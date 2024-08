Mensen vertellen over hun ergste ongelukken tijdens de doucheseks

Er zijn maar weinig seksuele activiteiten zo gevaarlijk als seks hebben met water om je heen. Als doucheseks misgaat is het alsof je in slowmotion naar een herhaling kijkt van een raceauto die crasht: meeslepend, zolang het niet bij jezelf gebeurt. Doucheseks is als gewone seks, maar dan moeilijker. Het is belangrijk om te benadrukken dat het niet beter is, alleen technisch uitdagender.

Alle basiscompetenties die nodig zijn voor seks – vaardigheid, evenwicht, handigheid, kracht in je bovenlichaam, variatie – zijn ook nodig bij doucheseks, alleen op een onbetrouwbaarder terrein. Verlies je je evenwicht, dan heb je de kans dat je met je penis vooruit op de harde, betegelde vloer valt. Als je risicovermijdend ben ingesteld of slecht je evenwicht kunt houden, is het waarschijnlijk beter om het gewoon te houden op slaapkamerseks. We besloten wat meer te weten te komen over doucheseks, en verzamelden een paar verhalen.

Chloe (27) vertelde ons dat ze recentelijk nog doucheseks gehad heeft en dat het “eigenlijk best wel geweldig was.” Als we naar meer details vragen, zegt ze: “Ik kan me niet herinneren dat er specifiek iets heel erg misging, behalve dat het soms een beetje koud was. Ik ben nog nooit gevallen of zoiets.” Zwaartekracht is natuurlijk de vijand van badkamerseks. Richard (26) heeft een valpartij gelukkig altijd kunnen voorkomen. “Ik denk dat je wel kan zeggen dat ik erg in balans ben.” Meestal is doucheseks gewoon een beetje stom. Of, zoals een Reddit-gebruiker ooit schreef: “Doucheseks wordt overschat.”

Briony (26) vertelt me over een mislukte poging met haar ex-vriend. “Hij probeerde me op te tillen, maar dat lukte niet. Ik denk dat hij heel even in me zat, maar hij hield het niet vol, dus we vielen voorover. Ik denk dat hij gewoon niet sterk genoeg was om me tegelijkertijd op te tillen en te neuken.”

Andere mensen benadrukten het feit dat ze uit noodzaak seks hadden onder de douche, niet omdat ze dat wilden. Chloe had seks met een Australische man in de (gedeelde) douche van haar hostel, omdat ze ongesteld was en niet wilde dat iedereen het wist. “Ik was ongesteld en wilde de lakens niet verpesten. Het was de eerste en laatste keer dat ik seks had met iemand tijdens mijn menstruatie onder de douche.”

Een andere moeilijkheid als het gaat om doucheseks, is dat water behoorlijk afleidend kan zijn. Dat ondervond de 27-jarige Sara recentelijk. “Ik had een eerste date met een jongen en we waren in mijn appartement. Ik wilde eigenlijk geen seks hebben, omdat ik bijna ongesteld moest worden, maar ik vertelde hem dat ik wilde wachten omdat ik goed opgevoed ben.” Na hem een nachtje opgegeild te hebben, nodigde Sara hem uit in de douche. “We stonden onder de douche en hij ging in me. Na ongeveer tien seconden begint hij te lachen. Ik had geen idee wat er aan de hand was, maar er moest nog nooit iemand lachen terwijl diegene in me zat.” Later bleek dat hij het warme water “behoorlijk afleidend” vond.

Hoewel doucheseks kan leiden tot gekneusde ego’s, zijn er ergere gevolgen – zoals de Jonny (27) ontdekte. “Jaren geleden belandden mijn vriend Joe en ik in een hostel met twee Zwitserse meiden. Toen we er allemaal voor gingen, realiseerde ik me ineens dat ik helemaal geen zin had om Joe’s seksgeluiden te horen, dus doken mijn meisje en ik de doucheruimte in.” “Het was prima, tot ze op me probeerde te klimmen. Ze sprong vrij agressief tegen me op. Ik gleed uit en sloeg met mijn hoofd tegen de muur en daarna viel ik op de vloer met haar bovenop me. Stoïcijns neukten we door, maar op dat punt was het allemaal een beetje een rotzooitje en ik realiseerde me dat ik mijn stuitbeen echt hard gestoten had, dus ging ik weg.” Om het nog erger te maken moest Jonny de volgende ochtend terugkomen om zijn portemonnee op te halen. “Met mijn bonkende hoofd riep ik buiten voor haar raam haar naam. Een paar meisjes staken hun hoofd naar buiten en begonnen te lachen. Ik neem aan dat ze allemaal gehoord hadden wat er was gebeurd.”

Het volgende verhaal is net zo beklijvend als een klaaglied van Radiohead, dus: je bent gewaarschuwd. Alice (30) ontmoette Tom ongeveer tien jaar geleden op MySpace. “Onze wederzijdse vrienden noemden hem ‘Tom-penis-implantaat’, wat ze op een heel gemene manier zeiden. Ik geloofde niet dat penisimplantaten echt bestonden, dus ik dacht dat ze grapjes maakten over zijn grote lul.” Na een weekend non-stop neuken belandden ze in de douche. “Niet omdat we deden alsof doucheseks geil was, maar omdat we echt heel erg stonken.” Het was een heel kleine douche. Op een gegeven moment ging hij uit me en maar ik bewoog. Toen ik me naar hem omdraaide was zijn piemel stijf, maar – en dit is niet gelogen – in het midden gebogen in hoek van negentig graden. “En toen dacht ik: misschien bestaan piemelimplantaten echt. Ik bedoel, zijn penis was enorm, in stijve toestand 23 centimeter – absoluut de grootste penis die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het gekste van alles was hij geen pijn had. Stel je voor dat je kijkt naar iemand die zijn middelvinger helemaal naar achteren buigt, en geen kik geeft.”

Als je na het lezen van dit stuk nog steeds roekeloos genoeg bent om je leven en je pik te riskeren in ruil voor een beetje plezier in de douche, is hier wat advies: zoals iedereen die ooit in de zee geneukt heeft kan navertellen: water is geen glijmiddel. Een Redditor beschrijft hoe glijmiddel de messias van doucheseks is, hoewel anderen zeggen dat het de dingen alleen maar glibberiger maakt. De meesten zeggen dat het beter is om geen enorm lengteverschil tussen de partners te hebben. Een antislipmat op de grond is een waardevolle veiligheidsmaatregel, tenzij een schouder uit de kom leuk klinkt.

Ten slotte kun je er op zijn minst voor zorgen dat de ketel het doet: koud water doet een man niet veel goeds. Wees in ieder geval voorzichtig. Zoals Alice zegt: “Ik wil nooit meer een penis zo zien buigen.”