijk gezegd niet eens zo heel geweldig – het voelde altijd een beetje geforceerd, alsof het alleen maar ging om het uiteindelijke doel bereiken – totdat ik mijn enkel brak, en mijn beste vriendin een vibrator voor me had gekocht, zodat ik de tijd kon doden. Ik moest namelijk op bed blijven liggen, en kon met niemand seks hebben. Dat was het “oh shit, nú snap ik het”-moment. God zegene de vibrator.

Jennifer, 24

Ik weet niet zo goed meer wat de allereerste keer was, of wat de aanleiding was dat ik het wilde doen. Weet je wat eigenlijk heel interessant is? Seks is iets waar meestal pas op de middelbare school les over wordt gegeven. Masturberen is dus iets dat je helemaal alleen moet ontdekken. Het is denk ik de enige seksuele handeling die niet wordt uitgelegd. Daarom is het best wel cool dat iedereen op hetzelfde uitkomt. Ik deed het waarschijnlijk terwijl ik aan jongens van school dacht. Ik weet dat mijn houding ten opzichte van masturberen iets was als: dit voelt goed. Ik voelde geen schaamte, ik dacht niet: dit is iets slechts. Ik denk dat ik niet helemaal begreep wat het was, en me er daarom ook niet voor schaamde. Ik ben opgegroeid in een familie waar niemand zich ooit voor zoiets hoefde te schamen.

Het is niet zo dat ik er heel cool over was. Ik vond het allemaal prima, maar ik praatte er verder met niemand over. Dat vond ik gênant. Ik dacht wel vaak: doen andere mensen dit ook? Ik schaamde me er niet voor, maar het was wel mijn geheim.

Gian, 31

Ik was elf of twaalf jaar oud toen ik voor het eerst masturbeerde. Jongens op school hadden het er wel over, maar niet in detail. Er werden pornobladen rondgegeven, en daar keek ik wel eens in, en dan dacht ik: wow dat is saai. Ik vond het veel leuker om te fantaseren. Op een nacht trok ik mezelf af terwijl ik dacht aan docenten op school, en andere mensen die ik leuk vond, en ik dacht: cool, dat voelt goed. Dat was ook de eerste keer dat ik aan mijn leraar handenarbeid dacht. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik hardop ‘ik ben een man!’ zei nadat ik klaarkwam. Ik weet vrijwel zeker dat ik dat ook riep toen ik mijn eerste schaamhaar zag.

Ik voelde me achteraf wel schuldig, vanwege mijn katholieke geloof. Maar twintig seconden later ging ik er weer voor. Die leraar handenarbeid heb ik jaren later weer gezien, in de rechtbank. Ik werkte daar als rechtbanktekenaar, en hij was in de problemen gekomen omdat hij seks had gehad met een leerling. Helaas was ik niet die leerling.

Tony, 30

Ik was veertien, en ik wist wel dat masturberen een ding was, maar ik snapte niet echt hoe het allemaal werkte. Tot ik een keer bij een vriend thuis was, en we de pornocollectie van zijn vader hadden ontdekt – toen begreep ik het ineens. Zijn vader was een vrachtwagenchauffeur, dus uiteraard had hij een grote doos met porno in zijn dashboardkastje. Op de een of andere manier had hij een fetisj voor naakte vrouwen die penissen boven hun vagina’s gephotoshopt hadden. Ik denk niet dat ze transgender waren, want alle piemels waren gepixeleerd, een beetje zoals foto’s eruit zagen in de jaren negentig. Mijn vriend en ik bekeken de foto’s, en terwijl ik naar alle vagina’s keek raakte ik een beetje opgewonden. Uiteindelijk dacht ik: dit moet ik uitzoeken.

Ik ging naar de badkamer van mijn vriend en begon mezelf af te trekken. In het begin vond ik het een beetje saai, maar ik besloot door te zetten. Na een paar minuten vond ik het lekker, en nog een paar minuten later kwam ik over de badkamervloer klaar. Ik weet nog dat ik dacht: wow, ik moet dat echt nooit meer doen. Maar natuurlijk hield ik dat besluit maar zo’n vijf uur vol. Daarna ben ik het best regelmatig gaan doen.

*De namen zijn gefingeerd.

Alle foto’s door Ben Thomson en Ashley Goodall .