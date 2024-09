Mensen vertellen over het slechtste advies dat ze ooit ter harte namen

FOTO DOOR CAMERON WHITMAN VIA STOCKSY

Toen ik een tijdje last had van angstklachten, raadde een ex-vriend me aan om elektroshocktherapie te proberen. Deze controversiële methode zou volgens hem wonderen verrichten voor bepaalde aandoeningen, maar volgens mijn huisarts viel mijn angst daar niet onder. Gelukkig sloeg ik geen acht op de suggestie van mijn vorige vlam, maar andere keren was ik minder verstandig. Of het nu komt van onze geliefden, therapeuten, familie of vrienden, slecht advies is overal. Dit zijn de verhalen van de keren dat we wel luisterden.



Videos by VICE

Trouwen lost alles op

Ik zat in een relatie van drie jaar, gebaseerd op fenomenale seksuele aantrekkingskracht, maar onze levensstijl en politieke denkwijzen kwamen steeds verder uit elkaar te liggen. Bovendien maakt hij me onzeker met verhalen over zijn ex, met wie hij zijn verloving had verbroken voordat we elkaar ontmoetten. Goede (getrouwde) vrienden vertelden dat trouwen een glorieus gebaar van verbintenis zou zijn en kon helpen bij het ontwikkelen van onze relatie. “Als je met hem trouwt, zal alles op zijn plaats vallen,” zeiden ze. Vooruitkomen door de druk op te voeren lijkt vaak de oplossing voor onzekerheid, dus ik ging ervoor. Ze hadden het mis. Kort daarna zijn we weer gescheiden.

– Ana*

Een man van de Heer

Toen ik opbiechtte dat mijn religieuze vriendje, met wie ik drie jaar samen was, constant gemeen tegen me was en verschrikkelijke stemmingswisselingen had, zei mijn buurvrouw (een goede vriendin van de familie): “Zelfs als hij niet altijd aardig voor je is, zul je nooit spijt krijgen van samenzijn met een man van de Heer.” Toch blijkt dat (wie had dat gedacht) gelovig zijn precies niks te maken heeft met een fatsoenlijk mens zijn. Hij zei bijvoorbeeld dat ik ‘reddeloos’ was, dus zou ik naar de hel gaan, en ik moest met hem mee naar zijn rare, sektarische kerk. Hij vertelde me ook dat als we niet zouden trouwen, ik alleen zou blijven omdat niemand anders iets met me zou willen. Bovendien belde hij geregeld mijn ouders om te vertellen hoe gek ik was (hoewel zij hem gelukkig niet geloofden). Hoe dan ook, zoals mensen wel vaker doen, luisterde ik naar mijn buurvrouw en heb ik veel te lang geprobeerd om die relatie te redden. Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan.

– Alicia*

Slechte therapeut #1

Sinds de middelbare school lijd ik aan een angststoornis en aan slapeloosheid. Ik ben altijd angstig, kan soms een week lang niet slapen, en heb verlammende paniekaanvallen. Psychiaters die ook echt weten waar ze het over hebben, hebben dit bevestigd. De medicatie die zou moeten worden voorgeschreven zijn medicijnen tegen angst. Ik ben van nature behoorlijk druk, dus een dosis kalmeringsmiddel, waar ieder ander mens van in slaap valt, maakt mij juist een soort van normaal. In ieder geval, toen ik naar New York verhuisde toen ik 22 was, vond ik een nieuwe psychiater via Zocdoc.com. Ze beschreef haar methode kortweg als ‘out of the box’. Ze vertelde me dat ik een ernstige vorm van ADHD had en dat mijn angsten, paniekaanvallen en slapeloosheid bijwerkingen waren van deze aandoening, waar ik geen medicijnen voor slikte. Toen schreef ze me tien milligram Adderall voor, wat ik twee keer per dag moest innemen. De eerste dag dat ik het slikte draaide ik compleet door. Op mijn werk stuurde ik e-mails die zo onzinnig waren dat mijn baas me apart nam en vroeg wat er in hemelsnaam aan de hand was. Die avond had ik beloofd dat ik mee zou gaan met mijn vriendje naar de verjaardag van zijn ex-vriendin. Ze bleek een waanzinnig knappe dominatrix te zijn, dus ik was compleet geïntimideerd door haar. Het feestje bestond uit haar, haar man, haar moeder, ikzelf en mijn vriend. Het lijkt me overbodig om te zeggen dat mijn Adderrall-inzinking de sfeer er niet beter op maakte.

– Grace*

Slechte therapeut #2

Toen ik ging studeren verbrak ik de banden met mijn moeder – eigenlijk met mijn hele familie, maar m’n moeder is de enige die nog leeft. Ze misbruikte me in mijn kindertijd verbaal, fysiek en emotioneel en heeft me ooit bijna vermoord. Ze had me niks te bieden op het gebied van levensgeluk. Maar toen ik naar New York verhuisde, liep ik bij een Freud-gezinde therapeut die erop stond dat ik contact met haar zou opnemen, omdat het de enige manier zou zijn om te ‘helen’. Mijn toenmalige vriendin was het met haar eens, en vervolgens werd ik – ik overdrijf niet – een jaar lang gestalkt. Op mijn werk verschenen pakketjes, en op willekeurige momenten in de dag kreeg ik mails en telefoontjes omdat ze ‘gewoon even hoi wou zeggen’. De hele dag had ik een emotionele muur om me heen, omdat ik ieder moment klaar moest zijn voor als ze contact op zou nemen. Uiteindelijk stopte ik bij mijn therapeut via een sms, toen er op een avond weer zoiets gebeurde. Nu ben ik getrouwd met iemand die haar familie ook (meestal) op een afstand houdt en niet de wens heeft om mij te herenigen met mijn misbruiker.

-Russ

Doe eigenlijk gewoon maar geen drugs

Tijdens een van mijn eerste baantjes na mijn rechtenstudie werkte ik bij een grote luxe firma en elke zomer gaven zij enorme feesten in aanstellerige clubs, iets waar ik niet aan gewend was. Een huisgenoot van een andere medewerker was ook op het feest en had een gigantische zak coke bij zich. Iedereen deed het, dus ondanks dat ik de dag daarna in de rechtbank moest zijn, nam ik er ook van. Het werd laat en ik wilde naar huis om mijn roes uit te slapen, maar mijn beste vriend daar zei dat het het beste was om meer coke te nemen, omdat ik waarschijnlijk toch niet zou kunnen slapen. Op die manier zou ik “zelfs geen koffie nodig hebben!” Ik nam zijn advies ter harte.

Toen de zon opkwam, reed ik naar de rechtbank en toen kwam de klap. Ik moest mijn auto aan de kant zetten om over te geven. Iedere keer weer opnieuw. Ik zette de auto neer, moest kotsen, ging terug naar de auto, stopte, moest kotsen en ging weer terug naar de auto. Toen ik eindelijk bij de rechtbank aankwam en het de beurt was voor mijn betoog moest ik nog meer kotsen. Waarschijnlijk zat de coke nog in mijn lichaam, want ik praatte heel snel, zodat ik zo snel mogelijk naar de wc kon. Mijn vrienden zaten achterin de zaal de hele tijd te kijken en te lachen. Het was een verschrikkelijk betoog, maar de rechter oordeelde in mijn voordeel. Nadat hij zei: “Oké, jij wint,” rende ik weg uit de rechtszaal naar de wc en kotste zo’n vier keer in het urinoir, en een beetje op mijn stropdas. -Nick

*Namen zijn aangepast.